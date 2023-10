Après l’attaque contre Israël, la communauté juive de Los Angeles est en deuil

Lorsque Sharon Farber a rallumé son téléphone après avoir vu une pièce de théâtre avec sa fille samedi, des messages frénétiques sur WhatsApp ont afflué de l’autre bout du monde.

Sa sœur en Israël lui a dit qu’elle et d’autres membres de sa famille se cachaient dans des abris anti-aérien parce que le pays était attaqué. Terrifié et incapable de travailler ou de dormir, Farber a passé la journée et la nuit au téléphone, appelant et envoyant des SMS à sa famille et à ses amis, et parcourant les actualités.

« Ici, vous êtes si loin », a déclaré Farber, compositeur de films et directeur musical du Temple des Arts de Beverly Hills. « Vous ne pouvez rien faire, à part perdre la tête à cause de l’inquiétude. »

Ces sentiments de peur et d’impuissance ont été repris dimanche par de nombreuses personnes dans la communauté juive de Los Angeles, qui était sous le choc de l’attaque la plus meurtrière en Israël depuis des décennies au cours de ce qui était censé être un week-end de fête.

Dimanche après-midi, plus de 1 100 Israéliens et Palestiniens auraient été tués alors qu’Israël lançait une contre-attaque implacable à l’assaut surprise des militants du Hamas, faisant planer le spectre d’une guerre prolongée. Parmi les morts, Farber avait appris qu’il y avait le fils d’un ami de longue date. Avec un si grand nombre de morts dans une zone si petite, « vous connaîtrez quelqu’un qui n’est plus avec nous », blessé ou kidnappé, a déclaré Farber.

« Le manque de pouvoir pour faire quelque chose pour aider est vraiment difficile », a-t-elle déclaré.

La région de Los Angeles, a souligné la maire Karen Bass, abrite la deuxième plus grande population juive en dehors d’Israël. Les rues du quartier de Pico-Robertson seraient normalement fermées ce week-end pour les fêtes en l’honneur de Sim’hat Torah, la fête juive marquant l’achèvement du cycle annuel de lecture de la Torah. Mais cette année, l’ambiance était sombre alors que la police a renforcé la sécurité dans les communautés juives et musulmanes.

« Ce sera à jamais un jour de commémoration et de tristesse », a déclaré Rebecca Wizman, debout devant une synagogue du boulevard Pico. « C’est censé être le jour le plus heureux de l’année. »

Elle et trois autres personnes discutaient de qui ils connaissaient et se préparaient à s’envoler pour Israël pour combattre. Batsheva Pinto a déclaré que de nombreuses personnes de sa congrégation s’y rendaient. Son beau-frère aussi.

Pendant deux jours, a déclaré Wizman, tous ceux qu’elle connaissait ont fonctionné dans un vide d’information. A cause des vacances, ils n’avaient pas pu consulter leur téléphone depuis vendredi soir.

Wizman a déclaré qu’elle redoutait dimanche soir, lorsqu’elle pourrait à nouveau se connecter en ligne et lire les derniers titres. Elle supposait que le nombre de morts avait augmenté ; elle avait peur d’apprendre de combien.

«Nous n’attendons pas cela avec impatience», a-t-elle déclaré. « Nous voulons savoir que nos employés vont bien, mais nous savons que ce n’est pas le cas. »

« Ils nous disent, quoi que vous fassiez, ne regardez pas les vidéos », a déclaré un autre membre du groupe, David Abezis.

Pour le rabbin David Baron du Temple des Arts de Beverly Hills, voir les attentats se dérouler lui a rappelé le 11 septembre.

« Au fil des heures, nous avons compris de plus en plus l’ampleur de ce qui s’était passé », a-t-il déclaré. « Il est devenu évident qu’il ne s’agissait pas d’un simple acte terroriste ponctuel, mais d’une invasion et d’une attaque coordonnées et organisées. »

Au cours du week-end, il a parlé avec ses cousins ​​à Jérusalem, ses amis à Tel Aviv et d’autres personnes qu’il avait vues lors de ses deux visites en Israël cet été pour deux mariages et quatre bar-mitsva.

