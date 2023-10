BANGKOK — Kanjana Patee s’était inquiétée pour son frère, un ouvrier agricole thaïlandais en Israël, bien avant la guerre actuelle contre le Hamas.

Kiattisak Patee, 35 ans, approchait de la fin de son contrat de cinq ans dans un élevage de poulets près de la frontière avec la bande de Gaza, et Kanjana a déclaré qu’il avait dit à sa famille que son employeur souhaitait le prolonger.

Alarmées par ses histoires de clandestinité lors des combats et des explosions qui se produisaient régulièrement le long de la frontière, Kanjana et sa mère avaient tenté de persuader Kiattisak de retourner en Thaïlande.

Mais il leur a dit qu’il voulait rester en Israël et travailler afin de pouvoir envoyer de l’argent pour une maison que son père construisait dans la province d’Udon Thani, où la famille prévoyait de se réunir l’année prochaine.

Kiattisak Patée. Avec l’aimable autorisation de la famille Patee

Kanjana craint désormais que son frère ne fasse partie des otages capturés par le Hamas lors de ses attaques terroristes du 7 octobre et ramenés à Gaza, l’enclave palestinienne sous blocus contrôlée par le groupe militant.

Le gouvernement israélien a déclaré mercredi que sur les 220 otages estimés à l’époque, 138 avaient des passeports étrangers, dont 54 Thaïlandais, 15 Argentins, 12 Américains, 12 Allemands, six Français et six Russes.

La Thaïlande compte également le plus grand nombre combiné de ressortissants étrangers tués et portés disparus, avec 45, suivie des États-Unis avec 39, de la Russie et de l’Ukraine avec 27 chacune et de la France avec 24.

Le ministère thaïlandais des Affaires étrangères a déclaré vendredi qu’il s’efforçait de vérifier le nombre d’otages auprès des responsables israéliens, et que ce chiffre de 54 pourrait également inclure des personnes décédées ou portées disparues.

Les travailleurs thaïlandais évacués d’Israël arrivent ce mois-ci à un aéroport militaire de Bangkok. Sakchai Lalit / AP

Environ 30 000 Thaïlandais travaillent en Israël, principalement dans l’agriculture, ce qui en fait l’une des plus grandes sources de main-d’œuvre étrangère du pays. Vendredi, plus de 4 700 d’entre eux avaient été rapatriés vers la Thaïlande, selon le ministère thaïlandais des Affaires étrangères.

Lorsqu’elle a entendu parler des attaques du Hamas, a déclaré Kanjana, elle a appelé Kiattisak mais il n’y a eu aucune réponse. Il travaillait au kibboutz Re’im, près du festival de musique où 260 personnes ont été tuées.

« Je pensais qu’il se cachait peut-être dans la forêt ou dans les champs, et c’est pour cela que je n’ai pas pu le joindre », a expliqué Kanjana, 29 ans, qui a parlé pour la dernière fois à son frère quelques jours avant les attaques.

À la recherche d’informations, elle a publié des articles à son sujet sur les réseaux sociaux, où un commentateur a partagé une liste de Thaïlandais qui auraient été pris en otage. Le nom de Kiattisak figurait en haut.

L’épouse de l’otage thaïlandais Owat Suriyasri, Kanyarat Suriyasri, montre une photo de lui et de leurs deux enfants. Amaury Paul / AFP – Getty Images

Une photo prétendument d’otages thaïlandais qui a circulé depuis montre des personnes que Kiattisak connaissait et avec lesquelles il travaillait, mais pas Kiattisak lui-même.

“Ma mère et moi pleurons souvent, nous sommes tellement inquiets pour lui”, a déclaré Kanjana. « Nous essayons d’appeler l’ambassade, mais nous n’avons aucune nouvelle des autorités concernant le statut de mon frère. »

Les conséquences de la guerre sur les travailleurs thaïlandais en Israël ont généré des tensions entre les deux pays. Les rumeurs selon lesquelles les employeurs israéliens retarderaient les paiements jusqu’au 10 novembre afin que les travailleurs thaïlandais soient obligés de rester ont suscité les critiques du Premier ministre Srettha Thavisin.

« Je veux que mes frères et sœurs travailleurs migrants qui sont là-bas réfléchissent soigneusement à la question de savoir si vous restez, cela en vaudra-t-il la peine ? il a dit.

S’exprimant jeudi devant le Parlement, il s’est dit préoccupé par le fait que les travailleurs thaïlandais choisissent de rester en Israël pour des raisons financières, malgré l’intensification du conflit.

“Nous devons améliorer l’état de notre économie ici… pour que les Thaïlandais n’aient pas à risquer leur vie”, a-t-il déclaré, selon Reuters.

L’ambassade d’Israël en Thaïlande a déclaré cette semaine qu’elle faisait de son mieux pour garantir un traitement équitable aux travailleurs thaïlandais. Il a déclaré qu’aucune restriction n’empêchait les travailleurs de rentrer chez eux, mais qu’il leur offrait des incitations pour qu’ils continuent à travailler.

Le ministère de l’Agriculture a accepté de prolonger immédiatement les visas de travail thaïlandais pour une sixième et peut-être une septième année, et a alloué près de 5 millions de dollars d’indemnisation, y compris des subventions mensuelles aux travailleurs étrangers le long de la frontière avec Gaza jusqu’à la fin de l’année. Il a également mis en place 430 abris de sécurité supplémentaires dans les zones agricoles d’Israël.

« Nous apprécions profondément l’engagement des travailleurs thaïlandais à préserver la chaîne d’approvisionnement alimentaire d’Israël en ces temps de turbulences », a déclaré Orna Sagiv, l’ambassadrice d’Israël en Thaïlande, dans un communiqué. « Leur dévouement garantit la sécurité alimentaire continue de tous les résidents de l’État d’Israël. »

En attendant, Kanjana dit qu’elle et sa mère sont « inquiètes » à propos de Kiattisak.

« Je pense que la guerre est mauvaise pour tout le monde. Des gens sont blessés et tués et personne ne gagne rien », a-t-elle déclaré. « J’espère que mon frère est vivant et qu’il va bien, et j’espère qu’il pourra être libéré et rentrer chez nous sain et sauf. »