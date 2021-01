Vingt-et-un a le potentiel d’être une année déterminante au début d’une nouvelle décennie à travers le Royaume-Uni. Les dix dernières années sont nées de la crise financière, avec pour conséquence une discorde économique et sociétale et une productivité stagnante. La décennie qui nous attend a de meilleures perspectives.

C’est une chance de créer un nouveau modèle britannique de compétitivité en dehors de l’Union européenne. Cela exigera une réflexion nouvelle et beaucoup d’ambition. Avec le retour des pouvoirs à Westminster, les politiciens peuvent être tentés de diverger pour cela. Ils devraient résister aux décisions instinctives. Une meilleure approche consisterait à envisager à long terme la manière dont le Royaume-Uni peut prospérer dans l’économie mondiale et à reculer à partir de là. La plus grande opportunité est de mener le monde dans la course vers Net Zero. L’avantage du premier arrivé sur le changement climatique est un prix économique en plus d’un prix social. Et le sommet COP26 de Glasgow fournit la plate-forme idéale pour que nos secteurs public, privé et bénévole s’unissent autour d’une vision audacieuse du monde. Il a le potentiel d’être l’heure la plus belle de la Grande-Bretagne de ce siècle.

Nous aurons également besoin d’une économie beaucoup plus équitable et inclusive. Les inégalités restent un fléau qui doit être résolu et qui s’est aggravé en 2020. Cela signifie mettre en place un programme de mise à niveau qui va bien au-delà des infrastructures de transport et des stratégies de compétitivité véritablement internationales pour nos régions et nos nations. Cela signifie des secteurs d’activité dynamiques dans chaque région. Bon nombre de nos réussites en matière d’innovation sont concentrées à Londres et dans le sud-est.

Le défi est de diffuser – et d’augmenter la productivité partout. Pour ce faire, il faudra de nouvelles coalitions sur l’innovation économique locale et la croissance entre les chefs d’entreprise et les décideurs. Nous devons également commencer à produire des résultats sur la diversité. Les entreprises britanniques peuvent réaliser l’énorme potentiel économique des différentes bases de clients et des viviers de talents. Les gagnants de ce programme remporteront tous les prix et la Grande-Bretagne peut également être un modèle à suivre ici.

Et cette décennie doit être celle d’une plus grande participation à la politique et à l’économie mondiales. Le gouvernement a développé un appétit féroce pour les accords commerciaux dans le monde. C’est excitant. La politique du Brexit étant résolue, nous devons voir les relations avec l’UE de la même manière. L’Europe reste notre partenaire commercial le plus proche et le plus important. L’accord a été une réalisation historique pour le gouvernement, mais il n’y a qu’un soupçon de collaboration sur les services – 80% de notre économie. Nous devrions revenir en arrière et terminer le travail, en utilisant les voies de l’accord pour gagner plus d’affaires. 2021 est l’année où nous accueillons le G7 et la COP26 – deux occasions en or de montrer au monde que nous sommes une nation ouverte et commerçante, en redonnant vie à notre réputation.

Bien que cette année soit si prometteuse, nous devons endurer notre hiver le plus difficile à ce jour pour y arriver. Covid-19 a actuellement un impact dévastateur sur la santé de notre pays, notre NHS et l’éducation de nos enfants. Cela pourrait également être le point de rupture pour de nombreuses entreprises qui ont géré de manière agressive leurs réserves de trésorerie et leur efficacité, mais qui n’ont plus rien dans le réservoir. Nombre de ces mêmes entreprises commencent tout juste à prendre conscience des nouvelles réalités liées aux relations commerciales avec des entreprises européennes – en particulier environ 200 000 PME. Il n’y a pas de répit pour les entreprises britanniques, juste un niveau de risque plus élevé.

Tout cela signifie que nous avons besoin de résilience et d’unité dans la première moitié de l’année pour mériter le droit de réaliser les gains disponibles dans le temps. L’une des doublures d’argent de 2020 était une solidarité d’esprit souvent vue uniquement en temps de guerre. Le gouvernement et les entreprises ont travaillé en tandem, tout comme les dirigeants et leurs employés. À la CBI, nous avons travaillé de manière transparente avec les fonctionnaires et les syndicats dans la poursuite d’objectifs communs. Nous devrons redéployer cet esprit une fois de plus. Les entreprises peuvent à nouveau servir la nation – en déployant des tests de masse; soutenir la vaccination de masse; s’occuper de la santé mentale de millions d’employés; et soutenir les familles avec une flexibilité accrue en matière de scolarisation et de garde d’enfants. Et le gouvernement peut à nouveau stabiliser les entreprises, grandes et petites, par exemple en prolongeant la longévité du soutien pour permettre la planification. Il peut également mettre en place la philosophie et les politiques conçues pour stimuler l’investissement des entreprises.

Quel étrange livre se termine cette année. Avec des taux d’infection aussi élevés – mais une fin en vue – le début de 2021 sera vraiment l’obscurité avant l’aube. Mais battre Covid-19 ensemble construira une unité de but qui rapportera de vraies récompenses. En travaillant ensemble, cette année, nous devons lutter contre le virus; planifier l’avenir; et mener le monde vers une meilleure décennie.

Tony Danker est directeur général de la Confédération de l’industrie britannique