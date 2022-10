Après le déluge

Il est peut-être l’une des plus jeunes victimes des inondations dévastatrices au Pakistan. Un bébé pas encore né lorsque des pluies de mousson record ont déclenché des inondations qui ont englouti une grande partie du pays au cours de l’été.

Il est arrivé plus d’un mois plus tard. Sa mère s’est battue pour lui, luttant dans les eaux de crue pour atteindre une route, héler une voiture et se rendre dans un établissement médical, où elle a accouché par césarienne.

Elle a ensuite confié le bébé, âgé de quelques heures seulement, à un oncle qui l’a conduit à 60 kilomètres jusqu’à un hôpital pour enfants de la ville de Nawabshah, où des infirmières en soins intensifs ont massé de l’air dans les poumons du bébé en difficulté avec une pompe manuelle.

“Je me sens mieux [here]», a déclaré l’oncle, Ghulam Raza Mari, après avoir atteint l’hôpital pour enfants. “Qu’il existe des installations avec des médecins hautement qualifiés et des équipements hautement qualifiés.”

Ce n’était pas assez. Le bébé est décédé deux jours plus tard, le 29 septembre à 8 heures du matin, une respiration superficielle citée comme la cause du décès.

Il est possible que son sort aurait été le même sans les obstacles placés sur le chemin de sa famille alors qu’ils cherchaient une aide urgente. Mais ils ont certainement empilé les chances contre lui.

Il ne sera pas inclus dans compte de ceux qui sont morts à cause des inondations – environ 1 700 au dernier décompte, selon l’Autorité nationale de gestion des catastrophes du Pakistan.

Mais sa courte vie et sa mort sont intimement liées à la tragédie qui se déroule toujours au Pakistan ; une situation qui se poursuivra pendant des années alors que le pays cherche à se remettre et à se reconstruire après une catastrophe finalement aggravée par le changement climatique.