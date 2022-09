Après le camouflet de Trump, les Obama dévoilent enfin des portraits officiels à la Maison Blanche

L’ancien président américain Barack Obama et son épouse, Michelle, sont rentrés mercredi à la Maison Blanche, dévoilant des portraits officiels à l’ambiance moderne lors d’un événement qui oppose l’humour et la nostalgie de sa présidence aux durs discours politiques actuels sur la survie de la démocratie.

Alors que son mari faisait quelques blagues sur ses cheveux gris, ses grandes oreilles et ses vêtements dans son portrait, Michelle Obama, une descendante d’esclaves, a déclaré que l’occasion pour elle était davantage la promesse de l’Amérique pour des gens comme elle.

“Barack et Michelle, bienvenue chez vous”, a déclaré le président Joe Biden sous les applaudissements de l’assemblée.

Biden, qui était le vice-président d’Obama, a salué le leadership de son ancien patron en matière de soins de santé, d’économie et d’immigration et a déclaré que rien n’aurait pu mieux le préparer à être président que de servir avec Obama pendant ces huit années.

“Il s’agissait toujours de faire ce qui était juste”, a déclaré Biden.

L’ancien président américain Barack Obama rit alors qu’il assiste à la cérémonie de dévoilement des portraits officiels de lui et de sa femme à la Maison Blanche mercredi. (Kevin Dietsch/Getty Images)

Le portrait de Barack Obama, 44e et premier président noir des États-Unis, ne ressemble à aucun de ses prédécesseurs, et celui de Michelle Obama ne ressemble à aucun de ceux des femmes qui ont rempli le rôle avant elle.

Barack Obama se tient sans expression sur un fond blanc, vêtu d’un costume noir et d’une cravate grise dans le portrait de Robert McCurdy qui ressemble plus à une grande photographie qu’à un portrait à l’huile sur toile. Michelle Obama, les lèvres pincées, est assise sur un canapé de la Red Room dans une robe bustier bleu clair. Elle a choisi l’artiste Sharon Sprung pour son portrait.

Des dizaines d’anciens membres de l’administration Obama étaient présents pour la grande révélation.

Obama a noté que certaines personnes réunies dans le public de l’East Room avaient fondé des familles dans les années qui ont suivi et il a feint la déception “que je n’ai entendu personne nommer un enfant Barack ou Michelle”.

Il a remercié McCurdy pour son travail, plaisantant que l’artiste, qui est connu pour ses peintures de personnalités publiques de Nelson Mandela au Dalaï Lama, avait ignoré ses appels pour moins de cheveux gris et des oreilles plus petites.

“Il m’a aussi dissuadé de porter un costume beige, au fait”, a plaisanté Obama, faisant référence à une apparition largement critiquée qu’il a faite en tant que président dans un costume peu flatteur.

Il a poursuivi en disant que sa femme était “la meilleure chose à propos de vivre à la Maison Blanche” et a remercié Sprung d’avoir “capturé tout ce que j’aime chez Michelle, sa grâce, son intelligence – et le fait qu’elle va bien”.

Michelle Obama embrasse Jill Biden, épouse du président américain Joe Biden, sous le regard de Barack Obama lors de la cérémonie de dévoilement. (Kevin Dietsch/Getty Images)

Quand ce fut son tour de parler, Michelle Obama a commencé en riant en disant qu’elle devait remercier son mari pour “des remarques aussi piquantes”. Ce à quoi il a rétorqué : “Je ne me présenterai plus.”

Elle est ensuite devenue sérieuse, établissant un lien entre le dévoilement des portraits et la promesse de l’Amérique pour les personnes ayant des antécédents comme le sien, une fille de parents de la classe ouvrière du South Side de Chicago.

“Pour moi, ce jour ne concerne pas seulement ce qui s’est passé”, a-t-elle déclaré. “Il s’agit aussi de ce qui pourrait arriver, parce qu’une fille comme moi, elle n’était jamais censée être là-haut à côté de Jacqueline Kennedy et Dolley Madison. Elle n’était pas censée vivre dans cette maison, et elle n’était pas censée servir de première dame.”

Michelle Obama a déclaré que le dévoilement des portraits était un “rappel qu’il y a une place pour tout le monde dans ce pays”.

Les Obamas et Bidens arrivent à la cérémonie de dévoilement mercredi. (Kevin Dietsch/Getty Images)

La tradition veut que le président en exercice invite son prédécesseur immédiat à revenir à la Maison Blanche pour dévoiler son portrait, mais Donald Trump a rompu avec cette coutume et n’a pas accueilli Obama. Ainsi, Biden a programmé une cérémonie pour son ancien patron.

Michelle Obama a déclaré que la tradition est importante “non seulement pour ceux d’entre nous qui occupent ces postes, mais pour tous ceux qui participent et regardent notre démocratie”.

Dans des remarques qui n’ont jamais mentionné Trump mais qui ont fait valoir un point alors qu’il continue de contester sa défaite aux élections de 2020, elle a déclaré: “Vous voyez les gens, ils font entendre leur voix avec leur vote, nous organisons une inauguration pour assurer une transition pacifique du pouvoir … et une fois que notre temps est écoulé, nous passons à autre chose.”

Portraitiste sur son style “dépouillé”

McCurdy, quant à lui, a déclaré que son style de portrait “dépouillé” aide à créer une “rencontre” entre la personne dans le tableau et la personne qui le regarde.

“Ils ont des arrière-plans blancs, personne ne fait de gestes, personne – il n’y a pas d’accessoires parce que nous ne sommes pas ici pour raconter l’histoire de la personne qui est assise pour eux”, a déclaré McCurdy à la White House Historical Association lors d’une interview pour son 1600 séances podcast.

“Nous sommes ici pour créer une rencontre entre le spectateur et le modèle”, a-t-il déclaré. “Nous en disons le moins possible sur le modèle afin que le spectateur puisse se projeter dessus.”

Il travaille à partir d’une photographie de son sujet, sélectionnée parmi des centaines d’images, et passe au moins un an sur chaque portrait. Il dit qu’il sait qu’il a fini “quand ça cesse de m’irriter”.

Pas encore de mot sur les portraits de Trump

Le portrait de Barack Obama est destiné à être exposé dans le Grand Foyer de la Maison Blanche, la vitrine traditionnelle des peintures des deux derniers présidents. Les portraits de Bill Clinton et de George W. Bush y sont actuellement accrochés.

Le portrait de Michelle Obama sera probablement placé avec ceux de ses prédécesseurs dans le couloir du rez-de-chaussée de la Maison Blanche, rejoignant Barbara Bush, Hillary Clinton et Laura Bush.

Deux porte-parole de Trump n’ont pas répondu aux demandes de commentaires envoyées par courrier électronique pour savoir si les artistes avaient commencé à travailler sur des portraits de la Maison Blanche pour Trump et sa femme, Melania. Cependant, des travaux sont en cours sur une paire distincte de portraits de Trump destinés à la collection détenue par la National Portrait Gallery, un musée du Smithsonian.

La White House Historical Association, une organisation à but non lucratif fondée en 1961 par la première dame Jacqueline Kennedy et financée par des dons privés et des ventes de livres et une décoration de Noël annuelle, aide à gérer le processus de portrait de la Maison Blanche. Depuis les années 1960, l’association finance la plupart des portraits de la collection.

Le Congrès a acheté le premier tableau de la collection, de George Washington. D’autres portraits des premiers présidents et premières dames sont souvent venus à la Maison Blanche en cadeau.