« Ils ont tous souligné à quel point l’ampleur et la portée de cette attaque étaient tout simplement massives et audacieuses », a déclaré Baron, 72 ans. « Aucune pitié n’a été accordée à personne. »

L’un des amis de Baron avait emmené ses deux jeunes filles à Chypre pour les vacances, tandis que sa femme restait sur place pour s’occuper de sa mère. Il a dit qu’elle restait près de l’endroit où les missiles ont frappé.

« Elle a dit à son mari : ‘Je suis très contente que tu aies emmené les filles, elles seraient tellement traumatisées par ça’ », a-t-il déclaré. Les vols vers le pays étant interrompus, a déclaré Baron, ils ne peuvent pas encore retourner en Israël.

Yossie Ziff a marché sur Pico Boulevard dimanche, toujours les larmes aux yeux après le service du matin à la synagogue en bas de la rue.

Il y a deux ans, a déclaré Ziff, il a quitté Pico-Robertson pour s’installer dans la ville israélienne de Modi’in. Il était de retour à Los Angeles la semaine dernière pour rendre visite à ses petits-enfants et il entrait à peine dans la synagogue samedi matin lorsqu’il a entendu parler des attaques.

Tous ceux avec qui il a parlé chez lui vont physiquement bien, a-t-il déclaré, mais subissent les mêmes émotions que lui.

« Douleur. Tristesse. Inquiétude pour les amis », a-t-il déclaré. « Le pays est sous le choc. »

Ziff a déclaré que la congrégation était clairement en deuil. Il n’était pas le seul à assister au service les larmes aux yeux, mais il a déclaré qu’ils étaient déterminés à en faire le genre de vacances qu’il était censé être : une fête de jubilation.

« Je suis allé célébrer avec joie, malgré la tristesse de ce qui s’est passé », a-t-il déclaré.

Tout le monde ne pouvait pas supporter de faire la fête.

« C’est dur. C’est notre devoir de célébrer », a déclaré Nathan Pazooky, 29 ans. « Mais je ne sais pas comment. »

De l’autre côté de la rue, un groupe tenant une Torah venait d’éclater en chantant en liesse. Beaucoup ne connaissaient probablement pas encore l’ampleur du carnage.

« Il y a beaucoup de gens, Dieu merci, beaucoup d’entre eux ne connaissent pas l’ampleur de ce qui se passe », a déclaré Pazooky.

Dans le quartier de Little Arabia à Anaheim, la peur et l’incertitude qui s’emparaient de Pico-Robertson étaient tout aussi évidentes.

Aref Mohammad, propriétaire du restaurant Al Baraka, a déclaré samedi qu’il appelait ses frères et sœurs à Gaza presque toutes les heures pour s’assurer qu’ils étaient en sécurité.

A une table voisine, un Palestinien nommé Nazeeh a déclaré que les gouvernements israélien et américain étaient en partie responsables de la tragédie, après avoir échoué à trouver une solution pacifique à ce conflit de longue durée.

« Les gens de la bande de Gaza vivent dans une grande prison », a déclaré Nazeeh, qui a demandé à garder son nom de famille de peur que ses entreprises ne subissent des représailles. « C’est une tragédie humaine des deux côtés. Tuer des enfants est une tragédie. Des innocents sont écrasés.

Assis dimanche sur une corniche devant le centre de jeunesse perse Habad à Pico-Robertson, Jay Israel a déclaré que son cœur était brisé pour les centaines d’Israéliens et de Palestiniens innocents qui allaient mourir à la suite des derniers combats.

« Les dirigeants sont en sécurité, les civils sont tués », a-t-il déclaré. « Quand ils larguent des bombes, des missiles, les deux camps sont blessés. »

« Toute guerre est la pire des choses », a-t-il déclaré.

Le rédacteur du Times James Queally et le photographe Irfan Khan ont contribué à ce rapport.