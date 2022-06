Après le créateur de RRR SS Rajamouli, le réalisateur de Vikram, Lokesh Kanagaraj, fait l’éloge de la série Web

Critique des célébrités Suzhal The Vortex : La série originale Suzhal-The Vortex d’Amazon Prime Video, réalisée par le duo Vikram Vedha Pushkar et Gayatri, recueille les éloges des piliers de l’industrie après avoir conquis le cœur du public et des critiques. Pushkar et Gayatri se sont une fois de plus révélés être des cerveaux avec le succès de leur dernier original et les critiques de SS Rajamouli, Boman Irani et Priyanka Chopra sont le mot qu’il faut passer. Une montre incontournable !

Le réalisateur de Vikram, Lokesh Kanagaraj, est le plus récent à avoir pris le train en marche pour faire l’éloge de Suzhal The Vortex de Pushkar et Gayatri. Lokesh a écrit sur son compte Twitter : « #Suzhal est un régal visuel et une série Web avant-gardiste. Félicitations

@PushkarGayatri Akka et Anna, @SamCSmusic. L’enquête, la romance, le suspense, le sentiment, quelle performance de @am_kathir en #Sakkarai, @sriyareddy en #Regina, @aishu_dil en #Nandhini Kudos. »

Suzhal The Vortex: SS Rajamouli passe en revue la série Web des fabricants de Vikram Vedha Pushkar-Gayatri





Réagissant au tweet de Lokesh, l’actrice Sriya Reddy, qui essaie le rôle d’une flic nommée Regina Thomas, a répondu et écrit : « Merci beaucoup venant de vous signifie beaucoup. »

Plus tôt, le directeur de RRR, SS Rajamouli, avait fait l’éloge de Suzhal The Vortex, partagé son affiche et tweeté : « Un travail incroyable de @PushkarGayatri (applaudissements d’emoji) Étonné par ce que vous avez réussi à faire ! Félicitations ! #Suzhal @PrimeVideoIN ». Le duo de réalisateurs a cité le tweet et a écrit : « Merci beaucoup monsieur ! Cela signifie beaucoup venant de vous !! »

Priyanka Chopra avait également félicité les créateurs pour la série à succès. Elle a écrit sur ses histoires Instagram : « Félicitations à l’équipe #Suzhal J’ai eu l’occasion de voir ça et c’est tellement bien ! »

Venant du maestro lui-même, Shankar Mahadevan a écrit sur Instagram : « J’ai vraiment adoré le thriller policier, et la musique améliore tellement l’expérience. À voir absolument sur @primevideoin. »

Découvrez les tweets ci-dessous :

Merci beaucoup venant de vous signifie beaucoup…. ! – Regina Thomas (@sriyareddy) 19 juin 2022

Incroyable travail de @PushkarGayatri Étonné par ce que vous avez réussi à faire! Toutes nos félicitations! #Suzhal @PrimeVideoIN pic.twitter.com/NmeSLNEERR— rajamouli ss (@ssrajamouli) 18 juin 2022





Cette vague d’appréciation étoilée vient après que des personnalités comme Hrithik Roshan, Dhanush, Vidya Balan, Samantha Prabhu, Hansal Mehta, Anurag Kashyap, Vikrant Massey, Chetan Bhagat, Bhumi Pednekar, le producteur Guneet Monga, le compositeur de musique Anirudh aient déjà partagé leur appréciation pour Suzhal- Le Vortex.

Le premier original tamoul de longue durée du thriller d’investigation Prime Video a certainement pris d’assaut le public mondial et ce ne serait pas un euphémisme de dire que celui-ci est un énorme succès. La série est actuellement diffusée sur Prime Video dans plus de 30 langues dans 240 pays et territoires.