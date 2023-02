Après le déraillement dans l’Ohio : à quel point les gens devraient-ils être inquiets ?

PALESTINE EST, Ohio –

Des panaches de fumée, des questions sur les animaux morts, des inquiétudes sur l’eau potable. Un déraillement de train dans l’Ohio et la combustion subséquente de certains des produits chimiques dangereux amènent les gens à se demander : à quel point devraient-ils être inquiets ?

Cela fait plus d’une semaine qu’environ 50 wagons d’un train de marchandises ont déraillé dans un désordre ardent et mutilé à la périphérie de la Palestine orientale près de la frontière de l’État de Pennsylvanie, apparemment à cause d’un problème mécanique avec un essieu de wagon. Personne n’a été blessé dans ce naufrage. Mais les inquiétudes concernant la qualité de l’air et les produits chimiques dangereux à bord du train ont incité certains habitants du village à partir, et les autorités ont ensuite ordonné l’évacuation de la zone immédiate alors que les craintes grandissaient quant à une éventuelle explosion d’épaves fumantes.

Les responsables cherchant à éviter le danger d’une explosion incontrôlée ont choisi de libérer et de brûler intentionnellement du chlorure de vinyle toxique de cinq wagons, envoyant à nouveau des flammes et de la fumée noire s’élever haut dans le ciel. La scène choquante a laissé les gens s’interroger sur les impacts potentiels sur la santé des résidents de la région et au-delà, même si les autorités ont affirmé qu’elles faisaient de leur mieux pour protéger les gens.

Dans les jours qui ont suivi, les préoccupations et les questions des résidents n’ont fait qu’abonder – amplifiées, en partie, par la désinformation diffusée en ligne.

Plus sur ce que nous savons:

LA COMBUSTION CONTRÔLÉE ÉTAIT-ELLE SÉCURITAIRE ?

Le chlorure de vinyle est associé à un risque accru de certains cancers, et les responsables de l’époque avaient averti que sa combustion dégagerait deux gaz préoccupants – le chlorure d’hydrogène et le phosgène, ce dernier ayant été utilisé comme arme pendant la Première Guerre mondiale.

Les responsables de l’environnement disent que les moniteurs ont détecté des toxines dans l’air sur le site pendant le brûlage contrôlé et que les responsables ont tenu les gens à l’écart jusqu’à ce que cela se dissipe. Ils disent que la surveillance continue de l’air effectuée pour le chemin de fer et par les agences gouvernementales – y compris des tests à l’intérieur de près de 400 maisons – n’a pas détecté de niveaux dangereux dans la région depuis que les résidents ont été autorisés à revenir. L’Agence américaine de protection de l’environnement a partagé en ligne les résultats de la surveillance de l’air.

QUELLES SONT LES PRÉOCCUPATIONS PERMANENTES ?

Même dans les communautés situées au-delà de la Palestine orientale, certains habitants disent s’inquiéter des effets à long terme d’une exposition même de faible intensité aux contaminants du site. Le village a prévu une mairie à l’école secondaire locale mercredi soir pour entendre les questions des résidents, dont les préoccupations incluent les odeurs persistantes, comment assurer la responsabilité du nettoyage et ce qu’il faut faire des animaux de compagnie et du bétail qui semblent malades ou sont morts depuis le déraillement.

Le risque pour ces animaux est faible, selon le ministère de l’Agriculture de l’Ohio, qui recommande aux gens de contacter un vétérinaire local pour toute préoccupation concernant la santé de leur bétail ou de leurs animaux de compagnie. Le département n’a reçu aucun rapport officiel concernant des maladies ou des décès de bétail ou d’animaux domestiques directement liés à l’incident, bien qu’une telle détermination nécessiterait une autopsie et des travaux de laboratoire, a déclaré l’ODA.

Le directeur du département de la santé de l’Ohio, Bruce Vanderhoff, a averti lors d’une conférence de presse mardi que les résidents qui s’inquiétaient des odeurs persistantes ou des maux de tête depuis le déraillement devraient savoir que ceux-ci peuvent être déclenchés par des niveaux de contaminants dans l’air bien inférieurs à ce qui est dangereux.

Le déraillement a également mis en lumière des questions sur la sécurité ferroviaire, bien que les données fédérales montrent que les accidents impliquant des matières dangereuses à cette échelle sont très rares. Les trains passaient de nouveau devant la Palestine orientale peu de temps après la levée de l’ordre d’évacuation.

QU’EN EST-IL DU SOL ET DE L’EAU ?

Les contaminants des wagons déraillés se sont déversés dans certaines voies navigables et étaient toxiques pour les poissons, mais les responsables ont déclaré que l’eau potable dans la région était restée protégée.

