Après l’attaque du Hamas, les travailleurs thaïlandais en Israël doivent choisir entre rester ou partir : NPR

basculer la légende Ilia Yefimovich/alliance photo via Getty Images

Ubon Namsan est parti en Israël il y a un an comme ouvrier agricole, travaillant dur dans les champs et les serres d’un kibboutz à quelques kilomètres seulement de la frontière de Gaza, où il a planté et récolté des ananas, des fraises et des fruits de la passion. Il gagnait l’équivalent d’environ 1 300 dollars par mois – une somme princière dans sa Thaïlande natale, où la majeure partie de son salaire servait à subvenir aux besoins de sa famille.



Puis vinrent les attaques menées par le Hamas le 7 octobre.



basculer la légende Ubon Samsan

“Il y avait beaucoup de roquettes qui volaient au-dessus de nos têtes. Elles arrivaient de plus en plus”, a déclaré Namsan par téléphone à NPR depuis le domicile de sa famille, près de la frontière entre la Thaïlande et le Laos. “Mais nous avons continué à travailler.”

Les militants ont tué quelque 1 400 personnes en Israël ce jour-là et ont pris 240 otages à Gaza, selon les autorités israéliennes. Parmi les personnes tuées ou kidnappées se trouvaient plus de 50 citoyens thaïlandais – 34 tués et 24 pris en otage, a confirmé mercredi l’ambassadeur de Thaïlande aux États-Unis, Tanee Sangrat, à NPR. Dix-neuf autres Thaïlandais ont été blessés lors des attaques.

Vidéo de l’attaque du Hamas prise par des ouvriers agricoles thaïlandais. Youtube



Beaucoup étaient originaires de la même région pauvre du nord-est de la Thaïlande dont est originaire Namsan. Les Thaïlandais constituent le plus grand groupe de ressortissants étrangers travaillant en Israël, travaillant pour la plupart dans des travaux non qualifiés dans les fermes du pays.

Malgré le tir de roquettes du Hamas dont il a été témoin ce jour-là, Namsan, 27 ans, dit qu’au début il n’était pas trop inquiet. Bien que la situation ait été calme le long de la frontière avec Gaza pendant quelques mois jusqu’au 7 octobre, il avait déjà vu des roquettes arriver – elles ne visaient pas les champs agricoles où il travaillait, mais semblaient plutôt se diriger vers des villes israéliennes plus éloignées. Il a supposé que c’était la même chose le mois dernier.

Il ne savait pas que les attaques visaient en fait les kibboutzim, où lui et d’autres travailleurs étrangers travaillaient. Il ne l’a appris que quelques jours plus tard. La nouvelle n’est venue par aucun canal officiel. Il l’a appris sur une page Facebook gérée par des compatriotes thaïlandais travaillant en Israël.

Parmi les personnes tuées par le Hamas se trouvaient plusieurs ouvriers agricoles thaïlandais qui travaillaient au nord de lui. Namsan ne les connaissait pas bien, mais dit qu’ils avaient joué quelques matchs de football ensemble. La nouvelle l’a choqué.

Il a contacté son employeur israélien au sujet de son retour chez lui, a été informé de son salaire et a ensuite embarqué sur un vol d’évacuation du gouvernement thaïlandais.

De retour chez lui en Thaïlande, il bénéficie théoriquement des 45 jours de vacances prévus dans son contrat. Mais “si les choses s’améliorent entre-temps, on m’a dit que je pouvais revenir et terminer mon contrat”, dit-il.

Namsan se demande si et quand il pourra retourner en Israël. “Je veux y retourner. En Isaan, je ne peux pas gagner d’argent”, dit-il, utilisant le nom thaïlandais de la région du nord-est où il vit. La culture du riz et de la canne à sucre domine cette zone fortement agricole, où revenu mensuel moyen par ménage déclaré en 2017, l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, s’élevait à moins de 600 $.



Yahel Kurlander, professeur de sociologie au Collège Tel-Hai dans le nord d’Israël qui étudie la population migrante thaïlandaise du pays, affirme qu’en 2012, Israël et la Thaïlande ont conclu un accord bilatéral pour faciliter l’entrée des travailleurs agricoles thaïlandais. Quelque 30 000 Thaïlandais travaillaient en Israël avant l’attaque du Hamas le mois dernier. Namsan fait partie des plus de 7 000 personnes qui ont depuis choisi de rentrer chez elles – du moins temporairement, dit Kurlander.

