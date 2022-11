Après le déraillement de la Louisiane, l’évacuation d’une fuite d’acide prolongée

PAULINA, Louisiane (AP) – Les résidents d’une communauté de Louisiane ont fait face à la possibilité d’une deuxième nuit loin de chez eux alors que les travailleurs nettoyaient jeudi un déversement d’acide sulfurique d’un wagon-citerne déraillé.

Le shérif de la paroisse de St. James, Willy Martin Jr., a déclaré aux journalistes que les travailleurs progressaient dans le nettoyage de la fuite d’acide.

Mais les responsables de St. James ont déclaré dans un message sur Facebook qu’ils prolongeaient les séjours à l’hôtel des résidents d’environ 200 maisons évacuées pour une nuit supplémentaire. L’évacuation affecte la communauté de Paulina à environ 80 kilomètres à l’ouest de la Nouvelle-Orléans.

L’acide est extrêmement corrosif et l’inhalation des vapeurs du déversement peut endommager les poumons.

Des évacuations ont été annoncées peu après le déraillement de mercredi après-midi de plusieurs wagons du Canadien National. Il n’y a eu aucun rapport de blessures, bien que Martin ait averti jeudi qu’il n’avait aucune information indiquant si quelqu’un avait demandé des soins médicaux en privé.

Le wagon endommagé était l’un des six qui ont déraillé. Le porte-parole de la police d’État, Christian Reed, a déclaré que le wagon endommagé transportait 20 000 gallons (75 700 litres) de produit chimique.

Les équipages ont travaillé jeudi pour déterminer comment redresser la voiture qui fuyait et empêcher plus d’acide de se répandre. Le nettoyage impliquait l’utilisation de produits chimiques pour neutraliser l’acide et transporter les matériaux contaminés. Martin a déclaré que les responsables envisageaient d’essayer de neutraliser tout acide encore présent dans la voiture endommagée avant de la déplacer.

Du jour au lendemain, les travailleurs ont engagé des hydroglisseurs pour disperser les vapeurs de la zone et donner aux équipages un meilleur environnement de travail. Martin a déclaré que les travailleurs prélevaient des échantillons de sol. Il a également déclaré qu’après le nettoyage nocturne, la lumière du jour permettrait une inspection plus approfondie pour s’assurer que tout le matériel déversé est localisé et enlevé.

Martin a déclaré que les autorités travailleraient avec les résidents qui ont dû abandonner rapidement la zone pour leur permettre, lorsqu’ils sont en sécurité, de rentrer temporairement chez eux pour récupérer des objets personnels et des animaux domestiques.

The Associated Press