Après le Brexit, la Grande-Bretagne et l’Europe s’unissent toujours plus étroitement – ​​POLITICO

LONDRES — Ce sont les sourires étincelants et les critiques mutuelles de deux frères banquiers d’une quarantaine d’années qui ont marqué le début d’une nouvelle ère dans les relations entre le Royaume-Uni et l’UE.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le président français Emmanuel Macron semblaient être des partenaires naturels lorsqu’ils se sont affrontés lors d’une conférence de presse amicale à Paris en mars, annonçant un important programme de 478 millions de livres sterling pour dissuader les migrants de traverser la Manche.

Le contraste avec les injures mesquines des époques Boris Johnson et Liz Truss était évident.

Le sommet chaleureux et productif de Sunak avec le dirigeant le plus en vue d’Europe a confirmé une relation plus collaborative avec l’UE et ses capitales nationales après les troubles de l’ère du Brexit. Moins de deux semaines plus tôt, l’accord-cadre historique de Windsor entre le Premier ministre britannique et Bruxelles avait finalement résolu les problèmes commerciaux post-Brexit en Irlande du Nord.

« J’espère que [the agreement] ouvre d’autres domaines d’engagement, de dialogue et de coopération constructifs avec l’UE », a déclaré Sunak à POLITICO. en route au sommet de Paris.

Six mois plus tard, ses paroles ont été confirmées.

Outre les accords-cadres de Windsor et de la Manche, la Grande-Bretagne a signé un Protocole d’accord avec Bruxelles sur la coopération réglementaire dans les services financiers, et a rejoint ce mois-ci les énormes programmes de recherche scientifique Horizon et Copernicus de 96 milliards d’euros de l’UE – un résultat majeur pour les secteurs de la recherche et de l’université du Royaume-Uni après deux années d’incertitude.

Le prochain point à l’ordre du jour est un accord de coopération entre le gouvernement britannique et l’agence européenne de protection des frontières Frontex – une autre mesure qui rapproche la Grande-Bretagne de l’UE d’une manière modeste mais significative.

L’accord, confirmé mardi par la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, devrait être similaire à d’autres accords conclus par Frontex avec des pays tiers, comme l’Albanie, qui autorisent le partage de données sur les flux migratoires.

« Nous avons vu des mesures concrètes créées par un nouveau climat de bonne foi », a déclaré un diplomate européen basé à Londres, qui a requis l’anonymat – comme d’autres dans cet article – pour parler franchement des relations diplomatiques.

« Nous avons manqué cela auparavant, et c’est donc l’effet Sunak. Je ne dirais pas qu’il a fait un travail incroyable, mais il a changé l’état d’esprit – et donc il a tout changé. »

Un nouvel espoir

En plus de se concentrer à nouveau sur les relations avec ses collègues dirigeants, Sunak a impressionné les diplomates européens par sa volonté de faire face à l’aile bruyante des partisans du Brexit de son propre parti, qui a longtemps semblé – aux yeux des Européens – exercer une influence démesurée sur les premiers ministres conservateurs successifs. .

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a proclamé l’ouverture d’un « nouveau chapitre » dans les relations post-Brexit avec l’Union européenne après avoir conclu un accord décisif pour réglementer le commerce en Irlande du Nord | Photo de la piscine par Dan Kitwood/AFP via Getty Images

Plus tôt cette année, Sunak a mis en colère les conservateurs de droite en abandonnant un engagement controversé visant à supprimer ou à réécrire des milliers de lois réglementaires de l’ère européenne qui restent dans le code britannique d’ici la fin de cette année, pour le plus grand plaisir des capitales européennes.

« L’amélioration des relations repose sur le fait qu’il existe désormais une volonté de trouver des solutions et de s’engager d’une manière qui n’existait pas sous les administrations précédentes », a déclaré un deuxième diplomate européen basé à Londres.

Les négociations se poursuivent entre le gouvernement de Sunak et Bruxelles sur d’autres sujets de litige en suspens, notamment les nouveaux tarifs douaniers sévères qui doivent être imposés en janvier sur les véhicules électriques (VE) expédiés à l’intérieur et à l’extérieur du Royaume-Uni et qui ne sont pas conformes aux exigences strictes d’approvisionnement en énergie électrique. batteries.

Mercredi, la commission spécialisée sur le commerce entre le Royaume-Uni et l’UE se réunira pour discuter de la question, les ministres britanniques espérant de plus en plus que Bruxelles acceptera de supprimer l’échéance de fin d’année après un intense lobbying de la part des constructeurs automobiles allemands et de son propre commissaire européen au commerce, Valdis Dombrovskis.

Catherine Barnard, professeur de droit européen à l’université de Cambridge, a déclaré que dans l’ensemble, Sunak avait supervisé une « relation beaucoup plus positive » avec l’Europe, même si elle était menée sur une base « de paiement à l’utilisation ».

