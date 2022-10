Après le coup d’État militaire au Myanmar, les rebelles et les exilés trouvent refuge dans un magasin de thé frontalier

PRÈS DE LA FRONTIÈRE THAI-MYANMAR – Dans un magasin de thé récemment ouvert nommé “Freedom”, le thé est infusé fort, puis mélangé avec du lait évaporé et condensé par un révolutionnaire en cavale. La nourriture est cuite sur une cuisinière à gaz par une femme de 53 ans recherchée par la police pour avoir hébergé des soldats rebelles, et servie par des serveurs adolescents considérés par l’armée birmane comme des ennemis de l’État. Les clients paient à un comptoir tenu par une jeune femme aux cheveux longs et au doux sourire, une ancienne enseignante de maternelle traquée par les soldats pour avoir refusé de travailler sous les généraux qui ont pris le pouvoir au Myanmar au début de l’année dernière.

« Je serai un saint au temps du Bouddha », lit-on dans un poème birman griffonné au feutre sur un réfrigérateur extérieur. “Je me révolterai au temps du dictateur.”

Alors que le Myanmar s’enfonce dans la guerre civile, ce salon de thé situé à la frontière du pays avec la Thaïlande est devenu un refuge pour les rebelles en fuite. Six jours sur sept, les politiciens de l’opposition et les jeunes militants filtrent à travers le portail métallique de cette maison jumelée reconvertie, s’installant sur des caisses en bois qui servent de tables et de chaises. Des chansons folkloriques birmanes sont diffusées par des haut-parleurs placés sur le sol et l’odeur boisée des cigares cheroot est lourde dans l’air humide. Autour de tasses de thé, les clients et le personnel parlent de ce qu’ils ont entendu au sujet des combats chez eux et de la dernière personne qu’ils connaissent qui se cachait, en prison ou décédée.

« Avez-vous entendu parler de la grange ? a demandé un client à un ami un après-midi récent, faisant référence à un bâtiment de ferme vide le long de la frontière où des villageois du Myanmar fuyant les frappes aériennes militaires s’étaient réfugiés.

“Bloqué”, a-t-il poursuivi. “Vous pouvez apporter des fournitures mais ils ne laissent personne sortir.”

Plus de 176 000 ressortissants du Myanmar sont entrés en Thaïlande depuis le coup d’État militaire, selon l’Organisation internationale pour les migrations. Des milliers d’autres arrivent chaque mois à travers la jungle, désespérés d’échapper à la répression brutale de la junte contre l’opposition. Passé la frontière, les plus chanceux sont récupérés par des organisations humanitaires qui les hébergent dans des hôtels et les aident à déposer leurs demandes de refuge ou d’asile. Mais beaucoup plus s’appuient sur des réseaux de soutien informels.

Des soldats rebelles rompent le pain avec des déserteurs militaires dans des chambres de 20 pieds carrés louées par des chefs de la résistance et des militants. Des médecins, des ouvriers d’usine, des agriculteurs et des musiciens d’orchestre s’entassent dans des refuges vides, partageant des nattes pour dormir.

Comme le salon de thé, ces lieux sont des produits de la guerre civile du Myanmar et reflètent son péage continu. Mais ce sont aussi des endroits où la vie continue, où les gens trouvent de nouvelles façons de résister à l’armée, de former de nouvelles communautés et, inévitablement, de tomber amoureux.

“Nous essayons de rester unis”, a déclaré Thet Swewin, qui dirige l’équipe derrière le magasin de thé Freedom. “C’est la seule chose que nous pouvons faire.”

Grand, avec des cheveux mi-longs et un sourire à pleines dents, Thet Swewin, 36 ans, est arrivé en Thaïlande six mois après le coup d’État, n’emportant que son ordinateur portable et un longyi familial., un vêtement traditionnel semblable à un sarong. Il dirigeait une organisation à but non lucratif à Yangon et était bien connecté à la communauté dissidente, il s’est donc rapidement impliqué dans l’effort de soutien aux nouveaux arrivants, a-t-il déclaré.

Au départ, mettre les gens à l’abri et les empêcher d’aller en prison prenait la majeure partie de son temps, a-t-il ajouté. Mais alors que les combats au Myanmar empiraient et que les perspectives de retour dans le pays se rétrécissaient, il s’est rendu compte que les habitants de la région frontalière avaient également besoin d’emplois.

Thet Swewin, qui s’appelle également Thet, a économisé 6 700 $ et a loué le bâtiment de deux étages dans une rue poussiéreuse à six miles de la frontière. Il a recruté un groupe hétéroclite de nouveaux exilés, puis a proposé un plan : le premier étage, qui avait un espace en plein air de 200 mètres carrés (environ 2 150 pieds carrés), serait un restaurant servant du thé et des plats simples comme le kyay oh – des nouilles au porc et aux œufs – et du mohinga, une soupe de poisson. Le deuxième étage serait un lieu gratuit permettant aux personnes d’organiser des activités pour la diaspora.

La moitié des bénéfices de la boutique de thé servirait à subvenir aux besoins des personnes qui y travaillaient, a décidé Thet. L’autre moitié serait renvoyée au Myanmar pour aider à financer les efforts de résistance.

Les rebelles ont installé des échafaudages à côté de la maison pour une cuisine extérieure. Puis, le 1er août, ils ont ouvert leurs portes.

“Un salon de thé traditionnel”, a déclaré Thet un après-midi récent, rayonnant en passant devant des tables bondées de monde. « Vous pouvez manger, fumer, parler. Toutes les choses qui comptent pour les Birmans.

