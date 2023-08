Après l’assassinat du candidat équatorien, les rivaux tentent de rester en vie

Le candidat présidentiel équatorien Otto Sonnenholzner prend une photo de groupe avec des partisans à Guayaquil mardi. (Andrés Yépez pour The Washington Post)

GUAYAQUIL, Équateur – Alors que le véhicule blindé du candidat à la présidence s’arrêtait dans le parc, le garde de sécurité d’Otto Sonnenholzner lui a dit d’attendre sur le siège arrière. « Je vais sécuriser la voiture », dit-il. Près d’une semaine s’était écoulée depuis qu’un candidat à la présidentielle avait été assassiné, et Sonnenholzner essayait de comprendre comment faire campagne à nouveau. Entouré d’une équipe d’hommes en gilets pare-balles, le candidat de 40 ans s’est préparé à entrer dans l’une des villes les plus dangereuses d’Equateur, face à une foule de 200 personnes et espérant le meilleur.

L’élection de dimanche en Équateur ne ressemblera à aucune autre dans son histoire.

C’était déjà la première élection de ce type dans le pays, un vote précipité appelé par le président Guillermo Lasso après avoir dissous le Congrès pour éviter sa destitution imminente.

Ensuite, Fernando Villavicencio – candidat à la présidence et ancien membre de l’Assemblée nationale qui avait ouvertement parlé des cartels et de la corruption qui ravagent son pays – a été assassiné dans la capitale nationale, à peine 10 jours avant les élections. C’était la première fois qu’un candidat à la présidence était assassiné dans un pays autrefois connu comme un refuge relativement sûr dans une région qui a longtemps lutté contre la violence liée à la drogue.

Maintenant, les candidats restants doivent naviguer comment faire campagne dans un pays changé – et comment rester en vie.

Le meurtre a rappelé à de nombreux assassinats présidentiels des décennies passées dans certains des voisins les plus instables de l’Équateur, des pays comme la Colombie qui ont depuis mis en place des unités gouvernementales entières pour protéger les personnes menacées de mort.

Mais l’Équateur n’était pas préparé à cela. Il n’y a pas de règles ou de protocole pour protéger les candidats. Le gouvernement propose des policiers aux candidats, mais il ne fournit aucun véhicule blindé.

Des candidats comme Sonnenholzner, un ancien radiodiffuseur et vice-président qui est un leader dans les sondages, risquent leur vie pour avoir une chance à une présidence dont ils savent qu’elle pourrait être brève – seulement les 18 mois restants du mandat de Lasso. Ils promettent de reprendre le contrôle des cartels, un défi de taille dans un pays où la corruption est profonde, les gangs dirigent les prisons et la violence monte en flèche à des niveaux que les Équatoriens ont du mal à imaginer.

L’année dernière, la police équatorienne a enregistré 4 824 morts violentes, soit près du double du total de 2021, qui était déjà un record. Un rythme similaire s’est poursuivi cette année.

Près de la moitié des morts violentes de cette année ont eu lieu ici, dans la province de Guayas, qui abrite la capitale de Guayaquil, la plus grande ville et le principal port du pays. Les habitants ont été terrorisés par les attentats à la voiture piégée, les enlèvements, les massacres dans les prisons et l’extorsion. Des corps ont été retrouvés suspendus à un pont dans la ville voisine de Durán, signe viscéral de la brutalité des cartels mexicains qui ont envahi ce pays, travaillant avec des gangs locaux pour transporter de la cocaïne vers l’Europe et les États-Unis.

C’était la ville natale de Sonnenholzner, la ville où lui et sa femme ont élevé leurs trois enfants. La ville où il aimait autrefois conduire seul, même lorsqu’il était vice-président. Désormais, il ne pouvait même plus baisser les vitres de sa voiture blindée pour saluer les supporters.

Les gardes de sécurité et l’armure ressemblaient à une barrière entre lui et ses électeurs. Il repensa au père et au fils qui lui avaient demandé une photo alors qu’il descendait d’un avion quelques jours plus tôt. « Allons vite avant de nous faire tirer dessus », dit le père à son fils.

Si les électeurs le voyaient comme un danger, s’ils avaient même peur de s’approcher de lui, cela valait-il même la peine de sortir ?

Il a décidé que oui. Après une attente de six minutes pour le signal de son garde de sécurité, il est sorti du SUV blindé et dans la foule.

