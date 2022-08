Après le crash de la crypto vient la répression de la SEC

Cela a été quelques mois difficiles pour certaines personnes qui ont eu la tâche facile pendant longtemps. Un nombre croissant d’opérations de crypto-monnaie pourraient enfin faire face à certaines conséquences de leurs actions illégales présumées.

Lundi, la Securities and Exchange Commission a inculpé 11 personnes derrière Forsage, le qualifiant de stratagème de Ponzi de 300 millions de dollars déguisé en système de contrat intelligent. C’était moins d’une semaine après que le New York Times a rapporté que la plateforme de trading de crypto Kraken faisait l’objet d’une enquête par le département du Trésor pour avoir violé les sanctions américaines contre l’Iran. Et quelques jours auparavant, le FBI et un procureur américain à New York avaient inculpé trois anciens employés de Coinbase pour délit d’initié.





Quelle agence est chargée de réglementer la crypto-monnaie n’est pas claire. La Commodity Futures Trading Commission et la SEC revendiquent la compétence ici. La SEC, cependant, semble particulièrement intéressée à poursuivre les schémas de cryptographie qui relèvent de sa compétence – ce qui semble être la plupart d’entre eux.

“La SEC est au milieu d’une attaque continue contre les entreprises de cryptographie de toutes les directions”, a déclaré John Reed Stark, un expert en cybersécurité et ancien avocat de la SEC, à Recode. Stark a noté que l’agence a élargi son unité de cryptographie et que le président de la SEC, Gary Gensler, n’a pas caché sa conviction que de nombreuses crypto-monnaies sont des valeurs mobilières et qu’il a l’intention de les réglementer en tant que telles.

Donc, même s’il fait chaud dehors, nous sommes au milieu d’un hiver cryptographique qui ne finira peut-être jamais. Pendant la pandémie, le marché de la crypto-monnaie a grimpé à 3 billions de dollars, aidé par de nouvelles plateformes qui ont rendu l’investissement assez facile pour presque tout le monde. Depuis novembre dernier, cependant, le marché s’est effondré. Il vaut maintenant environ un tiers de ce qu’il était à son apogée, et rien n’indique que la valeur rebondira de manière significative de sitôt. Le crash a dévasté certaines des entreprises opérant dans cet espace – et leurs clients aussi.

Maintenant, la loi arrive pour certaines sociétés de cryptographie et leurs dirigeants. Mais il reste à voir exactement à quelles conséquences, le cas échéant, nombre de ces entreprises et les personnes qui les sous-tendent seront confrontées.

Contrairement aux banques traditionnelles, lorsque les plates-formes de prêt cryptographiques font faillite, il n’y a aucune protection en place pour garantir que les investisseurs soient indemnisés. Deux plateformes de prêt de crypto, Celsius et Voyager, ont fait faillite en juillet, et leurs clients pourraient ne jamais récupérer leur argent. Certains investissements cryptographiques soi-disant sûrs appelés “stablecoins”, qui sont indexés sur la valeur d’une monnaie fiduciaire comme le dollar américain, se sont également avérés peu stables. En mai dernier, la valeur de stablecoin Terra a chuté, entraînant la pièce Luna, dont la valeur était liée à celle de Terra, avec elle. Luna valait autrefois jusqu’à 116 $. Maintenant, ça vaut une fraction de centime.

Mais alors que les pertes des investisseurs augmentent et que les armes cryptographiques étendues des forces de l’ordre se mettent au travail, il semble qu’un jour de jugement arrive enfin pour certaines de ces entreprises, qui opèrent dans un espace avec peu de règles. Les escroqueries pures et simples, évidemment, ne suivaient pas du tout les règles. Mais certaines des entreprises les plus légitimes auraient également joué rapidement et librement avec elles.

“L’arrogance et l’orgueil dans le domaine de la cryptographie sont tellement au-delà de toute mesure”, a déclaré Stark. “Ils sont toujours belliqueux, combatifs et appellent la SEC vague.”

“Je n’ai jamais rien vu de tel et je pratique depuis plus de 30 ans”, a-t-il ajouté.

