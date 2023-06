Après le crash du box-office d’Adipurush, les fabricants baissent le prix des billets pour la version 3D avec des « dialogues modifiés et modifiés »

Prabhas, Saif Ali Khan et la vedette de Kriti Sanon, Adipurush, ont marqué une collection record le week-end, mais le bouche-à-oreille négatif et les contrecoups ont affecté le film, ce qui a entraîné une baisse importante de la collection en semaine. En raison de la réponse négative, les créateurs ont modifié les dialogues controversés, et la version éditée avec des dialogues modifiés est maintenant diffusée dans les cinémas.

Pour ramener le public, les créateurs ont maintenant décidé de présenter la version éditée d’Adipurush avec un prix réduit du billet. La maison de production, T-Series a annoncé le nouveau prix du billet d’Adipurush. Prabhas-star Adipurush sera désormais disponible dans les chaînes nationales du multiplex pour Rs 150 par tête.

T-Series a annoncé l’offre sur les réseaux sociaux avec une nouvelle affiche et a écrit dans la légende : « Découvrez le conte épique en 3D sur grand écran au prix le plus abordable ! Les billets commencent à Rs150/-* Offre non valable dans l’Andhra Pradesh , Telangana, Kerala et Tamil Nadu. Frais de verre 3D applicables. Réservez vos billets maintenant ! »

Voici le poste





Adipurush a battu de nombreux records au box-office le premier jour de sa sortie en collectant Rs 126 crore. Cependant, le film n’a pas réussi à impressionner les internautes. Et maintenant, le jour 5, le film n’a frappé que Rs 10,7 crore. La collection totale s’élève maintenant à Rs 340 crore dans le monde. Le film, réalisé par Om Raut, est sorti dans tout le pays le 16 juin et le plaidoyer déposé en tant que PIL prétend que les personnages du film s’écartent de la représentation de ces personnalités religieuses dans l’épopée hindoue Ramayana.

Adipurush met également en vedette Sunny Singh dans Sesh, Krishna Kotian dans Dashratha, Sonal Chauhan dans Mandodari et Vatsal Sheth dans Meghnath.