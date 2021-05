Après l’arrestation de Siddharth Pithani, le NCB convoque les aides domestiques de Sushant Singh Rajput dans une affaire de drogue

Le Bureau de contrôle des stupéfiants (BNC) a convoqué dimanche Neeraj et Keshav, les anciens employés de maison de Sushant Singh Rajput, pour un interrogatoire dans le cadre de l’affaire de drogue liée à la mort de l’acteur.

« Après l’arrestation de Siddharth Pithani, le NCB a convoqué Neeraj et Keshav, l’ancien domestique de l’acteur décédé Sushant Singh Rajput, pour un interrogatoire, dans l’affaire de drogue liée à la mort de Rajput », ont déclaré à l’ANI des sources du NCB.

Le 26 mai, l’unité du NCB de Mumbai a arrêté Siddharth Pithani, colocataire de Sushant Singh Rajput, originaire d’Hyderabad, et l’a emmené à Mumbai en vertu d’un mandat de transit obtenu d’un tribunal local. Pithani a été condamné en vertu de plusieurs articles de la loi NDPS de 1985. Après son arrestation, un tribunal métropolitain en chef (CMM) de Mumbai a renvoyé vendredi Pithani à la garde du Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB) jusqu’au 1er juin.

« L’accusé Siddhartha Pithani a été appréhendé et sa déclaration a été enregistrée et il a été dûment arrêté en vertu de plusieurs articles de la loi NDPS de 1985 et présenté devant le tribunal d’Hyderabad. Le tribunal a accordé son mandat de transit et ledit accusé a été amené à Mumbai. Il a été produit devant le tribunal du CMM à Mumbai le 28.05.2021. Le tribunal a eu le plaisir d’accorder la garde au NCB jusqu’au 1er juin 2021 », a déclaré Sameer Wankhede, directeur de zone du NCB dans un communiqué officiel.

Le BCN, qui a enquêté sur l’angle de la drogue dans l’affaire de la mort de l’acteur, a ouvert l’enquête après avoir reçu une communication officielle de la Direction de l’application (ED), dans laquelle il y avait diverses discussions liées à la consommation, l’approvisionnement, l’utilisation et le transport de drogue.

Le 31 juillet de l’année dernière, l’ED avait enregistré un rapport d’information sur le cas d’exécution dans le cas de décès de l’acteur décédé après qu’un premier rapport d’information (FIR) a été déposé par le père de Rajput, KK Singh, contre l’acteur Rhea Chakraborty à Bihar le 28 juillet.

Sushant Singh Rajput a été retrouvé mort dans sa résidence de Mumbai le 14 juin de l’année dernière.