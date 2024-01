Après l’attaque de la Jordanie, attendez-vous à « plusieurs séries d’actions »

À l’approche des élections, le président Joe Biden ne voudra pas risquer de provoquer la colère des démocrates en apparaissant faible sur la scène mondiale. | Jacquelyn Martin/AP

Avec l’aide de Nahal Toosi

Abonnez-vous ici | Envoyer un courriel à Alex | Envoyer un e-mail à Matt

Comme président JOE BIDEN Si l’on considère sa prochaine action après l’attaque de drone qui a tué trois soldats américains en Jordanie samedi, il est probable que les représailles de Washington ne se manifesteront pas sous la forme d’une simple démonstration de force massive.

« Les actions peuvent être échelonnées. Nous pourrions assister à plusieurs séries d’actions », a déclaré au NatSec Daily un responsable de l’administration Biden, bénéficiant de l’anonymat pour discuter d’informations sensibles.

Dans la salle de crise de la Maison Blanche aujourd’hui, Biden a rencontré son équipe de sécurité nationale pour discuter des derniers développements suite aux attaques, selon un rapport pool. Il s’agit d’un effort de tous, avec une feuille de présence incluant le conseiller à la sécurité nationale JAKE SULLIVANsecrétaire à la Défense LLOYD AUSTINdirecteur du renseignement national AVRIL HAINESChef d’équipe JEFF ZIENTSconseiller principal adjoint à la sécurité nationale JON FINERconseiller à la sécurité intérieure LIZ SHERWOOD-RANDALLet coordinateur du NSC pour le Moyen-Orient BRETT McGURK.

La grève des mandataires iraniens correspond à ce que souhaitent les législateurs. Les deux présidents de la commission sénatoriale des relations étrangères Ben Cardin et président du Comité sénatorial des forces armées JACK REED a appelé à des réponses « délibérées et proportionnelles », tandis que le membre du classement SASC ROGER OSIER a ajouté que les États-Unis doivent frapper « directement contre les cibles iraniennes et leurs dirigeants ».

Les législateurs des commissions du renseignement et des services armés de la Chambre et du Sénat ont demandé des informations à l’administration sur l’attaque.

Les députés s’efforcent de comprendre si les États-Unis disposaient de renseignements qui auraient mis en garde contre une telle attaque. confusion qui semble avoir entouré le drone à l’approche de la Tour 22, et si l’administration envisage de renforcer les systèmes de défense aérienne américains dans la région.

Biden « a laissé nos troupes comme des cibles faciles », a déclaré le sénateur. TOM COTON (R-Ark.) a déclaré dans un communiqué. « La seule réponse à ces attaques doit être des représailles militaires dévastatrices contre les forces terroristes iraniennes, tant en Iran que dans tout le Moyen-Orient. »

À l’approche des élections, Biden ne voudra pas risquer de provoquer la colère des démocrates en apparaissant faible sur la scène mondiale. porte-parole du CNS JOHN KIRBY a déclaré aux journalistes aujourd’hui que les élections ne tiennent pas compte de la réaction des États-Unis. Mais les frappes américaines contre les militants soutenus par l’Iran – qui ont lieu depuis octobre – n’ont pas encore dissuadé ces groupes de cibler les forces américaines, et il semble de plus en plus qu’une guerre plus large va éclater, si ce n’est déjà fait.

Si l’administration Biden intensifie ses attaques contre les mandataires soutenus par l’Iran, on ne sait pas exactement quelle sera l’issue du jeu. On ne sait pas non plus exactement quand une réponse aura lieu : « Nous le ferons selon notre calendrier, à notre heure », a déclaré Kirby.

Le général. JOSEPH VOTELqui a été chef du Commandement central américain de 2016 à 2019, a déclaré à nos propres propos LARA SELIGMAN que Biden devrait envoyer un message « sans ambiguïté » selon lequel les États-Unis tiennent l’Iran pour responsable. Washington devrait envisager de frapper des actifs de valeur pour l’Iran, a-t-il déclaré, tels que les dirigeants du Corps des Gardiens de la révolution islamique ou de la Force Qods, ou des sites associés à ces organisations.

