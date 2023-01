Après le Brexit et Trump, les populistes de droite s’accrochent au pouvoir – mais la vérité est qu’ils ne peuvent pas gouverner | Jonathan Freeland

Ja droite américaine a cette semaine mis en scène un spectacle de clowns qui a eu des libéraux dans ce pays et au-delà en train de prendre une chaise et de sortir le pop-corn. Il y a eu un plaisir karmique à regarder les républicains qui ont pris le contrôle de la Chambre des représentants lutter pour terminer la tâche la plus élémentaire – l’élection d’un président – ​​mais cela a également été instructif, et pas seulement pour les Américains. Car il a confirmé le sale petit secret de cette souche de politique populiste de droite qui se délecte de ce qu’elle appelle la perturbation : cela se termine toujours par des combats acharnés entre factions, le chaos et la paralysie. Nous, en Grande-Bretagne, devrions le savoir, car le Brexit a suivi exactement le même chemin.

Commençons par le karma qui a vu les républicains de la Chambre se rassembler deux ans jour pour jour depuis qu’ils ont cherché à empêcher le transfert pacifique du pouvoir d’un parti à un autre : souvent oublié dans les souvenirs d’anniversaire du 6 janvier 2021, c’est que, quelques heures seulement après que les émeutiers aient pris d’assaut le Capitole des États-Unis, une majorité de membres de la Maison républicaine voté faire exactement ce que les émeutiers avaient exigé et annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020. Pourtant, il y avait ces mêmes républicains de la Chambre le 6 janvier 2023, ayant empêché le transfert en douceur du pouvoir d’un parti à un autre – sauf que cette fois, le parti qu’ils contrecarraient était le leur.

Cela aurait dû être simple. Les républicains ont obtenu une courte majorité à la Chambre en novembre, ce qui leur a donné le droit de placer l’un des leurs dans le fauteuil du président. Le problème était que, alors que la plupart soutenaient Kevin McCarthy, environ 20 rebelles ne le faisaient pas. Jeudi soir, ils avaient traversé 11 tours de scrutin – le la plupart depuis l’ère de la guerre civile – sans que McCarthy ou qui que ce soit d’autre ne remporte la majorité. Résultat : impasse.

C’était une étude sur l’incompétence. Un parti demande à l’électorat de lui donner le pouvoir ; ils l’obtiennent puis gèlent, incapables de faire même le premier pas vers son utilisation. Il n’y a pas de logique politique claire dans l’impasse. Les rebelles sont des fidèles de Donald Trump, mais McCarthy lui-même est un sycophant infatigable de Trump – patronné par l’ancien président sous le nom de «mon Kevin» – qui a supplié et obtenu le soutien de l’orange. Les rebelles pro-Trump sont divisés entre eux : un a réprimandé Trump pour rester avec McCarthy, tandis qu’un autre voté pour faire de Trump lui-même le président.

Il est révélateur que les demandes des rebelles ne portent pas sur la politique mais sur la procédure, cherchant des changements de règles ou des sièges de comité qui leur donneraient plus de pouvoir. Sinon, ils ne peuvent pas vraiment dire ce qu’ils veulent. Ils ont réussi à faire retirer les détecteurs de métaux de l’entrée de la chambre, de sorte que les gens peuvent maintenant marcher sur le sol de la Chambre avec une arme à feu, mais à part cela, et leur soif de commencer à enquêter sur les démocrates, y compris le fils de Joe Biden, Hunter, rien .

Tout cela a une signification pour l’année à venir dans la politique américaine. D’une part, c’est une preuve supplémentaire de la diminution de la force de Trump parmi les dirigeants républicains, sinon encore parmi les fidèles du parti. D’autre part, si les républicains ne peuvent pas prendre une décision relativement facile comme celle-ci, comment vont-ils faire les choix difficiles mais nécessaires qui s’en viennent – comme autoriser les dépenses et la dette nécessaires au fonctionnement du gouvernement américain ?

