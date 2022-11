Après le bébé de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt, KRK troll maintenant Avneet Kaur; les internautes disent, ‘Tu khud Chris Hemsworth Hai?’

Kamaal R Khan a été critiqué par les fans de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt après avoir fouillé le bébé du couple. Comme beaucoup, il s’est moqué du fait que le couple devienne parents dans les sept mois suivant le mariage. Kamaal R Khan l’a appelé bébé prématuré dans un tweet sarcastique. Les fans en colère du couple l’ont claqué à droite, à gauche et au centre. En fait, pas mal de personnes sur Twitter sont consternées et comment certaines personnes parlent mal d’un nouveau-né. Eh bien, cette fois, Kamaal R Khan a ciblé Avneet Kaur. Comme nous le savons, la jeune actrice est l’une des créatrices de contenu les plus populaires en Inde. Avneet Kaur compte près de 33 millions de followers sur Instagram.

Kamaal R Khan a tweeté : “Vous ne pouvez rien dire sur le choix du public. Cette fille #AvneetKaur compte 33 millions d’abonnés sur #Instagram ! Aur Agar Aapne Isko Saamne Se real Main Dekh Liya, Toh Aap Chakkar Khakar Behosh Hokar Gir Padoge !” La photo publiée par Avneet Kaur est un retour en arrière. Elle l’a partagé de ses vacances en Turquie. L’actrice sera vue avec Nawazuddin Siddiqui dans la production Tiku Weds Sheru de Kangana Ranaut. Avneet Kaur est populaire auprès de millions d’enfants indiens pour son émission, Aladdin Naam Toh Suna Hoga.

Vous ne pouvez rien dire sur le choix du public. Cette fille #AvneetKaur a 33 millions de followers sur #Instagram! Aur Agar Aapne Isko Saamne Se real Main Dekh Liya, Toh Aap Chakkar Khakar Behosh Hokar Gir Padoge !? pic.twitter.com/UGYiUInjkQ KRK (@kamaalrkhan) 8 novembre 2022

Je veux dire, il n’est pas nécessaire que les gens n’aiment quelqu’un que pour son apparence. Il y a beaucoup plus de choses qui font de quelqu’un une star. KRK (@kamaalrkhan) 8 novembre 2022

Cette fois, les internautes ne sont pas impressionnés. Les gens lui ont rappelé qu’il avait aussi une jeune fille et Avneet Kaur est aussi l’enfant de quelqu’un. Ils lui ont également dit qu’il n’était pas lui-même une superstar dans le département des looks pour être aussi critique envers les autres.

Apne aap ko dekh Chine ka chamgadad dikhta hai bkl Harshita (@Harshita_069) 8 novembre 2022

Aur agar koi tuje dekh le… to poochega.. yeh 1,5 fotiya kaun hai ? Abhi (@DCartoon13) 8 novembre 2022

Et si quelqu’un postait la même chose sur votre fille demain ? L’homme devient un meilleur humain. Pourquoi dire du mal de quelqu’un. Upar waale se darr kamaal Votre compagnon (@Nighty845768111) 8 novembre 2022

tun khud chris hemsworth hai? ? (@PBX1Foreva) 8 novembre 2022

Il avait partagé des photos de l’appartement de sa fille à Londres hier. Ses enfants ont étudié à l’étranger et travaillent maintenant à l’étranger.