L’annonce est intervenue environ un an après que les premiers cas de Covid-19 ont été documentés à Hubei, en Chine. Depuis lors, le virus a fait des ravages dans le monde entier: au moins 64 millions de personnes sont tombées malades et plus de 1,4 million sont décédées. Les grandes et petites économies ont été dévastées par les verrouillages et la fermeture des frontières.

Le fait qu’un vaccin puisse être développé, testé et approuvé dans un tel délai est une réussite indéniable. Lors d’une interview mercredi matin, Ugur Sahin, PDG de BioNTech, rayonnait de fierté. « Nous pensons que c’est vraiment le début de la fin de la pandémie, si nous pouvons maintenant assurer un déploiement audacieux de notre vaccin », a-t-il déclaré à CNN. Davantage de pays doivent approuver le vaccin, a-t-il dit, mais « c’est un bon début ».

Sahin avait raison: ce n’est que le début de la fin. Et la proximité exacte de la fin de la pandémie dépend de votre point de vue.

Grande Bretagne, celle-là réponse à une pandémie confuse a été proactif sur les vaccins dans de nombreux autres aspects. Le gouvernement britannique a des accords avec plusieurs fabricants pour plus de cinq doses par personne. Il a précommandé 40 millions de doses du vaccin Pfizer, et il a été plus rapide que les États-Unis et l’Allemagne, les maisons des entreprises qui l’ont fabriqué, de l’approuver.

La Food and Drug Administration des États-Unis et l’Agence européenne des médicaments de l’Union européenne sont désormais confrontées à des appels pour accélérer leur calendrier. D’autres pays peuvent également être sous pression. Mercredi, le président russe Vladimir Poutine a ordonné à son pays de commencer les vaccinations la semaine prochaine également, bien que le vaccin russe produit dans le pays ait été moins rigoureusement testé.

Alors que la course à la vaccination s’intensifie, les pays pauvres peuvent être à la traîne. Ils ne peuvent égaler le pouvoir scientifique ou économique des pays plus riches en matière de développement de vaccins ou d’achat de vaccins. Les estimations du Duke Global Health Innovation Center de Durham, en Caroline du Nord, suggèrent que certaines personnes dans les pays à faible revenu devront attendre 2024 pour se faire vacciner.

L’Union européenne et cinq pays ont déjà réservé environ la moitié de l’offre prévue de vaccins pour 2021, Nature a rapporté cette semaine. Alors que certains pays à revenu intermédiaire ont conclu des accords – l’Inde, qui produit de nombreux vaccins, a obtenu 2 milliards de doses – les plus réussis sont des pays comme le Canada, qui a environ huit doses de vaccin par personne.

L’Organisation mondiale de la santé et d’autres groupes mondiaux ont tenté de résoudre ce problème en créant le Centre d’accès mondial aux vaccins Covid-19, également connu sous le nom de Covax. Plus de 150 pays ont rejoint le programme, qui vise à développer et à distribuer équitablement 2 milliards de doses d’un vaccin d’ici la fin de l’année prochaine (les États-Unis et la Russie sont tous deux des valeurs aberrantes non participantes).

Les problèmes ne sont pas seulement liés à l’approvisionnement, mais aussi à la logistique. Le vaccin Pfizer doit être conservé à une température inhabituellement froide: moins -94 degrés Fahrenheit. Cela dépasse actuellement les moyens de nombreux pays, en particulier à l’échelle nécessaire pour les programmes de vaccination de masse. Selon un fabricant, les États-Unis à eux seuls ont besoin d’au moins 50 000 congélateurs pour les efforts de vaccination.

Pour certains pays, il s’agit d’un obstacle presque insurmontable. Le vaccin Pfizer est « probablement hors de question pour nous », a déclaré le président élu des Palaos, Surangel Whipps Jr., dans une interview mercredi. Ironiquement, la petite nation insulaire du Pacifique est l’un des rares pays à empêcher le virus d’entrer.

Une préoccupation est que même si les programmes de vaccination mettent effectivement fin à la pandémie dans certains pays plus riches, le virus lui-même pourrait rester répandu dans les pays plus pauvres – posant non seulement un risque pour les millions de personnes vivant dans ces pays, mais aussi le potentiel de propagation continue. activer. autre part.

Les responsables de la santé sont aux prises avec le problème de la distribution mondiale depuis des mois. Katherine O’Brien, directrice du département de vaccination de l’OMS, a déclaré en novembre que la découverte d’un vaccin hautement efficace était comme la construction d’un camp de base sur le mont Everest. « La montée vers le sommet concerne vraiment la livraison de vaccins », a-t-elle déclaré, répondant aux nouvelles positives concernant un autre vaccin fabriqué par la société américaine Moderna.

Certains responsables étrangers ont accusé mercredi la Grande-Bretagne d’avoir précipité cette ascension. Peter Liese, porte-parole des partis de centre-droit du Parlement européen sur la santé, a qualifié cette décision de « problématique » et a exhorté les autres pays européens à rester prudents. « Quelques semaines de recherches approfondies par l’Agence européenne des médicaments valent mieux qu’une autorisation de mise sur le marché d’urgence précipitée pour un vaccin », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Il peut y avoir des obstacles inattendus. Certains experts craignaient qu’un déploiement rapide ne sape la confiance dans les immunisations, en particulier du type créé par Pfizer et Moderna, qui utilisent une nouvelle technologie d’ARNm qui pourrait provoquer des effets secondaires à court terme. Josh Michaud et Jen Kates ont écrit au département d’État ce qu’ils avaient mis en garde « Désillusion avec le vaccin » les doses de vaccin ne doivent pas revenir rapidement à la normale.

La Grande-Bretagne, en proie à un pic hivernal, ne voulait pas attendre. Mais le Premier ministre Boris Johnson, peu connu pour sa prudence, a averti le pays de ne pas «se laisser emporter par un optimisme excessif» à un moment donné. 10 Conférence de presse de Downing Street mercredi après-midi. Le chef adjoint du service médical d’Angleterre, Jonathan Van-Tam, a déclaré que les programmes de vaccination ne seraient plus qu’une question de « mois, pas de semaines ».

Tous les yeux seront tournés vers la Grande-Bretagne car elle commence avec l’introduction du vaccin Pfizer, mais ce n’est pas une histoire nationale. Sahin de BioNTech et Ozlem Tureci, sa femme et co-fondateur de la société qui a développé le vaccin, sont les enfants d’immigrants turcs en Allemagne qui se sont associés à une société américaine et ont demandé l’approbation du gouvernement britannique.