Après le 6 janvier : le Congrès né du chaos se termine par un succès

Le 117e Congrès s’est ouvert avec l’insondable siège de la foule du Capitole le 6 janvier 2021 et se termine avec des renvois criminels fédéraux sans précédent de l’ancien président au sujet de l’insurrection – tout en menant l’une des sessions législatives les plus importantes de mémoire récente.

Les législateurs concluent la session de deux ans après avoir trouvé un terrain d’entente étonnamment commun sur les gros projets de loi, malgré les divisions politiques amères qui hantent les couloirs et le pays, après l’attaque sanglante du Capitole par les partisans du président défait, Donald Trump, qui menaçait la démocratie. .

Le Congrès a adopté une législation monumentale – y compris un projet de loi faisant l’un des investissements d’infrastructure les plus importants depuis une génération et un autre protégeant au niveau fédéral les mariages homosexuels et interraciaux. Il a rallié les États-Unis pour soutenir l’Ukraine dans la guerre contre la Russie. Les sénateurs ont confirmé la première femme noire du pays, la juge Ketanji Brown Jackson, à la Cour suprême.

Parmi les rares moments d’accord: l’adoption de la loi anti-lynchage Emmett Till, faisant du lynchage un crime de haine fédéral, après plus de 120 ans et quelque 200 tentatives infructueuses pour faire adopter une telle législation.

À bien des égards, le chaos de l’attaque du Capitole a créé une nouvelle coalition au Congrès – des législateurs qui veulent montrer que l’Amérique peut gouverner. Avec le président Joe Biden à la Maison Blanche, les démocrates qui contrôlaient Washington ont trouvé de nouveaux partenaires dans une aile du Parti républicain désireux de dépasser les années Trump et les mensonges répétés de l’ancien président sur une élection volée qui a conduit au siège du Capitole.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a comparé cette session aux administrations Lyndon Johnson et Franklin Roosevelt qui ont produit certaines des lois les plus durables du pays.

“Ces deux années au Sénat et à la Chambre – au Congrès – ont été soit les plus productives en 50 ans dans la Grande Société, soit les plus productives en 100 ans depuis le New Deal”, a-t-il déclaré.

Et pourtant, la session législative qui a débuté avec la deuxième destitution historique de Trump pour incitation à l’insurrection a terminé ses derniers jours avec une partisanerie profondément ressentie.

Le chef républicain Kevin McCarthy a lancé une attaque sombre et vitriolique contre ses collègues vendredi avant de voter sur le projet de loi de dépenses de 1,7 billion de dollars pour maintenir le gouvernement en marche une autre année.

“L’un des actes les plus honteux que j’aie jamais vus”, a déclaré McCarthy, alors que de nombreux membres votaient par procuration.

McCarthy, qui a du mal à prendre la présidence de la Chambre au cours de la nouvelle année où les républicains ont le contrôle, s’en est pris aux deux sénateurs sortants, un démocrate et un républicain, qui se sont associés aux démocrates de la Chambre pour élaborer le projet de loi. Il a nommé des noms.

“Je suis triste pour vous”, a déclaré McCarthy, “mais plus important encore, les dommages que vous avez causés à l’Amérique.”

La présidente Nancy Pelosi, dans ce qui était probablement son dernier discours en tant que leader démocrate, a formulé de brillants vœux de vacances et une réponse tranchante.

« C’était triste d’entendre le chef de la minorité dire plus tôt que cette législation est « la chose la plus honteuse » à voir à la Chambre dans ce Congrès. Je ne peux pas m’empêcher de me demander s’il avait oublié le 6 janvier ?

Le Congrès et le pays ont été confrontés à l’une des époques les plus conflictuelles de la politique américaine, selon les spécialistes des gouffres partisans, sans précédent depuis le milieu du XIXe siècle, à l’époque de la guerre civile.

Les démocrates avaient le contrôle ces deux dernières années, mais à peine. Le Sénat a été divisé également cette session, 50-50, pendant la plus longue période de mémoire moderne. La faible marge de la Chambre sera similaire lors de la prochaine session, mais sous contrôle républicain plutôt que démocrate après les élections de mi-mandat.