Une semaine avant la mort de Villavicencio, un responsable du gouvernement local a été abattu par des tueurs à gages à Durán, une ville violente à l’extérieur de Guayaquil, alors qu’il montait dans un taxi. En regardant la précision des tueurs à gages dans les vidéos de l’attaque, le chef de la sécurité de Sonnenholzner l’a fait asseoir dans son bureau à domicile pour un avertissement urgent.

« Ce que j’ai vu ici n’est pas normal », a déclaré le chef de la sécurité, un ancien membre des services secrets israéliens, à Sonnenholzner. « Quelque chose va se passer. »

La plupart des assassinats de personnalités publiques se produisent en entrant ou en sortant d’une voiture, a déclaré le chef de la sécurité. « Si quelque chose arrive, ça se passera comme ça. »

Quelques jours plus tard, Villavicencio montait dans sa voiture après un rassemblement dans un lycée du nord de Quito lorsqu’un homme armé lui a tiré une balle dans la tête. La balle a transpercé sa voiture, qui n’était pas blindée. Son seul véhicule blindé personnel, emprunté à un ami et revenant de Guayaquil, est arrivé quelques minutes après l’assassinat, selon Patricio Carrillo, ancien ministre de l’Intérieur et commandant de la police qui faisait partie de la campagne de Villavicencio. Villavicencio dépendait des services de sécurité fournis par le gouvernement car il n’avait pas les ressources nécessaires, a déclaré Carillo dans une interview. Il a déclaré que l’attaque – et le chaos qui a suivi – reflétait l’échec du gouvernement à protéger les candidats à la présidentielle.

Des vidéos de l’attaque montrent certains membres de l’équipe de sécurité de la police de Villavicencio tombant au sol. D’autres agents ont riposté et frappé le tueur à gage. Un lieutenant-colonel militaire, qui se trouvait dans la zone pour travailler, s’est précipité vers le tireur et l’a poussé au sol, a-t-il déclaré dans une interview au Washington Post, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de détails sensibles.

Alors que quelques autres officiers offraient leur aide et que la foule menaçait de blesser le tireur, le lieutenant-colonel a hissé le tireur blessé dans une voiture de police. L’officier qui occupait le siège du conducteur a également été blessé dans la fusillade, mais il a conduit plus de 15 minutes dans la circulation aux heures de pointe jusqu’à un poste de police où les médecins attendaient. Le tireur est mort peu de temps après.

Le lieutenant-colonel, qui est resté dans la voiture jusqu’au poste de police, a vu apparaître un SMS sur le téléphone du tireur : « Ya está? » – « C’est fini? » Il a remis le téléphone aux autorités.

L’homme que la police a identifié comme le tireur, Jhojan David Castillo Lopez, était un Colombien qui vivait en Équateur depuis un certain temps et a été arrêté en juin pour possession d’armes illégales. Un juge l’a initialement libéré mais a ordonné sa détention après avoir sauté une audience, selon les archives judiciaires. Il devait être au tribunal le jour de l’assassinat.

Les procureurs ont arrêté six autres Colombiens en lien avec l’attaque, dont certains se trouvaient également en Équateur depuis au moins un mois. Quatre ont déjà été accusés de crimes en Colombie, deux de trafic de drogue et de crimes violents. Et tous sont associés à des organisations criminelles, ont indiqué les autorités. Ils n’ont pas encore précisé quels groupes pourraient être à l’origine de l’attaque.

Le jour du meurtre, l’épouse de Sonnenholzner, Claudia Salem Barakat, était en promenade, se souvient-elle dans une interview. Une femme qu’elle ne connaissait pas s’est approchée d’elle, lui disant qu’elle devait rentrer chez elle. « Ils viennent de tuer Fernando Villavicencio. » Elle a immédiatement envoyé un texto à son mari, lui demandant où il était et s’il allait bien. Elle l’a exhorté à commencer à être plus prudent.

En Équateur, l’appareil de sécurité d’un candidat suit généralement les instructions d’un candidat. Maintenant, pour Sonnenholzner, c’est l’inverse. Son chef de la sécurité a joué un rôle clé dans la planification des activités de campagne, insistant pour que le candidat voyage uniquement dans un véhicule blindé et annulant plus risqué événements publics. Mais il ne porte toujours pas de gilet pare-balles.

