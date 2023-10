Après le banc, le plan pour le demi de coin recrue des Commanders Emmanuel Forbes n’est pas clair

ASHBURN, Virginie : Emmanuel Forbes n’envisageait pas de se retrouver sur le banc pour une poignée de matchs lors de sa première saison dans la NFL.

Pourtant, c’est exactement ce qui est arrivé le week-end dernier au demi de coin recrue, un choix de première ronde pour lequel les Commanders de Washington attendaient beaucoup.

On ne sait pas exactement quel est le plan de Forbes ce dimanche contre les Giants de New York, alors que l’équipe d’entraîneurs évalue un jeune défenseur confronté à des difficultés de croissance et ne veut pas gagner et se battre pour une place en séries éliminatoires.

« Il y a un certain moment où il s’agit de gagner », a déclaré l’entraîneur Ron Rivera mercredi après que Forbes ait joué zéro snap lors d’une victoire à Atlanta qui a ramené les Commanders à .500 à 3-3.

« Nous savons ce qu’il peut apporter. Nous l’avons vu. Il s’agit donc d’essayer de trouver cet équilibre, d’arriver à une certaine situation et de dire : « Vous savez quoi, faisons-le asseoir un moment. Laissons-le grandir.’

Forbes, le 16e choix du repêchage de l’État du Mississippi, connaît un début difficile dans sa carrière professionnelle.

Il a été lancé 27 fois au cours de ses cinq premiers matchs, accordant 20 attrapés pour 401 verges. Jalen Hurts et les Eagles de Philadelphie l’ont distingué, profitant de la mission de Forbes pour couvrir AJ Brown à hauteur de neuf attrapés pour 175 verges et deux touchés.

Cela ne s’est pas beaucoup amélioré lors d’une défaite embarrassante à domicile contre Chicago, ce qui a conduit Rivera à asseoir Forbes tard contre les Bears et finalement pendant tout le match contre les Falcons. Forbes a qualifié le fait de regarder de côté d’une expérience d’apprentissage – et de quelque chose qui n’est pas rare pour un jeune arrière défensif.

« Comme l’entraîneur Rivera l’a dit, j’ai besoin d’une réinitialisation », a déclaré Forbes. «Je pense que cela a parfaitement fonctionné. Maintenant, j’espère que vous reviendrez cette semaine et que vous vous améliorerez chaque jour.

N’ayant « aucune idée » de la suite, Forbes essaie simplement de s’entraîner et de se préparer à toute éventualité, minimisant la situation en disant que l’incertitude ne le dérange pas. Les coéquipiers du joueur de 22 ans essaient également de l’aider.

« Nous travaillons dur pour maintenir sa confiance à un niveau élevé », a déclaré Kam Curl, sécurité de quatrième année. « C’est la principale chose dont vous avez besoin en tant que DB, avoir confiance, et nous veillons simplement à ce que cela ne vacille pas parce qu’il est un choix de première ronde. Vous savez qu’il peut jouer, et ça va venir.

Forbes a également demandé conseil à des joueurs de la ligue, qui lui ont dit avoir vécu des difficultés similaires.

« Cela va arriver à un moment ou à un autre de votre carrière », a déclaré Forbes. « Cela montre comment vous êtes en tant que personne lorsque cela se produit si vous vous allongez et acceptez simplement ou si vous continuez simplement à venir travailler et à vous améliorer. »

Rivera, qui en est maintenant à sa quatrième saison comme entraîneur de Washington, a comparé la situation à la façon dont l’équipe a géré le secondeur Jamin Davis, un choix de première ronde en 2021 dont le rôle a été réduit au cours de son année recrue et qui est maintenant titulaire à temps plein.

« Le jeune homme a vraiment parcouru un long chemin, il a fait de très bonnes choses pour nous et nous sommes très excités de savoir qui il est devenu », a déclaré Rivera. « Je dirais la même chose d’Emmanuel : ça va prendre un peu de temps. »

Un problème est le temps que les commandants souhaitent consacrer au développement de Forbes sur le terrain, par rapport au jeu des vétérans qui pourraient être des choix plus sûrs.

Danny Johnson a réalisé un bon match à la place de Forbes à Atlanta, interceptant une quatrième passe dans les dernières minutes et réalisant quatre plaqués.

Johnson pourrait être de retour dans le même rôle contre les Giants, ou Forbes pourrait avoir une chance de montrer sa croissance contre une attaque qui n’a pas marqué de touché depuis trois matchs.

Quoi qu’il en soit, Forbes essaie de rester stable et de ne pas laisser les bancs affecter son état d’esprit.

« Il y aura toujours des hauts et des bas dans ce match de football, surtout en jouant (le demi défensif) », a déclaré Forbes. « C’est toujours une expérience d’apprentissage, alors je l’accepte et je suis prêt à jouer. »

___

AP NFL : https://apnews.com/hub/nfl

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – Presse associée)