Après le cessez-le-feu à Gaza, le conflit israélo-palestinien ne sera plus le même

«Premièrement, la tranquillité du peuple palestinien – accusé, souvent avec la plus grande force au sein de sa propre communauté, d’apathie et d’indifférence – n’a jamais été synonyme d’acceptation de la défaite. Ils ont montré qu’Israël ne peut pas persister dans sa politique sans en payer le prix », a écrit Tareq Baconi dans le London Review of Books. «Deuxièmement, indépendamment du fait qu’un mouvement plus large émerge du moment présent, l’éruption collective à travers la Palestine historique montre que les Palestiniens restent un peuple, malgré le faux espoir de partition, la séparation bien trop réelle de leurs territoires et la fragmentation profonde de leur vie politique et sociale. »