Mais sa signification va beaucoup plus loin. Car ce qui a été exposé cette semaine, sous une forme particulièrement florissante, est une souche politique qui a infecté de nombreuses démocraties, y compris la nôtre. Sa principale caractéristique est son plaisir à perturber, à promettre de bouleverser le système. C’était le sens des mouvements jumeaux de 2016, Trump et Brexit. Tous deux ont promis de balayer les élites, les experts, l’orthodoxie – que ce soit à Washington DC ou à Bruxelles. C’étaient de nouveaux mouvements, mais ils puisaient dans des racines profondes. Il y a quatre décennies, Ronald Reagan et Margaret Thatcher se présentaient comme des radicaux osant secouer la main morte du gouvernement.

Nous ne pouvons donc guère être surpris que ceux qui s’insurgent contre le gouvernement le fassent si mal. Ils ont promis des perturbations, et c’est ce qu’ils ont livré. Aux États-Unis, c’était le chaos de Trump lui-même, et maintenant une maison de mini-Trumps qui ne peut pas attacher ses propres lacets. Au Royaume-Uni, cela semble différent : nous avons un Premier ministre en Rishi Sunak dont le discours est la compétence technocratique. Mais cela ne doit pas cacher deux choses.

Premièrement, le parti conservateur post-2016 a provoqué autant d’agitation parlementaire et de division intra-parti que McCarthy et co ont servi cette semaine. Qu’il s’agisse de l’impasse des Communes des deux années précédant les élections de 2019 ou du psychodrame des trois années qui ont suivi, le conservatisme de l’ère du Brexit s’est avéré tout aussi déséquilibré que le républicanisme de l’ère Trump. Lorsqu’il s’agit de politique brûlante, l’aile la plus folle des républicains n’est que novice comparée à un maître incendiaire comme Liz Truss. Les États-Unis et le Royaume-Uni sont simplement à des points différents du cycle.

Deuxièmement, même avec Sunak aux commandes, et bien que peint dans des couleurs moins vives, le torysme de l’ère du Brexit est tout aussi paralysé que son mouvement frère aux États-Unis. Les plan en cinq points dévoilés dans le discours du Premier ministre pour le nouvel an consistaient principalement en les bases de l’administration de l’État – la croissance de l’économie, la gestion de l’inflation – plutôt que tout ce qui équivalait à un programme politique.

Et c’est principalement parce que son parti, comme les républicains, ne peut pas s’entendre entre eux. Considérez combien Sunak a dû abandonner, sous la pression de divers rebelles. Qu’il s’agisse de la réforme du système de planification, de l’engagement manifeste à construire 300 000 nouvelles maisons par an ou l’engagement éternel de saisir l’ortie de la protection sociale, Sunak a dû se retirer des tâches essentielles au bien-être du pays. Certes, il a évité les scènes farfelues qui se sont déroulées cette semaine à Capitol Hill, mais c’est uniquement parce qu’il a préféré préserver le vernis de l’unité plutôt que de forcer toute une série de problèmes. Le résultat est un Premier ministre qui ne peut pas proposer beaucoup plus que des cours de mathématiques supplémentaires, de peur de perdre la coalition agitée et agitée qui le maintient au pouvoir.

Rien de tout cela n’est une coïncidence. C’est dans la nature du projet populiste de droite, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et dans le monde entier. Le Brexit est l’exemple, une mission qui a fonctionné avec une grande puissance en tant que campagne, en tant que slogan, mais qui n’a jamais pu se traduire par gouverner, car il n’a jamais été question de gouverner. Il s’agissait de perturber la vie, de ne pas l’organiser – ou même de reconnaître les compromis nécessaires pour l’organiser. Il offrait la poésie de la destruction, pas la prose de la compétence.

Les conservateurs sont plusieurs étapes plus loin sur cette voie que les républicains, peut-être parce que leur pouvoir a été ininterrompu tout du long. Mais dans les deux cas, et dans d’autres, le changement est indubitable. Autrefois, les partis de droite se considéraient comme les gardiens évidents de l’autorité de l’État : le parti naturel du gouvernement. Maintenant, ils sont plus heureux de secouer leurs poings à ceux qu’ils insistent sont vraiment en charge. Ils deviennent le parti naturel de l’opposition.

