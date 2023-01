Après le commentaire sur le meurtre des talibans, le sosie de Harry est "Préoccupé" Pour la sécurité

En plus de recevoir des critiques, les déclarations du prince Harry dans ses mémoires “Spare” ont rendu la vie difficile à son sosie le plus identique. Selon The Nouvelles ExpressRhys Whittock a admis que si ses préoccupations initiales suite aux allégations concernaient la protection du prince Harry, il devient maintenant de plus en plus “inquiet” pour sa propre sécurité.

Le prince Harry a été critiqué par le gouvernement taliban après que le roi britannique a affirmé dans ses mémoires qu’il avait tué 25 personnes en Afghanistan alors qu’il était pilote d’hélicoptère militaire, les qualifiant de “pièces d’échec retirées du plateau”.

Selon Yahoo Actualités, Rhys Whittock, 39 ans, travaille comme imitateur du prince Harry depuis 2017, mais dit qu’il a été forcé de se déguiser après la publication des informations du livre de Harry.

“J’ai commencé à me sentir mal à l’aise quand j’ai entendu qu’Harry parlait de son temps dans l’armée”, explique Whittock.

“Ma mère m’a envoyé un texto, et ça m’a donné la chair de poule. Ça disait juste : ‘En raison de l’admission d’Harry dans l’armée, il est maintenant une cible. Tu dois porter des lunettes en public.'”

Whittock dit qu’il est pris pour le royal “tous les jours” et que, en tant que sosie, il s’inquiète quand Harry “fait face à une augmentation soudaine des menaces à la sécurité”.

“Les experts conviennent que c’était une erreur de divulguer ces informations. “Il s’est mis lui-même et sa famille en danger inutile”, a ajouté Whittock.

“Je pense que ses mémoires auraient dû passer d’abord par la sécurité britannique. C’est étrange que cela n’ait jamais été fait, car il aura besoin d’une sécurité supplémentaire au Royaume-Uni à l’avenir, comme lors du couronnement cette année.”

Selon princeharrylookalike.com Rhys Whittock a été confondu avec le populaire prince royal, Harry, pendant de nombreuses années. En plus de sa ressemblance faciale évidente, Rhys a les mêmes cheveux roux et est presque identique en taille, corpulence et âge.

Encouragé par ses amis et sa famille, Rhys a participé au concours #YourRoyalLikeness d’Easyjet pour trouver les meilleurs sosies du prince Harry et de Meghan Markle en Europe. Le concours a reçu plus de 3 000 candidatures et la finale a eu lieu à Londres une semaine avant le mariage royal du prince Harry et de Meghan Markle. Rhys a été élu par un jury d’experts pour être le gagnant.