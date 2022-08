Après le boycott de Vikram Veda contrecoup; Les fans de Hrithik Roshan apportent leur soutien à la tendance “Waiting Roar of Vikram Vedha” [View Tweets]

Hrithik Roshan et Saïf Ali Khan vedette Vikram Veda était l’un des films les plus attendus de l’année. Mais, un tweet de Hrithik a tout changé. Nous savons tous à quel point les internautes étaient contrariés par Aamir Khan et Kareena Kapoor pour leurs déclarations précédentes et ils avaient tendance à #BoycottLaalSinghChaddha. Il y a quelques jours, Hrithik a regardé Laal Singh Chaddha et l’a loué. Ainsi, les internautes se sont opposés à lui et #BoycottVikramVedha a commencé à devenir une tendance sur les réseaux sociaux. Cependant, maintenant, les fans de Hrithik se sont manifestés pour le soutenir, et “Awaiting Roar of Vikram Vedha” est à la mode sur les réseaux sociaux. Découvrez les tweets des fans ci-dessous

La tendance des fans de Hrithik Roshan “En attendant le rugissement de Vikram Vedha”

Wo aaa rha Marquez la date : 30 septembre 2022 EN ATTENTE DU RUGISSEMENT DE VIKRAM VEDHA pic.twitter.com/oYOoOVEC7j Tendances Hrithik (@TrendsHrithik) 14 août 2022

Je ne peux pas attendre #VikramVedha ? À chaque fois #HrithikRoshan a joué anti-héros sur grand écran c’est quelque chose de spécial n plein de feu ????? 1. Doom 2 2.Agneepath & maintenant Vikram Veda. Heading Teaser arrive très bientôt . EN ATTENTE DU RUGISSEMENT DE VIKRAM VEDHA pic.twitter.com/3PzR7OXMS2 24 Artisanat (@24Crafts707025) 16 août 2022

Boycotts contre fans

Il y a quelques jours, la vedette de Shah Rukh Khan, Pathaan, était également ciblée par les internautes et #BoycottPathaan avait commencé à devenir une tendance sur les réseaux sociaux. Bientôt, les fans de SRK ont apporté leur soutien au film et #PathaanFirstDayFirstShow a commencé à devenir tendance.

Eh bien maintenant, c’est devenu des boycotts contre les fans. Alors que certains internautes essaient de répandre la négativité autour du film, les fans apportent un énorme soutien à leurs stars préférées et lancent une tendance positive.

Les détails du Vikram Veda

Vikram Veda est le remake du film tamoul du même nom. Pushkar Gayathri, qui avait réalisé le film original, a également dirigé le remake en hindi. Il met également en vedette Radhika Apte dans le rôle principal et devrait sortir le 30 septembre 2022.

Il a été rapporté que le teaser du film serait lancé avec Laal Singh Chaddha et Raksha Bandhan. Mais, les rapports se sont avérés faux. Les fans de Hrithik et Saif attendaient avec impatience le teaser et la bande-annonce du film.