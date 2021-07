Après Lamborghini Urus, Ranveer Singh s’offre la luxueuse Mercedes Maybach GLS 600 d’une valeur de Rs 2,43 crore

La star de Bollywood Ranveer Singh, qui est l’heureux propriétaire de plusieurs voitures de luxe, a ajouté un autre SUV chic à sa collection. L’acteur qui a fêté ses 26 ans mardi 6 juillet s’est offert un SUV de luxe Mercedes Maybach GLS 600. Apparemment, la voiture a été récemment lancée en Inde pour Rs 2,43 crore (ex-salle d’exposition). En mai de cette année, Ranveer avait acheté l’édition design Lamborghini Urus Pearl Capsule qui coûte Rs 3,15 crore.

Partageant une photo de Ranveer avec sa douce voiture de luxe, le concessionnaire Mercedes-Benz Auto Hangar a écrit : « (Nous souhaitons) au charme toujours enthousiaste de Bollywood, @ranveersingh un très joyeux anniversaire ! Nous le félicitons également pour la nouvelle acquisition de Mercedes- Benz Maybach GLS 600. »

La Maybach de Ranveer arbore une finition de peinture extérieure « Cavansite Blue ». La Mercedes Maybach GLS 600 est une voiture de luxe haut de gamme dotée d’inserts en bois, d’une sellerie en cuir Nappa, d’un système d’infodivertissement de 12,3 pouces avec interface MBUX avec reconnaissance de l’écriture manuscrite et commande gestuelle. Il est également doté d’un tableau de bord entièrement numérique de 12,3 pouces, de sièges climatisés avec fonction de massage, d’un toit ouvrant panoramique coulissant/inclinable à ouverture électrique avec un store à enrouleur opaque, et bien plus encore. Les lumières LED à l’avant et à l’arrière donnent à la voiture un look élégant.

La voiture de luxe est propulsée par un moteur à essence V8 turbocompressé de 4,0 litres ainsi qu’un système hybride de 48 volts. En ce qui concerne le devoir de transmission, le SUV Maybach en Inde est livré avec la boîte de vitesses automatique à neuf vitesses standard.

Outre la Maybach et la Lamborghini, la flotte de voitures de luxe de Ranveer comprend une Aston Martin Rapide S et une Land Rover Range Rover Vogue. Selon Lifestyle Asia, les 50 unités et plus du GLS 600 attribuées à l’Inde ont été réservées avant même le lancement de la voiture. Le Mayback est épuisé jusqu’en décembre 2021 et Ranveer était l’un des 50 à avoir mis la main sur cette bête de luxe.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Ranveer Singh, qui a offert à ses fans de puissantes performances dans les films, est prêt à faire ses débuts à la télévision en animant le quiz de Colors « The Big Picture ».