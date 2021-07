Après l’annonce du divorce, Aamir Khan et Kiran Rao jouent au tennis de table avec leur fils Azad, les photos deviennent virales ! | Buzz News

New Delhi : quelques jours après l’annonce du divorce, les photos d’Aamir Khan et de l’ancienne épouse Kiran Rao avec leur fils Azad Rao Khan ont été diffusées sur Internet. Le duo peut être vu en train de jouer au tennis de table avec leur fils et quelques membres de l’équipe de Laal Singh Chaddha.

Plusieurs fan clubs ont partagé les photos sur les réseaux sociaux. L’acteur sudiste Naga Chaitanya peut également être vu en train de profiter du match de tennis de table. Découvrez les photos et vidéos :

Il y a quelques jours, vidéos d’Aamir et Kiran dansant ensemble, vêtus de tenues traditionnelles ladakhis avait frappé Internet. C’était du programme de tournage au Ladakh de leur film Laal Singh Chaddha.

Aamir Khan et Kiran Rao se sont mariés le 28 décembre 2005. Elle était assistante réalisatrice d’Ashutosh Gowariker sur le tournage de Lagaan. Le 5 décembre 2011, le duo a annoncé la naissance de leur fils, Azad Rao Khan par maternité de substitution.

Le couple puissant a annoncé la séparation le 3 juillet avec une déclaration commune, mettant fin à 15 ans de mariage. Aamir et Kiran continuent de coparenter leur enfant Azad Rao Khan et travailleront ensemble dans la sphère professionnelle.

L’acteur était auparavant marié à Reena Dutta. Ensemble, le couple a deux enfants – un fils nommé Junaid et une fille, Ira.

Aamir sera ensuite vu dans Laal Singh Chaddha avec Kareena Kapoor Khan, Mona Singh et Naga Chaitanya dans des rôles de premier plan. Advait Chandan de la renommée de Secret Superstar a dirigé l’entreprise.