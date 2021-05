Après le cessez-le-feu, Gaza se réveille dans une mer de décombres

Le ciel au-dessus de Gaza et d’Israël était resté silencieux pour la première fois en 10 jours vendredi soir, après qu’une trêve entre Israël et le Hamas, le groupe militant qui dirige Gaza, soit entrée en vigueur vendredi matin.

En Israël, les tirs de roquettes du Hamas ont tué 12 personnes, détruit plusieurs appartements, voitures et bus, endommagé un gazoduc et brièvement fermé deux grands aéroports, ont déclaré des responsables israéliens.

Les dégâts à Gaza étaient incomparables.

Les frappes aériennes israéliennes ont tué plus de 230 personnes, détruit plus de 1000 logements et unités commerciales, rendu plus de 750 inhabitables et déplacé plus de 77000 personnes, selon les chiffres compilés par les responsables de Gaza et les Nations Unies. Dix-sept cliniques et hôpitaux ont été endommagés, ainsi que trois grandes usines de dessalement, des lignes électriques et des égouts, laissant 800 000 habitants, soit près de la moitié de la population, sans accès facile à l’eau potable, ont ajouté les Nations Unies. Plus de 53 écoles ont été endommagées.

La destruction aggrave une crise économique à long terme à Gaza, où le taux de chômage oscille autour de 50%. Israël et l’Égypte imposent un blocus sur Gaza pour restreindre le flux d’armes et de munitions vers le Hamas, que la plupart des pays du monde considèrent comme une organisation terroriste. Les deux pays limitent qui et quoi peuvent entrer dans l’enclave et contrôlent une grande partie de son approvisionnement énergétique, tandis qu’Israël contrôle seul son espace aérien, ses droits de pêche maritime, son registre des naissances et ses données cellulaires.

Les pertes et les dégâts causés par la guerre de ce mois-ci sont bien moindres que ceux provoqués par celle de 2014, lorsque les forces terrestres israéliennes ont envahi et plus de 2 200 personnes ont été tuées au cours d’un conflit de 50 jours.

Mais pour de nombreux Palestiniens, c’était suffisant pour donner au cessez-le-feu un sentiment de déjà-vu, au lieu d’un simple sentiment de soulagement. Israël et le Hamas se sont affrontés une demi-douzaine de fois au cours de la dernière décennie et demie, dans des affrontements qui ont souvent causé des dommages considérables aux infrastructures civiles.

«Chaque fois qu’il y a une guerre à Gaza, cela nous ramène 20 ans en arrière», a déclaré M. Abul Ouf. «Chaque fois que nous essayons d’améliorer l’économie, ils la détruisent.»