Pourtant, en tant que branche du gouvernement fédéral la plus proche du peuple, le Congrès a trouvé le moyen de continuer, malgré les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 qui ont maintenu le Capitole partiellement fermé et les menaces de sécurité menaçantes pour les législateurs. Le mari de Pelosi a été brutalement attaqué à leur domicile par un agresseur qui a déclaré qu’il avait l’intention de briser les rotules de l’orateur.

Ensemble, les législateurs ont envoyé à Biden le projet de loi bipartite sur les infrastructures de 1 billion de dollars qui a investi dans les routes, les ponts et les travaux publics du pays, et un autre gros paquet pour investir dans l’industrie des semi-conducteurs et la recherche scientifique aux États-Unis.

Les démocrates ont à eux seuls approuvé un programme d’aide massif contre les coronavirus qui a mis de l’argent dans les poches des Américains, soutenu les entreprises et financé des vaccins gratuits, un accord de 1,9 billion de dollars que les républicains ont rejeté comme une dépense inutile et accusé d’avoir alimenté la flambée de l’inflation.

Alors que la promesse de Biden de «reconstruire mieux» s’est effondrée, son parti s’est regroupé pour adopter la loi sur la réduction de l’inflation, qui n’a peut-être pas freiné la hausse des prix, mais a fourni le plus gros investissement du pays à ce jour dans les efforts pour freiner le changement climatique et plafonné les prix mensuels de l’insuline pour les personnes âgées à 35 $ ​​à partir de janvier.

Le premier projet de loi visant à lutter contre la violence armée, bien que modeste par rapport aux demandes des défenseurs, est devenu loi après la tragique fusillade dans une école à Uvalde, au Texas – près d’une décennie après la fusillade à l’école de Sandy Hook qui a tué 20 enfants n’a pas réussi à déplacer les législateurs à loi.

Alors que la pire guerre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale a éclaté, le Congrès a embrassé un dirigeant peu connu, accueillant le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à deux reprises – le premier à s’adresser aux législateurs à distance au début de l’invasion russe et avec un discours audacieux en personne la semaine dernière qui faisait écho à la visite de Winston Churchill au Congrès en 1941.

La dernière tranche de 45 milliards de dollars de l’aide ukrainienne pourrait très bien être la dernière pour le moment, une fois que les républicains qui s’opposent aux dépenses à l’étranger prendront le contrôle au cours de la nouvelle année, l’accent étant mis sur les besoins intérieurs de l’Amérique.

Et après une enquête de 18 mois sur l’attaque du Capitole, le panel formé par Pelosi après que le Congrès n’a pas réussi à mettre en place une commission indépendante a publié son rapport de 814 pages concluant qu'”un homme” était responsable du siège de la foule. Trump a convoqué la foule à Washington et a exhorté ses partisans à “se battre comme un enfer” pour sa présidence alors que le Congrès se réunissait pour certifier l’élection de Biden.

Le président du comité du 6 janvier, Bennie Thompson, D-Miss., A déclaré que le rapport fournissait une «feuille de route vers la justice» et que le panel avait pris la décision sans précédent de renvoyer l’ancien président à des poursuites.

Parmi les 11 recommandations du comité pour renforcer la démocratie, le Congrès a fait un premier pas en adoptant la loi sur le décompte électoral pour renforcer la manière dont le Congrès comptabilise le vote présidentiel.

Les sessions précédentes du Congrès ont produit de gros projets de loi : les républicains ont approuvé le programme de réductions d’impôts de 2 000 milliards de dollars avec la signature de Trump en 2017 ; Les démocrates ont promulgué la loi sur les soins abordables avec Barack Obama en 2010.

Alors que Schumer a déclaré qu’il souhaitait travailler à nouveau avec le chef républicain Mitch McConnell pour davantage de projets de loi bipartites au cours de la nouvelle année, le chef du House GOP a d’autres projets.

“En 11 jours, tout change”, a déclaré McCarthy vendredi. “La nouvelle direction arrive.”