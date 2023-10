Après l’attaque du Hamas, Israël est aux prises avec des échecs en matière de renseignement et d’armée

Commentez cette histoire Commentaire

JERUSALEM — Pendant plus d’une décennie et demie, au cours de six mandats record en tant que Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu s’est vanté d’une réussite sans précédent en matière de sécurité : rendre le conflit israélo-palestinien gérable. Mais lorsque des centaines de militants palestiniens ont fait irruption et ont survolé la barrière frontalière israélienne valant plusieurs milliards de dollars – à bord de bulldozers, de parapente et à pied – la doctrine de Netanyahu à Gaza, qui traitait le militantisme palestinien comme une menace pouvant être contenue, a été brisée en un instant.

« Israël a commis une énorme erreur en croyant qu’une organisation terroriste peut modifier son ADN », a déclaré Yaakov Amidror, ancien conseiller à la sécurité nationale de Netanyahu. « Nous n’y parviendrons plus. »

Couverture en direct : 9 citoyens américains tués dans le conflit ; Israël ordonne le siège de la bande de Gaza

Trois jours après l’attaque la plus meurtrière de l’histoire israélienne, avec au moins 900 morts, le pays est au bord d’une longue et sanglante guerre à Gaza. Plus de 300 000 réservistes ont été appelés à servir. Mais la capacité de l’armée israélienne, longtemps vénérée ici comme une source de stabilité, apparaît soudain comme un point d’interrogation. La fin du jeu pour Netanyahu est tout aussi floue : avec sa stratégie de confinement de Gaza en ruine, certains appellent à une réoccupation totale du territoire.

Les experts en sécurité affirment que la guerre est le résultat de graves échecs des services de renseignement et de l’armée. Les militants du Hamas et du Jihad islamique s’entraînaient depuis des semaines près de la frontière israélienne – effectuant des tirs de roquettes, kidnappant des soldats et « prenant d’assaut des colonies », ont rapporté les médias de Gaza. Pourtant, l’armée israélienne estime que le Hamas n’a aucun appétit pour un autre conflit, une affirmation reprise par des personnalités médiatiques de confiance.

« La bonne nouvelle dans le contexte de la bande de Gaza est que ni Israël ni le Hamas ne veulent voir les hostilités s’intensifier, chacun pour ses propres raisons », a écrit le mois dernier le chroniqueur Yoav Limor dans le journal de droite Israel Hayom.

Aharon Zeevi Farkash, ancien chef du service de renseignement militaire de l’armée israélienne, a déclaré à la radio israélienne Reshet Bet qu’« une fois que nous aurons pu enquêter sur cela, nous verrons que nous savions presque tout. Des évaluations du renseignement ont eu lieu quelques heures auparavant. La question est : avons-nous compris ce que nous savions ?

Les analystes soulignent également un échec du leadership politique. Netanyahu, affirment-ils, a laissé l’état de préparation militaire s’éroder parallèlement à l’escalade militante palestinienne alors qu’il poursuivait un plan controversé visant à affaiblir le système judiciaire israélien – déclenchant des mois de protestations furieuses qui ont ravi les adversaires du pays.

« Israël, autrefois une formidable puissance régionale, s’est progressivement érodé en termes de foi, de conscience, d’assurance et d’humilité », a chanté Hasan Nasrallah, le chef du Hezbollah au Liban, en août, alors que des milliers de réservistes israéliens se joignaient aux manifestations antigouvernementales. .

L’armée israélienne a publié de rares déclarations publiques ces derniers mois, avertissant que la dissuasion militaire se détériorait. Netanyahu et les membres radicaux de son cabinet ont ridiculisé les responsables en les qualifiant de membres du mouvement de protestation, et les manifestants en les qualifiant d’« anarchistes », affirmant que le statu quo avec les Palestiniens perdurerait.

« Le modus vivendi était que le Hamas s’occupait de Gaza, qu’Israël lui permettait de prospérer, au prix relativement faible qu’Israël payait de temps en temps, avec une série de violences au cours desquelles Israël tuerait des milliers de Palestiniens et les Palestiniens tueraient des dizaines d’Israéliens. – c’était considéré comme le meilleur qu’Israël pouvait espérer », a déclaré Eran Etzion, ancien chef adjoint du Conseil de sécurité nationale israélien. « Maintenant, cette équation stratégique a été complètement violée. »

Le général de réserve Itzhak Brik a déclaré lundi à la radio Reshet Bet qu’il avait rencontré Netanyahu et d’autres hauts dirigeants depuis des années, et plus fréquemment ces derniers mois, les exhortant à formuler une stratégie à long terme pour faire face au terrorisme palestinien.

