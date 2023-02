Après le bond des actions de Meta, un dirigeant a averti les employés qu’ils étaient toujours “à la merci d’Apple”

Meta a connu une année 2022 abyssale. La valeur de son action a chuté de 65 % d’une année sur l’autre, elle a licencié 11 000 personnes et le moral des employés a souffert.

Il y a cependant des signes que les choses s’inversent : plus tôt ce mois-ci, la société a annoncé des bénéfices du quatrième trimestre plus élevés que prévu et a vu le cours de ses actions bondir de plus de 20 % en une seule journée. Alors que presque toutes les autres grandes entreprises technologiques continuent de lutter et ont également licencié des milliers de leurs effectifs, aucune n’a vu un rebond du marché boursier proche de celui de Meta.

Ces progrès pourraient être surestimés et l’entreprise n’est pas encore tirée d’affaire, selon une note interne de l’un des principaux dirigeants de l’entreprise que Recode a obtenue. Meta est toujours confronté à des défis commerciaux majeurs, notamment Apple limitant ses activités publicitaires, la popularité croissante de TikTok et son sentiment de marque auprès des utilisateurs aux États-Unis.

Meta a refusé de commenter.

Dans la note, que le directeur marketing de Meta, Alex Schultz, a publiée sur le babillard interne des employés de Meta, Workplace, début février, il a averti les employés de contenir leur enthousiasme. “Nous devons garder les yeux sur l’horizon et ne pas nous concentrer sur la réaction de la rue et sur le cours de nos actions”, a-t-il écrit. “Je crois en cette entreprise… mais nous sommes encore au début de ce revirement, tout ne se passera pas.”

Schultz a écrit que Meta est toujours “à la merci d’Apple”, faisant référence à la nouvelle fonctionnalité de confidentialité que le fabricant d’iPhone a introduite en 2021 qui a limité la quantité de données que Meta peut collecter sur de nombreux utilisateurs mobiles, ce qui rend plus difficile pour l’entreprise de cibler les publicités – qui est un élément clé de son modèle d’affaires. En février dernier, Meta a déclaré que le changement coûterait à l’entreprise 10 milliards de dollars de perte de revenus par an, soit environ autant que l’entreprise dépense chaque année pour ses ambitions de métaverse. Depuis qu’Apple a fait le changement, Facebook utilisait l’IA pour récupérer ces pertes et mieux cibler les publicités sans l’aide d’Apple. Une approche, selon le Wall Street Journal, a consisté à “négocier avec les utilisateurs” pour les amener à accepter le suivi en échange de voir moins de publicités. Cependant, ces efforts sont encore précoces et la note de Schultz reflète le pouvoir continu qu’Apple, en tant que gardien de l’iPhone App Store, détient toujours sur Facebook et Instagram.

L’exécutif a également tempéré les attentes concernant Reels, le clone TikTok de Meta, affirmant que son “efficacité de monétisation” – ou combien d’argent l’entreprise gagne grâce aux publicités sur Reels – a augmenté “mais reste très faible”. Dans l’ensemble, Reels est “encore plus petit que TikTok”, a écrit Schultz. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré en novembre que le temps que les utilisateurs passent sur Reels représente environ la moitié du temps passé sur TikTok, dans des pays en dehors de la Chine.

Zuckerberg a également déclaré dans un appel post-bénéfice ce mois-ci qu’il y avait plus de 140 milliards de jeux Reels sur Facebook et Instagram chaque jour, soit une augmentation de plus de 50% par rapport à il y a six mois. Mais la publicité dans Reels ne rapporte toujours pas autant d’argent que la publicité dans les flux Facebook et Instagram.

En termes de popularité globale des applications de Meta, Schultz était tout aussi franc.

“Nous constatons de meilleurs chiffres sur les jeunes adultes et les adolescents aux États-Unis, mais nous ne sommes pas satisfaits, les tendances de sentiment sont meilleures pour nos marques, mais cela ne signifie pas qu’elles sont bonnes aux États-Unis et dans des pays similaires et je pourrais continuer encore et encore. », a écrit Schultz.

Le mémo est conforme au rythme de messagerie de Zuckerberg ces derniers mois : les employés doivent travailler plus dur pour s’assurer que Meta « gagne » à nouveau. L’entreprise prévoit une nouvelle série de licenciements. En particulier, Zuckerberg souhaite réduire les niveaux de gestion intermédiaire dans le cadre de sa volonté d’accroître l’efficacité.

Pour Meta, une entreprise qui a connu deux décennies de croissance presque imparable qui s’est soudainement arrêtée au cours de la dernière année, la note est également une démonstration de la fragilité de la trajectoire de l’entreprise. Il est trop tôt pour dire que les récents gains boursiers de Meta sont de retour.

Alors que Meta et le reste de l’industrie technologique sont confrontés à une incertitude économique sans précédent, les dirigeants de Meta ne prévoient pas de laisser l’entreprise se reposer sur ses lauriers. La note de Schultz est claire : il reste encore beaucoup de travail à faire avant que Meta puisse retrouver ses jours de gloire.

Lisez le mémo complet ci-dessous: