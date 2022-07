Après le choc, Manchin et Schumer se sont précipités pour réinitialiser l’accord sur le climat et la fiscalité

“Cela nous obligera à rester ensemble et à travailler de longues journées et nuits pendant les 10 prochains jours”, a déclaré M. Schumer à ses collègues, selon un démocrate dans la salle, qui a divulgué les détails de la réunion privée sous couvert d’anonymat. Il a ajouté: «Nous devrons être disciplinés dans nos messages et notre concentration. Ça va être difficile. Mais je crois que nous pouvons y arriver.

L’annonce brutale d’un accord laissait présager un revers de fortune majeur pour M. Biden et les démocrates, qui s’étaient résignés à la disparition du paquet climat, énergie et fiscalité et s’apprêtaient à avancer avec un projet de loi qui associerait la mesure de tarification des médicaments sur ordonnance avec une extension des subventions élargies aux soins de santé.

Si le compromis tenait et survivait à l’examen du Sénat et de la Chambre, il leur permettrait de promulguer une législation majeure quelques semaines seulement avant les élections de mi-mandat au Congrès pour faire face aux coûts des soins de santé, au changement climatique et à l’inflation – tout en respectant les promesses de longue date de taxer les riches. et réduire le déficit.

Mais le sort de la mesure est resté instable.

Il n’était pas clair s’il aurait le soutien unanime des démocrates nécessaire pour passer. La sénatrice Kyrsten Sinema, démocrate de l’Arizona et autre partisane du paquet de politique intérieure de son parti, a sauté la réunion du caucus démocrate jeudi et n’a pas commenté le projet de loi ni indiqué si elle prévoyait de le soutenir.

“Elle examine le texte et devra revoir ce qui ressort du processus parlementaire”, a déclaré une porte-parole.

Mme Sinema s’est par le passé opposée à un élément de l’accord : une proposition visant à modifier un traitement fiscal préférentiel pour les revenus des investisseurs en capital-risque.