« Pour moi, c’est comme accepter que nous, en tant que pays, perdons, que les criminels gagnent », a déclaré Sonnenholzner. « Ce n’est pas le message que je veux envoyer. »

Villavicencio fait partie d’une liste croissante de responsables politiques et de candidats assassinés au cours de l’année écoulée en Équateur. Le maire de Manta, une ville portuaire, a été tué à la fin du mois dernier. Un candidat à l’Assemblée nationale, abattu une semaine plus tôt à Esmeraldas. Un candidat à la mairie de Puerto López, assassiné en février. Un autre, à Salinas, tué en janvier. Moins d’une semaine après la mort de Villavicencio, un dirigeant politique du parti de gauche de l’ancien président Rafael Correa a également été assassiné.

La nuit de la mort du candidat à la présidence, Lasso a appelé à un état d’urgence national. Il a mobilisé environ 100 000 policiers et militaires pour maintenir l’ordre avant les élections, au milieu des craintes que la violence ne dégénère.

Peu de troupes ont pu être vues à Guayaquil mardi. Mais quelques jours plus tôt, les autorités avaient bloqué plusieurs rues autour du site d’un débat présidentiel. « J’avais l’impression d’entrer dans une zone de guerre », a déclaré Sonnenholzner.

Pourtant, son chef de la sécurité a déclaré qu’il était consterné par les préparatifs d’urgence de l’événement.

« Si je voulais tuer quelqu’un », a déclaré le chef de la sécurité israélienne, « cela aurait été très facile ».

Devant une foule d’environ 200 étudiants et jeunes assis sur des chaises de jardin en plastique à Guayaquil, Sonnenholzner a promis, avant tout, de ramener la sécurité en Équateur.

Il a juré d’apporter son soutien à la police : « Le délinquant qui ose risquer sa vie et nous menacer avec une arme recevra un coup de feu correspondant, sans hésitation », a déclaré Sonnenholzner.

Une fille en haut court bleu s’est levée et s’est présentée comme étant Emily, étudiante à l’Université de Guayaquil.

« En ce moment, nous traversons une crise très difficile », a-t-elle déclaré. « De nos jours, même porter nos cartes d’étudiants est un danger. » Elle a parlé des hommes qui extorquent les étudiants en leur facturant des frais en échange de leur sécurité. « Quelle est votre proposition pour éradiquer cela une fois pour toutes ? »

Sonnenholzner a promis de créer une nouvelle unité anti-extorsion. « Nous n’aurons aucune crainte envers les personnes qui veulent nous menacer de cette manière », a-t-il déclaré.

Depuis l’assassinat, la campagne présidentielle s’est concentrée sur la résolution de la crise du crime organisé dans le pays. De nombreux candidats, dont Sonnenholzner, ont promis une approche de premier ordre pour contrôler les prisons et renforcer l’application de la loi pour lutter contre le trafic de drogue.

Jan Topic, un homme d’affaires millionnaire, a vanté son expérience militaire en tant que tireur d’élite et soldat dans la Légion étrangère française. Il a été surnommé le « Rambo équatorien » et ses messages font parfois écho à ceux du controversé président salvadorien Nayib Bukele, qui a utilisé l’incarcération de masse pour réprimer le crime organisé. Dans une interview avec le Washington Post, Topic a doublé son admiration pour Bukele, louant sa détermination et sa « clarté » pour faire baisser le taux de meurtres au Salvador.

Les sondages montrent une augmentation récente du soutien à Topic et Sonnenholzner, les plaçant de près – voire à égalité avec – la principale candidate, Luisa González, une alliée de Correa, l’ancien président toujours très influent. Lors d’un rassemblement de clôture à Quito, avec des feux d’artifice, des confettis et des danseurs, González a promis de ramener l’Équateur du temps de Correa.

Alors qu’il quittait le rassemblement avec des étudiants, Sonnenholzner ne savait toujours pas comment il allait conclure sa campagne. C’était mal d’organiser une fête sur une place alors que le pays était en pleine crise, quand à tout moment un autre candidat pouvait devenir une cible. Mais il déciderait finalement de participer à un grand événement de clôture de toute façon, dans un stade de Guayaquil.

Un membre de l’équipe de campagne assis derrière lui lui a parlé de ses apparitions médiatiques prévues pour le reste de la journée. L’un d’eux était un TikTok en direct. L’hôte voulait cuisiner avec lui. Sonnenholzner a repoussé.

« Ils nous tuent et nous cuisinons ? a demandé Sonnenholzner.

« Mais vous avez aussi le droit de cuisiner », a répondu le chef de campagne.