« Cela semble beaucoup plus positif et cela donne un sens au fait de traiter nos voisins européens comme des amis plutôt que comme des ennemis », a-t-elle déclaré.

« Mais nous ne parlons pas non plus d’une renégociation globale et approfondie, bien au contraire. »

Le n°10 Downing Street reconnaît que le changement est moins profond que certains observateurs des médias – ou des députés conservateurs mécontents – voudraient le penser.

Un assistant n°10 a déclaré que Sunak considérait ses efforts diplomatiques comme un « gouvernement normal », notant que « nous avons simplement oublié à quoi cela ressemble » après les troubles de l’ère post-Brexit.

« Je sais que cela fait suite au Brexit et à toutes ces absurdités que nous avons vues ces dernières années, et c’est agréable de voir une petite victoire ou un petit argument pour combler ce fossé, mais ce ne sont que des relations gouvernementales normales », a déclaré l’assistant.

Douleurs du travail

Sunak, bien sûr, est en retard de 18 points dans les sondages d’opinion et fait face à une lutte difficile pour rester au pouvoir lors des élections générales prévues l’année prochaine.

Mais son adversaire, le leader travailliste britannique Keir Starmer, a clairement indiqué qu’il souhaitait lui aussi une coopération plus étroite avec l’Europe s’il prenait le pouvoir.

Un haut député conservateur modéré a déclaré que malgré les attaques contre Starmer, Sunak n’était « pas trop idéologique lorsqu’il s’agit de l’UE ». | Kiran Ridley/Getty Images

Starmer a déclaré ce mois-ci qu’un futur gouvernement travailliste utiliserait la prochaine révision de l’accord commercial post-Brexit, attendue en 2025 ou 2026, comme une opportunité de réduire les contrôles aux frontières grâce à la signature d’un accord vétérinaire et d’augmenter la mobilité entre le Royaume-Uni et l’UE pour certains. secteurs de l’économie.

Et il a déclaré lors d’une conférence à Montréal le week-end dernier que « nous ne voulons pas nous éloigner de l’UE » dans des domaines tels que les conditions de travail ou les normes environnementales.

Ces commentaires ont été considérés par les ministres conservateurs comme une preuve que Starmer amènerait le Royaume-Uni encore plus loin dans l’orbite de l’UE qu’il ne l’a publiquement admis – ce que le leader travailliste nie. Les militants conservateurs espèrent utiliser de tels commentaires dans leurs attaques de campagne, décrivant Starmer comme un europhile anti-Brexit.

Mais certains observateurs suggèrent que de telles attaques politiques sont ironiques, compte tenu de la direction dans laquelle Sunak se dirige. Barnard, cité ci-dessus, dit que « ce que Keir Starmer disait au Canada la semaine dernière est à peu près une description de la situation actuelle ».

Un haut député conservateur modéré a déclaré que malgré les attaques contre Starmer, Sunak n’était « pas trop idéologique lorsqu’il s’agit de l’UE ».

« Il y a toujours eu à Bruxelles la conviction que nous reviendrions inévitablement vers eux, et nous le constatons un peu maintenant », ont-ils déclaré.

Néanmoins, on ne sait pas exactement dans quelle mesure la Grande-Bretagne et l’UE peuvent se rapprocher sans une renégociation fondamentale des termes du Brexit – ce que toutes les parties insistent n’est pas sur la table.

Un domaine d’accord est la nécessité de renforcer les liens en matière de sécurité et de défense, le sommet de la Communauté politique européenne de l’année prochaine en Grande-Bretagne offrant une opportunité potentielle pour de nouvelles annonces.

Certains à Westminster pensent que cela pourrait prendre la forme d’une adhésion de la Grande-Bretagne à des projets individuels de la Coopération structurée permanente de l’UE – un organisme qui coordonne la politique de sécurité et de défense du bloc. Le Conseil européen a invité la Grande-Bretagne à rejoindre son « projet de mobilité militaire » aux côtés du Canada, de la Norvège et des États-Unis en novembre 2022.

Anand Menon, directeur du groupe de réflexion britannique Changing Europe, a déclaré qu’il n’était « pas convaincu » des avantages potentiels pour la Grande-Bretagne, compte tenu de la position actuelle du Royaume-Uni au sein de l’OTAN et d’autres organisations.

Il estime que le gouvernement britannique fera tout son possible pour trouver des domaines de coopération mutuellement bénéfiques avec Bruxelles.

« L’UE est relativement satisfaite du statu quo », a déclaré Menon. « Il n’y a qu’au Royaume-Uni que les gens disent que nous devons nous rapprocher… Il y a tellement de plus gros poissons à affronter pour l’UE. »