Alors que le monde avance, le Myanmar fait face à un bilan croissant et caché

Des vagues d’exilés du Myanmar sont déjà arrivées en Thaïlande. Dans les années 1980, par exemple, lorsque la persécution militaire a poussé des dizaines de milliers de réfugiés de l’ethnie karen à fuir le Myanmar, la Thaïlande a autorisé les agences internationales à établir des camps qui fournissaient nourriture et abri. Cette fois, disent les défenseurs, le gouvernement thaïlandais n’a pas reconnu officiellement l’afflux de personnes, ce qui rend difficile pour les agences humanitaires de fournir de l’aide.

“Il n’y a plus rien maintenant pour accueillir le nouveau venu”, a déclaré Aung Moe Zaw, 55 ans, politicienne et militante birmane qui vit le long de la frontière. “Pour notre survie, au moins, nous devons nous soutenir les uns les autres.”

Thet dit qu’il apprend l’arrivée de nouveaux arrivants presque tous les jours, souvent par des appels de la prison locale. À la mi-août, il a rencontré un entraîneur de gym de la ville de Mandalay qui a fui après avoir été pris pour cible par l’armée pour avoir participé à des manifestations. Il n’était pas rasé et a dit à Thet qu’il avait perdu 50 livres depuis son arrivée en Thaïlande. La semaine suivante, l’entraîneur de gym avait rejoint le salon de thé en tant que lave-vaisselle. Il a nettoyé sa barbe et a pris du poids.

Malgré les risques sécuritaires, les rebelles ne sont pas discrets sur ce que représente leur salon de thé.

Une peinture murale du révolutionnaire marxiste Che Guevara s’étend sur un large mur, visible pour les passants. Les reçus sont imprimés avec les mots birmans pour “liberté”. Et les tables sont étiquetées, avec des morceaux de carton déchirés, avec les noms des villes du Myanmar qui ont connu les combats les plus meurtriers : Mindat dans les montagnes de l’ouest de l’État de Chin ; Pauk dans le centre de Magway ; Myaung à Sagaing à côté. L’effet est tel que lorsque les serveurs appellent les commandes, on dirait parfois qu’ils rendent hommage aux morts – “des boissons pour Mindat!”

Ils ne cherchent pas à se faire prendre, dit Thet, esquissant un léger sourire. Mais ils ne cherchent pas non plus à se cacher. Même si la plupart des employés ont passé du temps en détention ou ont vu leur domicile perquisitionné par l’armée, ils veulent toujours faire partie de la résistance. Ils ne peuvent donc pas partager leurs noms, a-t-il dit, mais ils partageront leurs histoires.

Prenez par exemple le cuisinier, a déclaré Thet, debout près de la porte de la cuisine et désignant une femme d’âge moyen portant un tablier et un filet à cheveux, transpirant sur un wok. Elle dirigeait une compagnie de bus florissante à Bago, une ville de 250 000 habitants au nord-est de Yangon, et lorsque son fils est devenu un soldat rebelle dans les Forces de défense du peuple, elle a aidé à transporter et à abriter des membres de son peloton.

Ou rencontrer le directeur, continua Thet, tournant la tête pour regarder une petite femme au visage rond et aux cheveux noirs qui examinait des comptes près d’une table près de la caisse enregistreuse. A Yangon, elle était banquière privée, a-t-il expliqué, mariée avec deux enfants à un homme qui travaillait pour la banque centrale. Lorsque son mari a rejoint le mouvement de désobéissance civile et a refusé de travailler, un mandat d’arrêt a été émis contre lui.

“Des masques, s’il vous plaît”, a déclaré le directeur en regardant le personnel de la cuisine.

Elle haussa les sourcils lorsqu’un homme trapu aux yeux perçants en amande sortit de la cuisine. Il faisait une pause, dit-il malicieusement. Avec une serviette drapée sur son épaule, il se dirigea vers la caisse enregistreuse, souriant au caissier.

“Oh, ne me lancez pas sur ce gros gars,” dit Thet assez fort pour qu’il l’entende. “Notre machine à thé.”

Il avait 29 ans, grégaire, ingénieur civil de Bago. Il avait été militant à l’université et, lorsque le coup d’État s’est produit, il a mené des étudiants et des anciens élèves dans des manifestations de masse.

Une partie de lui rechignait à l’idée qu’il avait passé tant d’années à se pencher sur des problèmes de physique pour passer ses journées à remuer du thé, dit-il. Mais il avait essayé, ces derniers temps, de se concentrer sur ce pour quoi il était reconnaissant. Il n’était pas en prison. Et quand il est arrivé en Thaïlande, il avait rencontré une fille dans l’une des maisons sécurisées – une ancienne enseignante de maternelle au sourire le plus doux.

“C’est un combattant”, a déclaré la caissière en riant à son fiancé. “C’est ce que j’aime chez lui.”

Un mardi soir récent, alors que les clients sortaient, l’entraîneur du gymnase a pris une guitare. Appuyé contre une moto, il a joué quelques cordes, essayant de se souvenir des accords de musique populaire qui jouaient dans les villes du Myanmar avant le coup d’État. Posant des débarbouillettes et des balais, d’autres dans la boutique gravitaient vers lui.

Dans toute la région frontalière, il y avait eu des rumeurs selon lesquelles les combats au Myanmar étaient sur le point de s’aggraver – que l’armée allait lancer une offensive une fois la saison de la mousson terminée en octobre. Pour les exilés du salon de thé, il était difficile de ne pas s’inquiéter.

Mais le jour suivant, mercredi, était leur jour de congé hebdomadaire et donc pendant un moment, ils se laissèrent relaxer.

Tout en jouant de la guitare, ils ont préparé du thé. Puis ils se sont laissés parler, fumer et chanter alors que le ciel devenait orange foncé.