Une frappe américaine sur le sol iranien ne devrait pas être exclue », mais ce n’est qu’une des options qui devraient être envisagées, a-t-il déclaré. « Je pense que l’Iran est responsable de cela… L’Iran essaie toujours de repousser les limites aussi loin que possible. »

Le responsable américain a jeté de l’eau froide sur deux options alternatives que les États-Unis pourraient adopter : réévaluer les déploiements de troupes dans la région et faire pression sur Israël pour qu’il mette fin aux combats à Gaza, car c’est ce qui suscite la colère des groupes mandataires.

Mais BRIAN FINUCANEun ancien avocat du Département d’État qui a travaillé sur le droit de la sécurité internationale et nationale, a déclaré au NatSec Daily que « les options non militaires seront probablement plus efficaces pour mettre fin aux attaques contre les troupes américaines ».

Un message de Lockheed Martin : Notre mission est de vous préparer pour l’avenir en concevant dès aujourd’hui des capacités avancées. De nombreux systèmes et plates-formes militaires actuels ont été conçus pour fonctionner de manière indépendante. Grâce à sa vision de la sécurité du 21e siècle, Lockheed Martin accélère l’innovation, en connectant la défense et le numérique pour améliorer les performances des principales plates-formes et permettre à ses clients de garder une longueur d’avance sur les menaces émergentes. Apprendre encore plus.

PREMIER DANS NATSEC QUOTIDIEN – LES PROJETS DE VOYAGE DE BLINKEN : secrétaire d’État ANTONY BLINKEN est probablement de retour au Moyen-Orient, plus tard cette semaine, notre propre NAHAL TOOSI écrit.

Les plans sont très provisoires, mais l’Arabie saoudite, Israël, la Cisjordanie et l’Égypte sont les étapes attendues, selon un responsable américain proche de la situation et qui a obtenu l’anonymat pour discuter d’une question sensible.

MAISON BLANCHE « TROUBLÉE » : La Maison Blanche a exprimé son inquiétude quant à la participation de 12 ministres israéliens à une conférence au cours de laquelle ils ont plaidé en faveur de la reconstruction des colonies israéliennes à Gaza et encouragé le déplacement des Palestiniens. “Axios” BARAK RAVID rapports.

Le ministre israélien de la Sécurité d’extrême droite ITAMAR BEN-GVIR était présent, exhortant les colons juifs à retourner à Gaza et disant au public que « nous devons rentrer chez nous et contrôler la terre ». Ses remarques ont suscité une large condamnation de la part des groupes palestiniens.

« Cette rhétorique est incendiaire et irresponsable et nous prenons [Israeli Prime Minister BENJAMIN NETANYAHU] à sa parole lorsqu’il dit qu’Israël n’a pas l’intention de réoccuper Gaza », a déclaré à Axios un porte-parole du NSC. Le porte-parole a souligné que « les États-Unis ne soutiennent pas une réoccupation israélienne de Gaza ».

QUELQUES POMMES POURRISES : L’Office de secours et de travaux des Nations Unies ne devrait pas être entièrement licencié après qu’il a été découvert que plusieurs de ses employés avaient contribué à l’attaque du Hamas contre Israël, a déclaré aujourd’hui aux journalistes le porte-parole du NSC, Kirby.

« Ne remettons pas en cause le bon travail de toute une agence, en raison des mauvaises actions potentielles d’un petit nombre de personnes », a-t-il déclaré.

Kirby a noté qu’environ une douzaine d’employés avaient participé à l’attaque, mais qu’il y avait quelque 13 000 employés de l’UNWRA rien qu’à Gaza. Les États-Unis ont suspendu le financement de l’agence en attendant les résultats d’une enquête sur cette affaire.

Ses remarques ont suivi le chef de l’ONU ANTÓNIO GUTERRES implorant les pays donateurs de maintenir financièrement à flot l’agence de secours palestinienne de l’ONU après que les gouvernements ont suspendu leur financement au milieu des allégations, notre propre SARAH WEATON rapporté dimanche. Le financement actuel de l’agence ne permettra pas de mener à bien son projet le mois prochain, a-t-il déclaré.

