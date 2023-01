Après le boycott des facultés de droit, US News & World Report modifie le système de classement

“Nous réalisons que l’éducation juridique n’est ni monolithique ni statique et que les classements, en devenant si largement acceptés, peuvent ne pas saisir les nuances individuelles de chaque école”, Robert Morse, stratège en chef des données chez US News, et Stephanie Salmon, vice-présidente senior. président de la stratégie des données et de l’information, a écrit dans la lettre.

US News continuera de classer les écoles qui ont refusé de participer, en utilisant des données accessibles au public. Mais il publiera des profils plus détaillés des écoles qui répondent, une incitation possible pour les établissements moins bien classés désireux d’attirer l’attention des étudiants.

La liste US News, publiée annuellement depuis 1987, est aussi influente que sclérosée. À peu près les 14 mêmes facultés de droit occupent les premières places depuis 30 ans, n’alternant que légèrement et faisant la une des journaux lorsqu’elles le font. Ses critères de classement sont surveillés presque d’aussi près.

Ces derniers mois, cependant, la majorité de ces 14 meilleures écoles ont annoncé qu’elles ne participeraient plus. Parmi ceux qui abandonnent figurent Yale, qui est en tête de liste depuis des décennies, et Harvard, Stanford, Northwestern, Georgetown, Columbia et Berkeley.

Une porte-parole de l’Université de Yale, Karen Peart, a déclaré dans un communiqué que la décision de la faculté de droit de se retirer a été prise “en fonction de ce qui est le mieux pour l’institution”. Elle a refusé de dire si les changements annoncés aujourd’hui affecteraient la future participation de l’école au processus de classement. Un porte-parole de la Harvard Law School a refusé de commenter.