Après l’annonce de la relation entre Sushmita Sen-Lalit Modi, les internautes inondent le message de rupture de Rohman Shawl de commentaires sympathiques ; dire, ‘L’argent c’est le pouvoir’

Sushmita Sen a choqué tout le monde avec son nouvel amour retrouvé à Lalit Modi après sa séparation avec Rohman Shawl. L’ancien président d’IPL a partagé une série de photos des deux sur Twitter, appelant l’actrice sa meilleure moitié et la décrivant comme un nouveau départ. Il a également clarifié l’air avec un autre tweet disant qu’ils sortaient juste ensemble, pas mariés mais qu’il avait l’intention de se marier avec elle bientôt. Alors que l’annonce de leur relation a plongé les médias sociaux dans une frénésie, les internautes ont inondé le message de rupture de Rohman de commentaires sympathiques disant: “L’argent, c’est le pouvoir”.

“L’argent, c’est le pouvoir aaj ke zamane main”, a commenté un utilisateur d’Instagram tandis qu’un autre a déclaré : “Bhai apke sath khel hogyo”. De nombreuses personnes ont tagué Rohman et Sushmita en leur demandant de donner une seconde chance à leur relation car ils avaient l’air incroyables ensemble. Alors que certains ont dit que Sushmita avait perdu la tête, certains ont dit qu’elle était une femme libre qui pouvait sortir avec n’importe qui jusqu’à ce qu’elle se marie.

Les fans étaient en larmes lorsque Sushmita et Rohman ont décidé d’annuler leur relation de près de 3 ans. Les deux s’étaient rencontrés lors d’un défilé de mode en 2018 et s’étaient entendus instantanément. Ils ont commencé à sortir ensemble juste après et se sont liés par la famille, les amis et les intérêts communs. Mais leur idylle est restée de courte durée.

Sushmita a confirmé sa rupture avec Rohman sur Instagram en disant que leur relation était terminée depuis longtemps, ajoutant qu’ils continueraient à rester de bons amis. “Nous avons commencé en tant qu’amis, nous restons amis !! La relation était terminée depuis longtemps… l’amour demeure !! #nomorespeculations #liveandletlive #cherishedmemories #gratitude #love #friendship Je vous aime les gars !!! #duggadugga”, a-t-elle écrit. Rohman a également reconnu son message et a commenté: “Toujours”.

Je viens de rentrer à Londres après une tournée mondiale tourbillonnante #Maldives # sardaigne avec les familles – sans parler de mon #meilleurmoitié @sushmitasen47 – un nouveau départ une nouvelle vie enfin. Au-dessus de la lune. ?????????? pic.twitter.com/Vvks5afTfz Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) 14 juillet 2022

Juste pour plus de clarté. Pas marié – juste datant l’un de l’autre. Ça aussi ça arrivera un jour. ????????? pic.twitter.com/Rx6ze6lrhE Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) 14 juillet 2022

Lalit Modi est à Londres depuis 2010, lorsqu’il a quitté l’Inde au milieu d’une enquête sur son rôle présumé dans l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent. Sushmita Sen, qui a été couronnée Miss Univers en 1994, a fait ses débuts à Bollywood avec le film Dastak de 1996. L’actrice de 46 ans a deux filles, Alisah et Renee.