Encore une fois, la SEC n’est que l’une des nombreuses agences gouvernementales qui s’attaquent à la cryptographie. Et quand beaucoup de gens perdre beaucoup d’argent, le gouvernement va y prêter encore plus d’attention. Mais il ne peut pas faire grand-chose pour certaines personnes, car la crypto n’est pas réglementée comme les banques et les valeurs mobilières traditionnelles – ce que de nombreux investisseurs en crypto n’ont pas réalisé avant qu’il ne soit trop tard.

“Avec tant d’argent neuf gonflant les valeurs symboliques, tant de gens voulaient entrer sans rien comprendre à l’espace”, a déclaré Matt Binder, journaliste pour Mashable qui héberge également Économie d’escroquerie, un podcast dédié aux arnaques crypto et Web3. “Et l’industrie a profité de beaucoup de ces gens.”

Cela n’a pas aidé que certaines de leurs célébrités préférées aient approuvé ces projets, ou que certaines de ces entreprises aient apparemment tellement d’argent qu’elles pouvaient acheter de l’espace publicitaire sur l’émission la plus chère de la ville. Cela n’a pas non plus aidé que la crypto soit devenue aussi facile à acheter qu’une transaction au guichet automatique. Et cela n’a vraiment pas aidé que beaucoup de gens se lancent dans la cryptographie en sachant peu de choses, mais en supposant qu’ils auraient les mêmes protections que les institutions plus réglementées comme les banques traditionnelles et les sociétés d’investissement.

Stark prédit que nous verrons plus d’actions contre ces sociétés de cryptographie dans les mois et les années à venir, la SEC concentrant ses efforts non pas sur les petits escrocs, mais sur les gardiens qu’ils utilisent pour leurs escroqueries : “échanges commerciaux, plates-formes, peu importe vous voulez les appeler. Et il pense que cela et toutes les autres agences enquêtant sur le monde de la cryptographie recevront beaucoup d’aide, peut-être de personnes à l’intérieur.

“Lorsque les entreprises commencent à s’engager dans ce genre de choses, vous obtenez des gens qui veulent être des dénonciateurs ou ils deviennent des plaignants”, a déclaré Stark. “Et quand les procureurs criminels commencent à fouiner, les gens peuvent devenir des informateurs très rapidement.”

Molly White, qui a fait la chronique de divers échecs Web3 sur Web3 Is Going Just Great, n’est pas encore si sûre que l’examen minutieux, les enquêtes et les accusations accrues entraîneront un véritable changement.

“Les accusations de délit d’initié semblent être une goutte d’eau dans le seau par rapport au nombre de délits d’initiés dont on sait qu’ils se produisent chez Coinbase et ailleurs, mais c’est au moins quelque chose”, a-t-elle déclaré. “Cela m’inquiète de la lenteur de ces actions dans une industrie où les gens peuvent perpétrer arnaque après arnaque entre-temps.”

“Je croirai qu’il y a des progrès quand je les verrai”, a-t-elle déclaré.

Si les régulateurs ne peuvent pas faire ce progrès devant les tribunaux, peut-être à tout le moins toute l’attention que le crash cryptographique a suscitée découragera les investisseurs potentiels de mettre de l’argent dans un marché volatil qu’ils ne comprennent pas vraiment et leur offre peu de protections.

“Je pense que ces répressions peuvent aider à éloigner le public de la cryptographie”, a déclaré Binder. “Certaines entreprises essaieront de” devenir légitimes “, mais en fin de compte, elles sont toujours une entreprise de cryptographie, vendant le rêve de devenir riche via des échanges d’actifs spéculatifs, sans produit ou service réel.”

Cela ne fera pas grand-chose, cependant, pour les personnes dont les rêves sont déjà devenus des cauchemars. White a déclaré que si certaines des histoires de perte de crypto précédentes étaient plus amusantes et que les victimes étaient moins sympathiques (voir : “All My Apes Gone”), ce n’est plus le cas. “Maintenant, nous voyons des gens écrire des lettres à un juge de faillite sur la façon dont ils sont financièrement ruinés et envisagent de se suicider », a-t-elle déclaré.

Ou, comme l’a dit Binder, “Nous avons quelques personnes qui ont gagné à la loterie et une tonne d’autres qui ont tout perdu.”