« Le chaos qui s’est produit au cours de l’année écoulée a créé une situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, celle d’éteindre les incendies », a déclaré Brik. « Une attaque terroriste ici, une attaque terroriste là. Il ne s’agit pas de construire une armée.»

La réponse chaotique et tardive d’Israël à cette attaque à plusieurs volets a été choquante pour les Israéliens, qui ont assisté samedi, impuissants, au sabbat juif et à la fête juive de Sim’hat Torah, alors que les civils du sud étaient livrés à eux-mêmes face aux hommes armés du Hamas. Des familles entières ont été tuées. Des enfants et des personnes âgées ont été emmenés en otages à Gaza.

L’attaque surprise a débuté vers 6 heures du matin, avec un barrage de tirs de roquettes suivi d’attaques transfrontalières. Pourtant, ce n’est qu’en fin d’après-midi que des bus et des trains ont été mobilisés pour transporter les soldats vers le sud. Il a fallu environ 10 heures pour que les premières troupes arrivent dans les villes envahies par les militants.

Miri Regev, ministre israélienne des Transports et alliée de longue date de Netanyahu, était au Mexique. Des citoyens privés ont fait don de nourriture, de lampes de poche et d’autres fournitures de base aux réservistes alors qu’ils attendaient pendant des heures pour recevoir des conseils.

Il est vite devenu évident que la frontière avec Gaza était peu occupée et qu’il a fallu des heures pour rediriger les unités stationnées en Cisjordanie, qui a été la principale zone d’intervention de l’armée cette année. Le militantisme palestinien s’est intensifié dans les territoires occupés, de Jénine à Jéricho, et les raids israéliens sont de plus en plus fréquents et meurtriers. Certains membres du gouvernement d’extrême droite de Netanyahu avaient appelé à annexer la Cisjordanie. Gaza, en revanche, semblait stable.

« Il fallait plus de soldats, alors d’où les ont-ils pris ? Depuis la frontière de Gaza, où ils pensaient que c’était calme », a déclaré Farkash, l’ancien chef du renseignement militaire de Tsahal. « Il n’est pas surprenant que le Hamas et le Jihad islamique aient remarqué le manque de personnel à la frontière. »

Le Hamas, désigné comme groupe terroriste par Israël, les États-Unis et l’Union européenne, a pris le pouvoir à Gaza en 2007 après le retrait d’Israël. Depuis des années, le groupe creuse des tunnels, amasse des roquettes et menace de prendre des otages, dans le cadre d’un plan plus large visant à « libérer la Palestine ». Il a publiquement accru sa coopération avec le Hezbollah, le groupe militant soutenu par l’Iran au Liban, qui a intensifié ses provocations ces derniers mois le long de la frontière nord d’Israël.

Netanyahu a minimisé ces développements, présidant à une paix économique officieuse avec le Hamas – facilitant les injections d’argent dans la bande de Gaza et permettant à des milliers de Gazaouis pauvres de travailler quotidiennement en Israël. Cet arrangement a contribué à « légitimer [Hamas’s] souveraineté à Gaza », a déclaré Etzion.

Alors qu’Israël est aux prises avec les conséquences de l’attaque, de nombreuses personnes dans le sud se sentent toujours isolées et seules. La plupart des informations les plus fiables sur la situation dans ce pays continuent de provenir de réseaux de citoyens plutôt que de responsables militaires, qui ont affirmé lundi que les villes du sud avaient été « reprises » malgré les combats en cours avec les militants.

Gaya Calderon, qui a envoyé un texto à sa sœur de 16 ans quelques instants avant qu’elle, leurs frères et leur père soient enlevés par des militants et emmenés dans la bande de Gaza, a déclaré qu’elle et d’autres proches des otages n’avaient reçu aucune aide ni conseil – que ce soit de la part de l’armée ou le gouvernement.