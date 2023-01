Après l’attaque, le gouvernement arme des justiciers à Rajouri au Jammu-et-Cachemire

Dans un méga exercice visant à relancer les groupes d’autodéfense armés par le gouvernement pour se défendre contre les attaques terroristes, la refonte des anciens comités de défense des villages se poursuit de manière agressive à Rajouri au Jammu-et-Cachemire. Il y a déjà 5 000 membres armés dans le district et davantage de villageois s’enregistrent pour obtenir des armes auprès de la police.

Les comités ont été rebaptisés Village Defense Groups ou VDG et sont réorganisés à une si grande échelle pour la première fois depuis plus de deux décennies. Chaque membre est équipé d’un fusil .303 et de 100 cartouches. Le gouvernement prévoit également de les équiper de fusils SLR.

Les comités ont été créés il y a près de 30 ans lorsque le système de maintien de l’ordre s’est effondré au Jammu-et-Cachemire. L’administration a même été critiquée pour avoir abdiqué sa responsabilité de protéger les gens ordinaires et avoir plutôt armé ces groupes. Finalement, le rôle de ces comités a été réduit à mesure que les forces de sécurité reprenaient le contrôle sur le terrain.

Mais après la récente attaque terroriste contre certains hindous – communauté minoritaire dans l’UT – au village de Dangri à Rajouri, ils sont de retour dans le mélange.

Dans les centres panchayat de Rajouri, la police vérifie les armes et prend note des exigences en matière de formation. Les jeunes hommes s’emparent des armes qui ont été données à l’origine à leurs parents et à d’autres parents plus âgés il y a longtemps.

Un membre du groupe en action lors d’une patrouille au village de Mangnar près de la ligne de contrôle à Poonch.

“Je suis venu ici pour faire nettoyer le fusil. Pour vérifier qu’il est à la hauteur afin que je sois prêt à affronter des terroristes s’il y a une attaque contre nous”, a déclaré Tinkoo Raina, l’un des jeunes hommes.

Le jeune homme de 20 ans a déclaré qu’il n’était pas encore inscrit dans un groupe dans les dossiers de la police, mais qu’il portait le fusil .303 qui avait été attribué à son oncle.

Joginder Singh est un autre membre en herbe. Dans un camp de vérification d’armes, il portait deux fusils attribués à ses deux oncles. “Je veux être membre du VDC pour qu’une arme soit attribuée à mon nom et que je puisse combattre les terroristes”, a-t-il déclaré.

Même certains des membres les plus âgés de ces groupes, dont beaucoup ont dépassé la soixantaine, ne sont pas prêts à abandonner. Ils disent qu’ils continueront d’être membres.

“J’ai 66 ans, mais je continuerai en tant que membre du VDC. Ma maison est près des forêts et nous y vivons tous seuls. Si quelqu’un (terroriste) vient, nous pouvons nous battre”, a déclaré l’un d’eux.

Le premier des VDC a été créé au début des années 1990 dans le district de Doda à la suite d’attaques contre des membres de la communauté minoritaire. Par la suite, des villageois ont été armés à Rajouri et dans d’autres districts de la région de Jammu.

Il y a environ 28 000 membres de ces VDC, principalement issus de la communauté hindoue et certains parmi les sikhs et les musulmans.

“Nous leur donnons de nouvelles armes et munitions, les rajeunissons, organisons pour eux des exercices de tir. Des opérations de traque des terroristes sont également en cours”, a déclaré Mohammad Aslam, le chef de la police du district.

Le gouvernement avait annoncé l’année dernière qu’il verserait des honoraires de 4 000 roupies par mois aux membres du VDC, mais cela n’a pas été fait jusqu’à présent.

Dans de nombreuses régions, cependant, l’utilisation abusive des armes attribuées aux membres du VDC reste une préoccupation.

Il y a plus de 200 FIR enregistrés contre les membres du VDC dans divers districts. Il s’agit notamment de cas de meurtre, de viol, d’émeutes et de drogue.

À Dangri, où des terroristes ont tué six hindous lors d’attaques dimanche et lundi, il y a 72 VDC armés.

Le panchayat local affirme que personne ne fait face à des affaires pénales et qu’il vérifiera les antécédents des nouveaux VDC avant que des armes ne leur soient attribuées.

“Nous ne donnerons pas d’armes à ceux qui boivent ou à ceux qui souffrent d’hypertension”, a déclaré Dheeraj Sharma, le sarpanch qui est un dirigeant du BJP. “Nous donnerons des armes aux gens après une diligence raisonnable”.