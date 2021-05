Après l’annonce de la dernière saison de «  This Is Us  », voici comment les membres de la distribution ont réagi

Alors que la sixième et dernière saison du drame romantique américain « This Is Us » a été annoncée le 13 mai, ce ne sont pas seulement les fans qui sont bouleversés par la nouvelle, mais la distribution de l’émission a également été émue par la décision.

La semaine dernière, en tant que créateur de l’émission, Dan Fogelman a officiellement annoncé que l’émission serait renouvelée pour la saison 6, les fans ont également été informés que la série mettrait officiellement fin à sa diffusion sur NBC après la saison 6. Actuellement, la cinquième saison de la série est en cours. diffusé sur NBC.

Quiconque a dit nonchalamment «Toutes les bonnes choses doivent prendre fin» n’a jamais eu à mettre fin à leur chose préférée. Bien que triste de n’avoir plus qu’une saison, nous sommes également reconnaissants à NBC de nous avoir permis de terminer la série comment et quand nous l’avions toujours voulu. Nous allons travailler dur pour coller l’atterrissage. #C’est nous – Dan Fogelman (@Dan_Fogelman) 14 mai 2021

Selon Variety, la production devrait commencer le tournage de la saison six cet été comme un début au cours de la saison de diffusion 2021-2022. La série ayant maintenant une fin définitive, les membres de la distribution se sont tournés vers leurs poignées de médias sociaux pour mettre en évidence leurs émotions et leurs sentiments.

Mandy Moore, qui joue Rebecca Pearson dans la série, a pris son compte Instagram et a écrit: « Officiellement officiel. Une saison à gauche de mon travail préféré. Vous pouvez parier que nous nous imprégnerons de chaque instant », avec une photo de l’annonce de Fogelman.

Sur son histoire Instagram, elle a rappelé aux fans que l’émission n’était pas encore terminée en disant: «Je suis déjà TRÈS émue par la fin de mon travail préféré. MAIS … Nous avons toute une saison pour conclure les choses comme prévu.

Eris Baker, qui joue Tess, a commenté l’Instagram de Moore avec un emoji en pleurs et a écrit: « Ça ne semble pas réel. »

Susan Kelechi Watson – l’acteur Beth a retweeté l’annonce de la fin de la série par le créateur Fogelman et a mis en avant les derniers épisodes en écrivant, « Quelle course ça a été … quelle saison incroyable à venir », avec trois émoticônes cœur rouge.

quelle course ça a été … quelle saison incroyable à venir. https://t.co/rH2Jhqa3Ws – Susan Kelechi Watson (@skelechiwatson) 15 mai 2021

Logan Shroyer, qui a joué Kevin tout au long de ses années de lycée et au début de la vingtaine, a republié l’annonce du créateur Fogelman sur son histoire Instagram et a écrit: «C’est presque une enveloppe pour les gens.

Justin Hartley, qui joue Kevin, dans une récente interview, n’a pas révélé grand-chose sur sa réaction à la dernière saison, mais a déclaré qu’il savait pourquoi les fans étaient toujours si attachés à l’histoire après cinq saisons, a rapporté US Weekly.

« Quand vous pouvez écrire quelque chose qui est aussi authentique, réel ou pur, je pense que les gens se voient dedans et se rapportent aux personnages », a expliqué l’acteur.

Tourné dans la ville ensoleillée de Los Angeles, «This Is Us» est une histoire réconfortante et émouvante sur un ensemble unique de triplés, leurs luttes et leurs merveilleux parents. Il met en vedette une distribution d’ensemble avec Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson et Chris Sullivan, entre autres.

Le drame romantique doux a été acclamé par la critique et a été un succès retentissant pour NBC dès sa première saison. 20e société de production de télévision appartenant à Walt Disney Television a produit l’émission.