« La majorité des travailleurs thaïlandais sont restés en Israël », dit-elle. “[They] sont totalement sûrs car ils sont situés dans des zones… loin de Gaza. »

Phairin Phuangsri, qui travaille à environ 60 miles à l’est de Gaza, est l’un d’entre eux.

“Nous avons beaucoup de soldats ici et nous ne sommes pas inquiets”, déclare Phuangsri, 41 ans, originaire d’un petit village près de Surin, en Thaïlande, et qui travaille en Israël à récolter des tomates et des aubergines depuis environ trois ans.

Sa famille en Thaïlande est toutefois à bout de nerfs, admet-il. Ils ont vu des vidéos de la mort et des destructions à la suite de l’attaque du Hamas et ont appris la mort des 34 Thaïlandais tués. Ils craignent qu’il ne soit blessé ou tué et l’ont imploré de rentrer chez lui.

“Je n’arrête pas de leur dire, ce n’est pas comme ça là où je suis. Je vais bien”, insiste-t-il.

Julie Fox, chercheuse pour Forum des familles d’otages, une organisation israélienne à but non lucratif qui défend les personnes enlevées par le Hamas, affirme que si le sort des otages israéliens capturés le 7 octobre domine les médias internationaux, les 24 Thaïlandais – ainsi que les Népalais, un Philippin et un Tanzanien qui auraient été kidnappés en les attaques – ont reçu beaucoup moins d’attention. Des étudiants agricoles népalais ont également été aurait tué le 7 octobre, tout comme au moins deux Philippins.



basculer la légende Phairin Phuangsri

En utilisant Facebook et d’autres moyens, Fox a tenté de retrouver et d’informer les familles en Thaïlande pour les informer des proches disparus ou décédés.

“Cela a pris beaucoup de temps pour que quiconque du [Thai] “Je suis souvent la première personne à leur parler, et je ne suis pas du tout un fonctionnaire. Je suis bénévole.”

Kurlander affirme également que « le gouvernement thaïlandais travaille très, très lentement, en faisant savoir aux familles ».

Sangrat, l’ambassadeur thaïlandais à Washington, a déclaré à NPR que le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin et l’ambassadeur du pays en Israël Pannabha Chandraramya “ont travaillé très dur pour diffuser cette information à tous les pays”. [Thai] travailleurs et nationaux en Israël.” Les autorités font tout ce qu’elles peuvent pour atteindre les familles des victimes, dit-il.

“Je pense que nous essayons tous de faire de notre mieux pour faciliter et offrir une assistance à nos travailleurs”, déclare Sangrat.

Les autorités thaïlandaises ont aurait travaillé officieusement en Iran, qui soutient le Hamas, pour obtenir la libération de ses otages, ont rapporté les médias américains et israéliens. Sangrat a déclaré à NPR que les dirigeants musulmans thaïlandais « travaillent avec de nombreux pays du Moyen-Orient avec lesquels nous entretenons des relations étroites et amicales pour garantir et accélérer la libération en toute sécurité des otages thaïlandais », mais affirme n’avoir aucune information « sur les pays spécifiques et les canaux qu’ils emploient ». ces efforts. »

Les responsables israéliens envisagent déjà des options pour combler le vide laissé par les travailleurs thaïlandais partis, ainsi que par les milliers de travailleurs palestiniens expulsés par Israël depuis l’attaque du Hamas. UN accord bilatéral qui vient d’être signé avec le Sri Lanka ouvre la porte à l’embauche de 10 000 ouvriers agricoles de ce pays. Mais avant même l’attaque du Hamas, en mai, une affaire similaire a été signé avec l’Inde pour importer quelque 42 000 travailleurs indiens pour remplacer les Palestiniens dans l’industrie de la construction.

Pendant ce temps, Namsan dit qu’il se sent dans les limbes – il veut retourner en Israël, mais il ne sait pas si c’est le bon moment. Il existe d’autres options pour les travailleurs thaïlandais plus près de chez eux – en Corée du Sud, par exemple, mais le gouvernement…