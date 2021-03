Mais pour de nombreuses femmes qui ont exprimé leur peur et leur indignation, en particulier celles lors d’événements organisés par Sisters Uncut, c’était précisément en arrière. Selon eux, la police était elle-même une source de traumatisme et de danger. Et leur donner plus de pouvoirs ne ferait que rendre les femmes plus vulnérables.

Alors que la colère du public augmentait après le meurtre de Mme Everard, le gouvernement a promis de nouvelles mesures pour améliorer la sécurité des femmes: plus de caméras de vidéosurveillance, un meilleur éclairage des rues et des policiers en civil dans les bars et les clubs pour surveiller les attaques contre les femmes. Et il a fait campagne pour plus de soutien au projet de loi sur la police et la criminalité, qui accorderait de nouveaux pouvoirs aux services de police à travers le pays.

Mais si la mort de Mme Everard a convaincu de nombreuses femmes en Grande-Bretagne que la police ne les protégeait pas, l’action violente de la police quelques jours plus tard lors d’une veillée à Londres en son honneur, ainsi que l’arrestation d’un policier pour son meurtre, ont conduit nombreux sont ceux qui concluent que la police est une menace active. La sécurité et la liberté des femmes, affirment-elles, ne peuvent provenir que de changements sociaux beaucoup plus profonds – et tout changement de politique en réponse à la mort de Mme Everard devrait se concentrer sur ceux-ci.

Les femmes sont furieuses non seulement de la mort de Sarah Everard, 33 ans, à Londres – un policier a été accusé de son enlèvement et de son meurtre – mais de ce qu’elles considèrent comme une réponse brutale et misogyne de la police par la suite. Ils dirigent leur colère contre les forces de l’ordre et le système judiciaire et poussent à abolir un projet de loi sur la police et la criminalité, ce qui créerait de nouvelles restrictions radicales sur les manifestations et donnerait de nouveaux pouvoirs à la police.

