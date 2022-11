Après l’ASEAN et le G20, les diplomates font un dernier effort sur la crise ukrainienne à l’APEC

Kasemsit Pathosak, directeur exécutif du Sommet des PDG de l’APEC, a résumé le résultat que les chefs d’entreprise souhaitaient voir : “Comment pouvons-nous aider à rassembler toutes les parties en conflit ici et essayer de trouver une solution ? Nous devons en arriver là aussitôt que nous pouvons.”

Le sommet, un forum traditionnellement axé sur les accords d’investissement et la libéralisation du commerce, fait suite aux réunions de l’ASEAN à Phnom Penh et du Groupe des 20 à Bali. C’est peut-être la dernière occasion d’une récente série d’efforts diplomatiques dans la région pour tenter de trouver un consensus entre les dirigeants mondiaux pour garantir une voie vers des pourparlers de paix entre les parties belligérantes.

Les derniers développements en Europe risquent d’éclipser le forum de coopération économique Asie-Pacifique alors que les chefs d’entreprise, les chefs d’État et les diplomates tentent de trouver une issue au conflit en Ukraine. La guerre a conduit à une inflation mondiale obstinément élevée qui a défié les décideurs politiques et provoqué une crise paralysante du coût de la vie.

« Faire face à ces conséquences ensemble était un objectif clé de nos réunions ici à Bangkok. La Thaïlande a fait preuve d’un leadership exceptionnel en dirigeant l’APEC à travers une période difficile », a-t-il déclaré.

Les attentes de toute percée diplomatique sont faibles. Les principales parties prenantes telles que le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine ne seront pas présentes, mais le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre indien Narendra Modi le seront.

De plus, les réunions au niveau ministériel de l’APEC à l’approche du sommet de novembre n’ont pas réussi à publier une déclaration ou un communiqué conjoint énonçant la position sur l’Ukraine. La Russie elle-même est membre du bloc des 21 économies, tout comme ses alliés la Chine et l’Inde.

Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Don Pramudwinai, reste optimiste. Dans son allocution devant l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre, il a évoqué les prochains sommets de l’ASEAN, du G-20 et de l’APEC comme les lieux d’une sorte de diplomatie continue et une “opportunité en or pour tous les super acteurs de la crise ukrainienne”.

Les réunions de haut niveau pourraient fonctionner comme “une éventuelle bretelle de sortie ou une sortie vers cette crise mondiale à haute tension en Ukraine”.

L’APEC se présente comme la plate-forme d’un dernier effort diplomatique avec tous les yeux rivés sur le bloc pour voir s’il livre une déclaration commune qui se rapproche d’une position unifiée sur l’Ukraine.