En plus du chlorure de vinyle, au moins trois autres substances – l’acrylate de butyle, l’acrylate d’éthylhexyle et l’éthylène glycol monobutyle – ont été rejetées dans l’air, le sol ou l’eau, selon une lettre de l’Agence américaine de protection de l’environnement avertissant l’opérateur ferroviaire Norfolk Southern de son responsabilité potentielle pour les coûts de nettoyage.

La réponse de Norfolk Southern a inclus des efforts pour éliminer les contaminants déversés de la surface du sol et des cours d’eau à proximité, ainsi que la surveillance de la qualité de l’air, l’échantillonnage des sols et les enquêtes sur les puits d’eau résidentiels, conformément à son plan d’assainissement préliminaire.

Le ministère des Ressources naturelles de l’Ohio estime que le déversement a touché plus de 11,2 kilomètres de cours d’eau et tué quelque 3 500 poissons, pour la plupart de petite taille comme les vairons et les dards.

Un panache de contaminants comprenant de l’acrylate de butyle s’est formé dans la rivière Ohio dans les premiers jours après le déraillement et s’écoulait lentement mardi, près de Huntington, Virginie-Occidentale, ont déclaré des responsables de l’Agence de protection de l’environnement de l’Ohio.

Les quantités de contaminants trouvées jusqu’à présent ne présentent aucun risque pour les villes qui dépendent de la rivière pour son eau potable et le panache continue de se diluer à mesure qu’il progresse, a déclaré l’EPA.

En réponse, certaines compagnies des eaux ont fermé leurs prises d’eau ou augmenté les processus de traitement par précaution.

LES REVENDICATIONS DES MÉDIAS SOCIAUX À PROPOS DE CETTE SITUATION SONT-ELLES EXACTES ?

Comme pour toute situation en développement, la désinformation et l’hyperbole se sont propagées en ligne au sujet du déraillement ces derniers jours.

Les utilisateurs des médias sociaux, par exemple, ont faussement affirmé que l’eau potable est contaminée dans tout le bassin de la rivière Ohio alors que de nombreuses zones de la région multi-états ne sont pas affectées par le rejet de produits chimiques.

Des images de nuages ​​​​sombres et inquiétants se sont également propagées avec des affirmations montrant qu’elles montraient la Palestine orientale après l’incendie, malgré le fait que les images soient apparues en ligne dès novembre 2022.

Alors que l’information continue de se développer, les experts en désinformation soulignent que les gens doivent faire preuve de prudence avant de partager des allégations non vérifiées.

QU’EST-CE QUI A PU CAUSER L’ACCIDENT ?

Les enquêteurs ont examiné le wagon qui a déclenché le déraillement et ont une vidéo de surveillance d’une maison montrant “ce qui semble être un roulement de roue dans la phase finale d’une panne de surchauffe quelques instants avant le déraillement”, a déclaré mardi le National Transportation Safety Board. Son rapport préliminaire est attendu dans deux semaines.

L’opérateur ferroviaire Norfolk Southern et le NTSB n’ont cependant pas répondu publiquement à l’une des grandes questions concernant le déraillement du 3 février : quand exactement l’équipage a-t-il été alerté d’un problème mécanique avec un essieu de wagon – la cause suspectée – et ont-ils répondu convenablement ?

Un détecteur de défaut en bordure de voie a alerté l’équipage d’un problème mécanique « peu de temps avant le déraillement », et un freinage d’urgence a été déclenché, a déclaré un membre du National Transportation Safety Board ce week-end.

Une vidéo de sécurité de deux entreprises de Salem, dans l’Ohio, montre le dessous d’un wagon brillant d’un essieu enflammé apparent, indiquant que le train aurait pu parcourir plus de 20 miles (32,1 kilomètres) avec ce dysfonctionnement avant le déraillement, le Pittsburgh Post- La Gazette rapporte. Le NTSB dit qu’il examine également cette vidéo.

Le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a déclaré mardi que Norfolk Southern avait mal géré la catastrophe depuis le début et que ses actions avaient entravé la réponse des agences locales et étatiques. Il a également déclaré que la société n’était pas disposée à rechercher des alternatives à la libération et à la combustion intentionnelles des cinq voitures remplies de chlorure de vinyle.

“Donner la priorité à un calendrier accéléré et arbitraire pour rouvrir la ligne ferroviaire a généré des risques inutiles et créé de la confusion”, a déclaré Shapiro dans une lettre au PDG de Norfolk Southern, Alan Shaw. Un message sollicitant des commentaires a été laissé à l’entreprise.

___



L’écrivain d’Associated Press, Ali Swenson, a contribué depuis New York.