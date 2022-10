Après le débat des gouverneurs, il faut clarifier les non-réponses des candidats – Shaw Local

SPRINGFIELD – Le gouverneur démocrate JB Pritzker et le sénateur républicain Darren Bailey sont généralement restés fidèles à leurs points de discussion la semaine dernière lors de leur premier débat sur la même scène.

Les questions et les réponses étaient similaires à celles posées lors d’un forum du 30 septembre organisé par l’Illinois Associated Press Media Editors, sur lequel j’ai posé des questions. et nous avons couvert en profondeur.

Au cours du débat du 6 octobre, organisé par Nexstar Media Group et AARP et organisé à l’Illinois State University à Normal, j’ai trouvé que certaines des réponses les plus intéressantes étaient celles où les détails manquaient.

Pour le gouverneur, c’est à ce moment-là qu’il n’a pas voulu dire quels changements il apporterait à la disposition de la loi sur l’équité avant le procès de la réforme de la justice pénale de la loi SAFE-T qui mettra fin à la caution en espèces le 1er janvier.

C’est l’un des seuls aspects de la loi de grande envergure qui n’a pas encore été modifié près de deux ans après son adoption initiale, mais des changements sont probablement à venir.

Un groupe de travail de la Cour suprême de l’Illinois chargé d’aider à la mise en œuvre de la loi a souligné les clarifications nécessaires, et même les partisans les plus ardents de la loi ont noté que les négociations sur la législation de suivi se poursuivent.

Le nœud du problème est que divers articles du projet de loi, pris ensemble, sont considérés par les procureurs comme trop restrictifs pour les juges qui se demandent si un individu devrait se voir refuser la libération avant le procès. Pritzker a déclaré que son intention était d’adopter un langage qui garantit et clarifie qu’aucun individu n’est “non détenable”.

Lors du débat, on lui a demandé des précisions.

“Je pense qu’il y a des clarifications qui peuvent être apportées à la loi pour s’assurer que tout le monde comprend ce qu’est cette loi”, a-t-il déclaré.

Il a répété un point de discussion selon lequel les criminels violents ne devraient pas être libérés de la détention provisoire simplement parce qu’ils peuvent payer une caution, tandis que les mères qui volent des couches et du lait maternisé ne devraient pas être détenues simplement parce qu’elles ne le peuvent pas.

C’était une réponse similaire à une question que j’ai posée dans le forum de la semaine dernière pour savoir si le public méritait une discussion plus large et plus publique sur les changements avant le jour du scrutin. Les législateurs ne devraient pas retourner au Capitole avant une semaine après les élections.

Après le débat, Pritzker a déclaré qu’un projet de loi déposé par le sénateur d’État Scott Bennett, D-Champaign, pourrait servir de cadre pour une législation de suivi.

Ce projet de loi, entre autres, clarifierait que la fin de la caution en espèces s’applique aux personnes arrêtées après le 1er janvier, ferait en sorte que les audiences manquées précédentes soient la preuve qu’une personne présente un risque de fuite volontaire, clarifierait que les agents auront toujours pouvoir de détenir une personne considérée comme une menace pour la sécurité, et supprimerait le libellé indiquant que les agents devraient appliquer une « présomption en faveur de la libération avant le procès » lors des arrestations.

Mais le projet de loi contenait également certaines dispositions qui, selon les partisans de la réforme de la liberté sous caution, augmenteraient la détention provisoire, et Pritzker n’a pas précisé quelles parties du projet de loi de 71 pages il soutiendrait.

Bailey, quant à lui, a fait valoir que la loi devrait être entièrement abrogée et que toute négociation sur les changements devrait avoir lieu en public et avant le jour du scrutin.

Mais Bailey, un sénateur de l’État et agriculteur du sud de l’État de Xenia, a également eu sa part de non-réponses.

Ou du moins, il a répondu « budgétisation à base zéro » à un certain nombre de questions tout en refusant d’entrer dans les détails sur la manière dont il réduirait le budget de l’État.

Bailey n’a pas donné de définition précise de la “budgétisation à base zéro”. En général, il a suggéré que cela signifie que les chefs d’agence devraient s’asseoir chaque année et justifier chaque dollar dépensé, plutôt que de fonctionner sur les dépenses de base que les agences effectuent année après année.

«Une fois que nous avons établi un budget à base zéro, je pense qu’il y a 10 à 15 milliards de dollars dans ce budget de déchets. Et nous pouvons prendre cela et commencer à rétablir la santé de notre État », a déclaré Bailey lorsqu’on lui a posé des questions sur la dette de retraite.

Il y a beaucoup à déballer là-bas.

Pour commencer, réduire autant d’argent du budget de l’État équivaudrait à éliminer 10 fois le Département des services correctionnels ou à éliminer entièrement la contribution du fonds général des recettes de l’État à l’enseignement de la maternelle à la 12e année et au niveau collégial.

Pour être clair, ce ne sont pas des choses que Bailey a proposé de couper. Il n’a pas dit ce qu’il couperait.

Le fait est qu’il devrait couper beaucoup pour atteindre ce niveau d’épargne.

Le budget de fonctionnement total du fonds de recettes générales de l’État est de 46 milliards de dollars pour l’année en cours. Cela signifie que Bailey estime que 22 à 33 % des dépenses du fonds général de l’État sont du gaspillage.

C’est un chiffre encore plus frappant si l’on tient compte du fait que le paiement de la pension de l’État cette année est de 9,9 milliards de dollars. Depuis que Bailey a critiqué Pritzker pour avoir «écourté» les pensions – le gouverneur n’a pas raccourci les paiements de pension requis par la loi, bien que les comptables pensent généralement que les paiements de pension devraient être plus élevés qu’ils ne le sont en vertu de la loi – nous pouvons supposer qu’il voudrait maintenir à moins la cotisation minimale légale.

Ce qui signifierait qu’il pense que 28% à 42% des dépenses de l’État hors retraite sont du « gaspillage ».

Si tel était le cas, on pourrait penser que Bailey aurait une longue liste de dépenses inutiles qu’il envisageait de réduire. Mais il n’en a identifié aucun le 6 octobre.

Au lieu de cela, a-t-il assuré aux modérateurs, son peuple identifiera les coupes grâce à une budgétisation à base zéro, ce qui “résoudra également le problème” de rendre l’Illinois plus favorable aux entreprises et permettra à l’État de faire face aux impôts fonciers élevés.

Les deux candidats se retrouveront le 18 octobre pour un nouveau débat à Chicago. Ils seront peut-être plus précis.

• Jerry Nowicki est le chef de bureau de Capitol News Illinois, un service d’information à but non lucratif et non partisan couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.