LES YEUX POSÉS SUR LA SYRIE : Une base de patrouille américaine à al-Shaddadi, en Syrie, a été attaquée ce matin, marquant la 165e fois que des soldats sont touchés en Irak et en Syrie depuis le 17 octobre, selon Lara.

L’attaque survient alors que les médias d’État syriens rapportent que une frappe aérienne israélienne sur une banlieue de Damas ciblé des groupes soutenus par l’Iran dans la région et que plusieurs personnes ont été tuées. Un nombre important de membres du Hezbollah libanais, un groupe terroriste soutenu par l’Iran, opèrent en Syrie et se cachent près de la capitale syrienne.

Israël et le Hezbollah s’affrontent depuis des semaines à la frontière nord d’Israël. Pour tenter d’empêcher une guerre régionale plus large, les responsables américains ont exhorté Netanyahu et son cabinet de guerre doivent s’abstenir de mener des attaques contre le groupe soutenu par l’Iran au Liban.

C’EST LUNDI: Merci d’être connecté à NatSec Daily. Cet espace est réservé aux plus hauts responsables américains et étrangers, aux législateurs, aux lobbyistes, aux experts et aux personnes comme vous qui se soucient de la façon dont la saucisse natsec est fabriquée. Dirigez vos conseils et commentaires vers [email protected] et [email protected]et suivez-nous sur X à @alexbward et @mattberg33.

Pendant que vous y êtes, suivez le reste de l’équipe de sécurité nationale de POLITICO : @nahaltoosi, @PhelimKine, @laraseligman, @connorobrienNH, @paulmcleary, @leehudson, @magmill95, @johnnysaks130, @ErinBanco, @reporterjoeet @JGedeon1.

QUE FERAIT HALEY/TRUMP : Candidats républicains à la présidentielle NIKKI HALEY et DONALD ATOUT tous deux ont critiqué Biden pour ne pas avoir réussi à dissuader les mandataires iraniens après la frappe en Jordanie.

« Dès le premier coup qui frappe, vous frappez et vous ripostez fort. Ce qu’ils devraient faire, c’est s’attaquer à chaque once de production de ces missiles. Où que se trouvent ces missiles, vous les éliminez » avec des frappes, a déclaré Haley à CNBC ce matin :

Dans trois publications de Truth Social publiées dimanche, Trump a déclaré que « la faiblesse et la capitulation » de Biden ont conduit à l’attaque contre les troupes américaines en Jordanie, réitérant son affirmation selon laquelle, sous son administration, Téhéran n’avait pas les fonds nécessaires pour ses groupes mandataires. aux sanctions américaines. Il a également déclaré que Washington devait projeter sa force, même s’il n’a pas appelé à des frappes contre l’Iran.

« Ce jour terrible est une preuve supplémentaire que nous avons besoin d’un retour immédiat à la PAIX PAR LA FORCE, afin qu’il n’y ait plus de chaos, plus de destruction et plus de perte de précieuses vies américaines », a écrit Trump.

Ce sentiment rejoint les convictions isolationnistes de Trump selon lesquelles les États-Unis ne devraient pas s’enraciner davantage dans les conflits. Mais suggérer que le Pentagone ne devrait pas riposter par la force contre Téhéran à la suite de frappes meurtrières contre des soldats américains frustrerait sans aucun doute les républicains bellicistes.

L’OBJECTIF DE FICK : Le cyber-ambassadeur américain profite d’un voyage dans le Pacifique cette semaine pour exhorter les pays de la région à ne pas utiliser d’équipement chinois pour les câbles de communication sous-marins critiques, notre propre MAGGIE MILLER rapports (pour les pros !).

NATHANIEL FICKl’ambassadeur itinérant du Bureau du cyberespace et de la politique numérique du Département d’État, passera la semaine à voyager en Australie et aux Fidji, le voyage commençant aujourd’hui et se poursuivant jusqu’à vendredi.

Fick a déclaré à Maggie avant son voyage qu’une grande priorité serait de promouvoir la sécurité des câbles de communication sous-marins qui relient le Pacifique Sud au reste du monde, et de s’assurer que ces pays travaillent avec des fournisseurs de confiance pour poser ou améliorer les systèmes de câbles.

« Les télécoms… c’est le…