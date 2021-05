Après l’angioplastie, Anurag Kashyap figure sur la publication Instagram de sa fille Aaliyah Kashyap | Nouvelles des gens

New Delhi: Le réalisateur Anurag Kashyap a fait par inadvertance sa première apparition après son angioplastie dans l’histoire Instagram de sa fille Aaliyah Kashyap, samedi 29 mai.

L’enfant vedette Aaliyah, qui est très populaire sur les réseaux sociaux, s’était rendue sur son Instagram pour partager une vidéo hilarante de son père avec elle en train de rire en arrière-plan. Le réalisateur de ‘AK vs AK’ avait revêtu un look complètement différent de son apparence habituelle car il était devenu chauve et avait un sourcil comme on le voit dans la vidéo.

Découvrez le post hilarant:

Selon les rapports, Kashyap avait récemment subi une angioplastie après avoir souffert de douleurs thoraciques plus tôt et se remet actuellement à la maison.

Anurag et sa fille Aaliyah partagent un lien très étroit et dans ses précédentes vidéos YouTube, elle avait révélé qu’elle était assez ouverte avec ses parents et qu’ils ressemblaient plus à des « amis » qu’à ses parents.

Côté travail, Anurag Kashyap a fait équipe avec Taapsee Pannu dans ‘Dobaaraa’. L’acteur-réalisateur jodi a déjà travaillé ensemble dans ‘Manmarziyaan’. Le tournage de Dobaaraa s’est terminé plus tôt cette année.