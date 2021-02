CD Projekt a été touché par une cyberattaque, qui a compromis certains de ses systèmes internes, y compris le code source de son jeu phare Cyberpunk 2077, portant un autre coup dur au fabricant de jeux vidéo polonais.

« Un acteur non identifié a obtenu un accès non autorisé à notre réseau interne, collecté certaines données appartenant au groupe de capital CD PROJEKT et laissé une note de rançon », a déclaré mardi la société sur Twitter, ajoutant qu’elle ne négocierait pas avec l’acteur.

CD Projekt a été sous les feux de la rampe récemment au milieu du déploiement trouble de Cyberpunk 2077, ce qui a conduit Sony à retirer le jeu de son PlayStation Store après seulement une semaine.

Le cyber-attaquant a eu accès aux codes sources de Cyberpunk 2077, Wither 3, du jeu de cartes Gwent et d’une version encore inédite de Witcher 3, a déclaré CD Projekt.

Les actions de la société étaient en baisse de 3% à 276 zlotys à 9 h 48 GMT après avoir chuté de 6,3%.

CD Projekt a déclaré que ses systèmes de sauvegarde sont restés intacts et qu’il enquêtait toujours sur l’incident, mais à sa connaissance, les systèmes compromis ne contenaient aucune donnée personnelle de ses joueurs ou utilisateurs de ses services.

L’analyste de VTB Capital, Vladimir Bespalov, a déclaré que l’effet négatif le plus immédiat serait la nécessité d’allouer des ressources pour réparer les dommages, ce qui pourrait ralentir quelque peu le travail de l’entreprise sur la réparation de Cyberpunk 2077.

«Il est possible que depuis que CD Projekt a informé de l’attaque sur son compte Twitter et non via un dépôt réglementaire, il ne craint pas que l’attaque ait causé un effet négatif significatif ou que les données puissent être non pertinentes», a déclaré Kacper Kopron, un analyste de Trigon DM.

Kopron a vu que le principal risque pour CD Projekt serait de perdre davantage la confiance des clients après la première décevante de Cyberpunk 2077.

CD Projekt a déclaré qu’il ne ferait aucun commentaire au-delà de la déclaration publiée sur son compte de médias sociaux.

Les actions de la société ont plongé à la fin de l’année dernière au milieu des problèmes de déploiement de Cyberpunk, à partir d’un niveau record de 464,2 zlotys. Ils ont récupéré des pertes après que la récente frénésie de vente au détail alimentée par Reddit a poussé les vendeurs à découvert à fermer leurs positions.

(1 USD = 3,7092 zlotys)