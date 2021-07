Après l’annonce du divorce d’Aamir Khan-Kiran Rao, l’épouse de l’acteur neveu Imran Khan, Avantika Malik, laisse tomber un message cryptique ! | Nouvelles des gens

New Delhi : L’annonce du divorce de l’acteur Aamir Khan et de sa femme Kiran Rao a récemment secoué leurs amis et leurs fans. Depuis, diverses célébrités y ont réagi et les médias sociaux ont également été inondés de ce que ressentent les internautes. Maintenant, un message cryptique d’Avantika Malik a retenu l’attention.

L’acteur et neveu d’Aamir, l’épouse d’Imran Khan, Avantika Malik, a pris son compte Instagram et a partagé une histoire: « Mais si cette année m’a appris quelque chose, c’est ceci: vous ne pouvez jamais vous enfuir. – Junon Diaz. »

Son histoire sur Insta a laissé beaucoup de gens se demander si elle faisait allusion à son propre mariage.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles la relation du couple aurait connu une période difficile depuis un certain temps maintenant, mais aucune n’a vraiment fait de déclaration officielle à ce sujet.

Imran et Avantika sont sortis ensemble depuis longtemps avant de finalement se marier en 2011. Les deux avaient accueilli une petite fille en 2014.

Imran a fait des débuts prometteurs dans le monde du cinéma avec Jaane Tu… Ya Jaane Na en 2008 et a continué à jouer dans des films comme « Kidnap », « Luck » et « I Hate Luv Stories ». Certains de ses projets ont bien fonctionné tandis que d’autres n’ont pas fait de bonnes affaires au Box Office.

L’acteur a été vu pour la dernière fois dans la sortie de 2015 ‘Katti Batti’ avec Kangana Ranaut. Il a cessé d’agir depuis et en 2018, a réalisé un court métrage intitulé « Mission Mars: Keep Walking India » faisant ses débuts en tant que réalisateur.