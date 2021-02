Après Lake Tahoe, voici 10 endroits où la LNH devrait essayer de jouer à des jeux extérieurs

Pendant une journée, l’expérience de la LNH à Lake Tahoe a donné des résultats mitigés.

Cela avait-il fière allure à la télévision? Oui, pour la seule période pendant laquelle il était avant les mauvaises conditions de glace – le soleil transformant la surface en neige fondante – a causé un retard de huit heures qui a poussé le match après minuit sur la côte Est.

Quoi qu’il en soit, le cadre est indéniablement cool. Des événements comme celui-ci pourraient trouver leur place dans le calendrier annuel, a déclaré le directeur du contenu de la LNH, Steve Mayer, bien qu’il faille prendre en compte davantage la météo.

Voici quelques endroits où la LNH devrait envisager d’organiser de futurs concours extérieurs.

Lake Louise, Alberta, Canada

Destination initialement souhaitée pour les matchs de ce week-end, les restrictions ont rendu impossible d’y jouer. Espérons que ces obstacles pourront être surmontés pendant les périodes non pandémiques pour offrir une présentation époustouflante.

Les grands Lacs

Faire tomber une patinoire sur un plan d’eau gelé pourrait être dangereux, mais les Grands Lacs gèlent à des températures extrêmes, qui semblent plus courantes dans le Midwest chaque hiver.

Certaines grandes villes de hockey sont situées sur les rives de ces lacs, créant des rencontres faciles et des opportunités de marketing. Si le lac Michigan peut un jour geler, jouez-le juste à côté de Navy Pier à Chicago et faites affronter les Blackhawks à un rival régional comme le Minnesota Wild. Voir des options à partir de là pour les fans pourrait peut-être être possible.

grand Canyon

Vous voulez des vues? Y en a-t-il beaucoup mieux que ça? Les températures chutent suffisamment au coucher du soleil pour que cela soit possible, peut-être.

plage de galets

Ou un autre terrain de golf en bord de mer. Des vagues déferlent sur le rivage, une brume salée flottant au-dessus. Pebble Beach est probablement trop chaude, alors dirigez-vous peut-être sur la côte ouest pour avoir une chance de présenter le Seattle Kraken.

Central Park, New York

Les prises de vue aériennes de Central Park à Manhattan sont déjà envoûtantes. Impliquer les fans pourrait être possible.

National Mall, Washington DC

Semblable à l’idée de Central Park, voyez si le public peut s’impliquer tout en jouant à un jeu entre les monuments américains.

Parc National de Yosemite

Installez une patinoire au village de Yosemite et profitez de la beauté naturelle de l’un des terrains les plus précieux du pays. Glacier National Park dans le Montana, trouver un lac gelé là-bas est une autre idée similaire.

Porte-avions

Prenant une page du livre de jeu de basketball universitaire, la LNH peut organiser un événement autour de la Journée des anciens combattants et mettre en valeur les troupes. Une partie de hockey au milieu de l’océan? Plutôt cool.

Circuit automobile de Bristol

Le stade du Michigan, «The Big House», a accueilli 100 000 amateurs de hockey il y a quelques années. Emportez un autre stade non-hockey aux branchies ici et construisez la patinoire sur le terrain intérieur. Faites jouer les équipes quasi-ish Carolina et Nashville.

Fairbanks, Alaska

Non, pas « Mystery, Alaska », un film qui a servi d’inspiration pour des jeux extérieurs plus éloignés de la LNH. Mais à Fairbanks, incorporer les aurores boréales mettrait les visuels au-dessus du dessus.

Suivez Chris Bumbaca sur Twitter @BOOMbaca.