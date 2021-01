Lors d’une tournée que Luke Antonik-Yates, originaire de Leeds et musicien, a organisée en Europe en 2016, l’un des artistes a tellement aimé le continent qu’il n’est jamais rentré chez lui.

Après avoir atteint l’Europe via le tunnel sous la Manche, le convoi de quatre artistes solistes a joué une série de dates européennes avant de finir à Vienne, en Autriche. De là, trois d’entre eux sont retournés vers le nord, mais Michael Dey, un auteur-compositeur-interprète de Bradford, est resté.

Le déménagement n’était pas complètement imprévu, Dey avait voulu déménager à Vienne depuis un certain temps et la tournée était en partie conçue pour l’y amener le moins cher possible. Alors que leur convoi traversait le nord de l’Europe, des microphones, des guitares et des amplis se trouvaient à côté de sacs remplis de vêtements de Dey. Il n’avait pas de visa et, en tant que citoyen européen, il n’en avait pas besoin.

L’odyssée de Dey est légendaire. Bien avant que David Bowie ne déchire le Berlin des années 1970, des musiciens britanniques traversaient la Manche, des guitares en bandoulière, pour exercer leur métier et souvent recommencer une nouvelle vie en Europe.

‘Amis pour la vie’

Les musiciens européens sont allés dans l’autre sens, foulant les planches du circuit des festivals animé de Grande-Bretagne, s’installant à Londres et gagnant des amis et des fans en cours de route.

Beaucoup, sinon la plupart, le font pour presque rien. Antonik-Yates estime que son groupe, The Human Project, a gagné «quelques centaines d’euros» lors de leur dernière tournée sur le continent. Pourtant, il parle de jouer en Europe avec une révérence presque spirituelle, comme un rite de passage, un pèlerinage.

«Faire une tournée en Europe est l’une des choses les meilleures et les plus enrichissantes que vous puissiez faire en tant que groupe et en tant qu’êtres humains. Aucun autre endroit sur terre ne vous offre autant de cultures, de langues, de paysages, de climats qui s’affrontent dans une région aussi compacte », a déclaré Antonik-Yates à Euronews.

«Nous nous sommes fait des amis pour la vie dans presque tous les coins du nord de l’Europe continentale.»

Il n’est pas surprenant que la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne le 31 janvier 2020 – et maintenant la véritable période de séparation post-transition – ait rendu la vie plus difficile pour les musiciens itinérants des deux côtés de la Manche, comme pour tout le monde les transporteurs, les touristes et même les camionneurs essayant de déguster un sandwich au jambon innocent.

Des rapports ont émergé cette semaine selon lesquels le gouvernement britannique avait refusé une offre de l’UE d’accorder aux musiciens un voyage sans visa en Europe après le Brexit, craignant que l’accord de réciprocité signifie que le Royaume-Uni devrait autoriser la libre circulation des ressortissants européens.

Le gouvernement britannique a démenti les informations, arguant que l’UE avait rejeté ses propres conditions de voyage sans visa pour les musiciens. Mais quel que soit le responsable de l’absence d’accord, c’est un manque de clarté qui s’avère le plus grand défi pour les groupes et les artistes solos au début de 2021.

L’Union britannique des musiciens a averti que le coût des visas et le processus de demande de visa pourraient rendre les tournées en Europe pour les groupes britanniques et au Royaume-Uni pour les Européens, financièrement hors de portée pour tous les artistes, sauf les plus riches et les plus connus.

En raison de la pandémie de coronavirus et des verrouillages dans la plupart des États européens, peu de musiciens sont de toute façon sur la route en ce moment, mais alors que la campagne de vaccination à travers le continent s’accélère, de nombreux artistes commencent à envisager des spectacles européens en 2021. Et ce n’est pas le cas. t regardez bien.

Antonik-Yates a été contraint d’annuler la tournée européenne de son groupe en 2020 en raison de COVID-19, mais s’il devait la réserver à nouveau maintenant, ils devraient payer environ 1200 £ juste pour les documents nécessaires pour entrer dans chaque État européen. Cela comprend 300 £ juste pour traverser la France avec leur équipement du point de débarquement d’EuroTunnel sur la côte française au premier spectacle en Belgique.

Pour les groupes britanniques vivant en Europe, les choses ne sont pas non plus claires. Ren Aldridge est un chanteur du groupe punk le Filles de pétrole, originaire du Royaume-Uni mais maintenant basée en Autriche. Deux des membres du groupe sont britanniques, un autrichien, et depuis que leur bassiste lituanien est parti il ​​y a un an, ils ont joué avec divers bassistes de remplacement, certains du Royaume-Uni et d’autres d’ailleurs.

Personne ne sait où se situe le groupe en ce qui concerne son statut d’immigration et sa capacité à jouer dans d’autres États européens.

«En tant que groupe avec un mélange de membres de l’UE et du Royaume-Uni, allons-nous avoir besoin d’une bureaucratie différente pour différents membres partout où nous allons? Ce n’est pas clair pour le moment », a déclaré Aldridge à Euronews.

«Je pense que l’incertitude est ce qui est difficile parce que sur le plan personnel, vous vous demandez:« Est-ce que tout ce sur quoi j’ai construit ma vie est sur le point de devenir soudainement non viable? »

Comme pour beaucoup de ceux parmi les 48% de Britanniques qui n’ont pas voté pour le Brexit – et le nombre écrasant d’Européens qui voient la décision de la Grande-Bretagne de quitter le bloc comme un acte de folie collective – les musiciens considèrent leur situation actuelle comme le mince bout du monde. coin.

Il est peu probable que les membres des groupes punk soient des électeurs du Brexit, et pour les membres des Petrol Girls and the Human Project, l’idée de frontières plus fortes ou de la fin de la liberté de mouvement est antithétique.

«Je crois en la liberté de mouvement pour tous», dit Aldridge, «pas seulement pour les musiciens. Je vois cette restriction du mouvement des musiciens comme un pas de plus dans la mauvaise direction.

Même si Bruxelles et Londres parviennent à conclure un accord qui facilite la vie des musiciens voyageant entre la Grande-Bretagne et l’Europe, au niveau des groupes punk et artistes solos comme Dey, les marges des tournées sont si minces que les tournées européennes dans plusieurs pays peuvent ne pas avoir de sens financier.

«Ce sera certainement problématique d’être sur la route en tant que musicien. Nous traversons la frontière avec la Suisse, l’Allemagne, etc., chaque week-end de l’été », a déclaré Dey.

Mais plus important encore, c’est que l’échange même qui a conduit à son déménagement en Europe n’est peut-être pas possible aujourd’hui. Dey a rencontré ses camarades actuels à Vienne après une tournée au Royaume-Uni et dormi dans son appartement à Londres. Après le Brexit, les frais de visa à eux seuls les auraient probablement retenus chez eux.

«Je crains que le nombre de groupes disposés à gérer les visas et la bureaucratie ne les découragera. C’est ainsi que j’ai rencontré mes camarades et amis actuels, et l’idée que les générations futures ne puissent pas leur ouvrir ce monde est vraiment déchirante.

