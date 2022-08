Après le CHIPS Act, les États-Unis ont un long chemin à parcourir pour rivaliser avec l’Asie dans les semi-conducteurs

La présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, aux côtés de membres du Congrès, détient le CHIPS and Science Act, accordant aux fabricants nationaux de semi-conducteurs 52 milliards de dollars de subventions pour réduire la dépendance à l’approvisionnement étranger, après l’avoir signé lors d’une cérémonie d’inscription sur le front ouest des États-Unis. Capitole à Washington, DC, le 29 juillet 2022.

La pénurie mondiale de semi-conducteurs qui a laissé les consommateurs attendre des cafetières, des ordinateurs, des voitures et des appareils médicaux – tout ce qui a une puce informatique – pourrait avoir une fin en vue.

Après trois ans d’arrêts et de redémarrages, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté la semaine dernière un paquet de 52 milliards de dollars destiné à stimuler la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis et à améliorer la compétitivité avec la Chine. Le projet de loi a été adopté par le Sénat avec un large soutien bipartisan et va maintenant être transmis au président Joe Biden pour être promulgué.

Le projet de loi, connu sous le nom de CHIPS-plus ou Chips and Science Act, répond aux préoccupations exprimées par les deux parties selon lesquelles les États-Unis doivent ramener la production de ces composants d’une importance vitale chez eux et moins dépendre des fabricants basés en Asie. Les partisans, y compris des sociétés telles qu’Intel et Global Foundries, ont fait valoir que le projet de loi était nécessaire car d’autres pays subventionnent leur industrie des semi-conducteurs, ce qui rend difficile pour les entreprises américaines de rivaliser sans aide.

Le mois dernier, la secrétaire au Commerce Gina Raimondo, parler avec Jim Cramer de CNBCa souligné à quel point il est essentiel pour les États-Unis de commencer à fabriquer plus de puces chez eux et pourquoi l’adoption de la loi CHIPS était au cœur de cet événement.

“Remarquez mes mots, si la fête du travail va et vient et que cela n’est pas adopté par le Congrès, les entreprises n’attendront pas et elles s’étendront dans d’autres pays”, a-t-elle déclaré. “Les États-Unis seront perdants.”

Le projet de loi, bien sûr, n’empêche pas les fabricants de puces américains de produire également en Europe et ailleurs, mais il offre des incitations financières pour rendre les installations de fabrication aux États-Unis plus attrayantes. Intel s’est déjà engagé à construire une usine de puces de 20 milliards de dollars près de Columbus, dans l’Ohio. L’installation devrait employer 3 000 travailleurs ainsi que 7 000 emplois temporaires dans la construction.

Le paquet qui se dirige vers le bureau de Biden comprend quelques éléments, dont 39 milliards de dollars qui apporteraient une aide financière directe aux entreprises qui construisent des usines de fabrication de puces chez eux. Un montant distinct de 11 milliards de dollars est affecté à l’avancement de la recherche sur la fabrication de puces et à la formation de la main-d’œuvre, et une tranche de 2 milliards de dollars est réservée pour déplacer l’innovation en laboratoire vers des applications militaires et autres.