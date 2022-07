Après le coup de Frenkie de Jong, Manchester United manquera son deuxième objectif estival

Manchester United semble avoir reçu un deuxième coup dur de transfert en l’espace de quelques heures dimanche.

101 ont déjà couvert un rapport du média espagnol Sport qui affirmait que le milieu de terrain du FC Barcelone Frenkie de Jong n’envisagerait de quitter le Camp Nou que s’il rejoignait la puissance allemande, le FC Bayern Munich.

Maintenant, il semble qu’un autre des objectifs de transfert d’été 2022 de United leur ait glissé entre les doigts.

Des informations plus tôt ce mois-ci affirmaient que Manchester United envisageait Brian Brobbey comme remplaçant potentiel de Cristiano Ronaldo.

On pensait qu’une commission de seulement 15 millions d’euros suffirait à garantir la signature de Brobbey.

Brian Bobbery est un natif d’Amsterdam qui a passé beaucoup de temps sur les livres de l’Ajax avant de rejoindre le RB Leipzig gratuitement en 2021.

Il a joué 13 fois pour Leipzig mais n’a jamais marqué de but et a été prêté à l’Ajax la saison dernière où il a marqué sept buts et fait une passe décisive en 11 sorties.

Maintenant, cependant, il a été rapporté que Brobbey est sur le point de signer à nouveau pour l’Ajax, pour un montant d’environ 20 millions d’euros. United est toujours intéressé, mais l’Ajax est en pole position :

Nouvelles #Brobbey: L’Ajax est sur le point de le signer ! Frais de transfert d’environ 20 millions d’euros maintenant. Ils ont amélioré leur offre dans les dernières heures. #MUFC toujours en jeu mais l’Ajax est en pole position. Un accord total entre l’Ajax et Leipzig dans les prochains jours est probable. @SkySportDE @philippinze24 🇳🇱 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) 17 juillet 2022

