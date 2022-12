Après le couronnement de Xi, un grondement de mécontentement contre sa politique dure

Pendant une grande partie des trois dernières années, la guerre de la Chine pour maintenir les cas de Covid à près de zéro a incarné un marché que M. Xi a présenté au public : accepter ses politiques strictes et profiter en retour d’un degré de sécurité et de stabilité hors de portée aux États-Unis. et d’autres pays subissant des vagues d’infection massive. Et, pendant la majeure partie de cette période, c’était un accord que de nombreux Chinois ont accepté, voire approuvé avec enthousiasme.

Mais le soutien public s’est nettement érodé cette année. La marche implacable de la variante Omicron a rendu les blocages urbains plus fréquents et exténuants. Certains Chinois ont regardé avec envie le retour d’autres pays à quelque chose comme la normale. Et les politiques zéro-Covid exacerbaient un douloureux ralentissement économique.

À leur tour, certains critiques des politiques pandémiques de M. Xi en sont venus à les considérer comme incarnant des dangers plus larges dans ses manières radicales et autoritaires.

Les Chinois de la classe moyenne qui, auparavant, pouvaient vivre relativement inconscients des exigences politiques du parti, sont devenus frustrés par les intrusions des responsables de Covid et les règles restreignant les voyages et regroupant les résidents dans des sites de quarantaine de masse. Cela est devenu plus vrai après le congrès d’octobre, lorsque M. Xi a remporté un troisième mandat de cinq ans et a dévoilé sa propre composition de dirigeants, laissant moins de place pour blâmer d’autres responsables pour des erreurs. L’absence de successeur plausible dans la nouvelle composition implique que M. Xi pourrait rester au pouvoir pendant au moins 10 ans de plus.