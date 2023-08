Après le départ de son petit ami, une femme en colère tue son fils : la police de Delhi

Une femme a été arrêtée dans une affaire impliquant le meurtre d’un garçon de 11 ans dans l’ouest de Delhi. La police a déclaré que Puja Kumari, 24 ans, a avoué avoir tué Divyansh, le considérant comme une entrave à son mariage avec son père.

Puja Kumari a eu une liaison avec le père du garçon Jitendra et les deux avaient commencé à vivre ensemble en 2019. Mais trois ans plus tard, l’homme est retourné auprès de sa femme et de son fils.

Cela, a déclaré la police, avait déclenché la colère de Puja.

Le 10 août, elle a demandé à un ami commun de fournir l’adresse de la maison de Jitendra à Inderpuri.

Quand elle atteignit enfin la maison, elle trouva la porte ouverte et le garçon dormant sur le lit. Il n’y avait personne dans la maison.

Dans un communiqué, la police a déclaré que la femme avait étranglé le garçon alors qu’il dormait et avait caché le corps à l’intérieur du lit après avoir sorti les vêtements qui y étaient emballés.

La police de West Delhi a réussi à identifier la femme à l’aide d’images de caméras de vidéosurveillance. Mais vint ensuite la tâche de la retrouver. Les enquêtes à la maison n’ont abouti à rien puisqu’elle n’habitait plus chez ses parents.

La police a alors commencé à suivre les images de près de 300 caméras de vidéosurveillance à travers Inderpuri et ses régions voisines – Ranhola, Nihal Vihar et Rishal Garden sur la route Najafgarh-Nangloi.

Ils ont réalisé qu’elle était toujours dans la région, mais qu’elle changeait fréquemment de cachette, a indiqué la police dans un communiqué.

La police a réussi à arrêter la femme après trois jours.