Après l’affaire Matt Hancock, l’humeur de la nation dépend du fait que l’Angleterre bourre l’Allemagne

LE destin de la nation ne repose pas sur le résultat de l’Angleterre contre l’Allemagne demain soir, mais l’humeur de la nation le fait certainement.

Environ 20 millions de Britanniques regarderont. Certains de ceux qui ne le sont pas vont marmonner : « Ce n’est qu’un match de football. »

Le match de demain contre l’Allemagne pourrait soutenir la nation, selon Tony Parsons Crédit : PA

Et ils auront raison. Mais battre le véritable vieil ennemi serait le coup de feu dans le bras dont notre pays a si désespérément besoin et dont il a tant besoin.

Parce qu’en ce moment, l’ambiance qui prévaut est moins que glorieuse.

Parce qu’en ce moment, on a l’impression que le Royaume-Uni est une nation souffrant d’un long Covid.

La honte du secrétaire à la Santé Matt Hancock a révélé une hypocrisie puante au cœur de notre gouvernement.

L’affaire Matt Hancock prise au corps à corps avec son assistante et amie d’université Gina Coladangelo Crédit : LE SOLEIL

Lorsque Hancock a été pris avec son pantalon métaphorique baissé, cela a prouvé que nos dirigeants pensent vraiment qu’il existe un ensemble de règles pour eux et un autre pour le reste d’entre nous.

La frustration et la fureur dans le pays sont palpables. Non, Boris, l’affaire n’est pas close.

Pendant ce temps, notre déploiement de vaccination qui bat le monde semble être gaspillé par la timidité lâche du gouvernement.

Les Allemands se prélassent déjà sur les plages méditerranéennes. Les Américains vont regarder le one-man show de Bruce Springsteen à Broadway.

Mais là, nous annulons les journées sportives pour un deuxième été.

Alors que l’Europe et les États-Unis s’ouvrent, les Britanniques passeront probablement leurs vacances à la maison Crédit : Alamy

Nos théâtres, bars, salles de concert et clubs sont fermés, notre industrie hôtelière est au bord de la destruction.

Le chant et la danse sont toujours interdits dans les mariages. Oubliez les fêtes.

Et même si le gouvernement fait des bruits modestement optimistes sur la possibilité de vacances d’été, le président Macron et la chancelière Merkel cherchent à imposer des règles de quarantaine draconiennes pour TOUS les Britanniques arrivant dans TOUTES les destinations de l’UE.

Tous un peu riches, car Merkel et Macron viennent tout juste du sommet du G7 à Cornwall, un événement à grande diffusion qui a fait monter en flèche le cas de Covid dans le comté.

Mais leurs plans rendraient les vacances européennes impossibles pour nous, quelles que soient les couleurs qui scintillent sur le système de feux de circulation du gouvernement.

En tant que nation, nous avons été secoués ces dernières années.

Les Britanniques ont fait d’énormes sacrifices pour obéir aux règles pendant la pandémie Crédit : PA

Le référendum sur le Brexit a eu lieu il y a cinq ans cette semaine, mais les conséquences amères se prolongent encore aujourd’hui, l’UE étant consumée par la rancune et incapable de pardonner à la nation qui a osé les jeter.

Les terribles années de paralysie politique post-Brexit ont été immédiatement suivies de la pire pandémie sanitaire mondiale depuis plus de 100 ans.

Mais dans le plus grand effort national de notre histoire en temps de paix, notre peuple a fait tout ce qui lui était demandé et plus encore.

Alors pourquoi avons-nous l’impression que nous sommes toujours recroquevillés derrière le canapé ?

Angleterre-Allemagne promet un moment d’unité nationale et d’euphorie collective.

1966 à Wembley. 1990 en Italie. L’euro de 1996.

L’équipe d’Angleterre à l’Euro 96 avant d’être éliminée par l’Allemagne Crédit : Fonctionnalités Rex

Après tout ce que notre peuple a enduré au cours des 15 derniers mois, mardi soir pourrait vraiment signifier autant que n’importe lequel d’entre eux.

C’est plus qu’une chance de se venger des tirs au but.

C’est l’occasion de se sentir à nouveau bien dans sa peau.

Le ressentiment grandit qu’il semble y avoir une règle pour les paysans et une autre pour l’élite.

Incroyablement, Matt Hancock s’est accroché à son travail de secrétaire à la Santé pendant 36 heures après que le Sun a révélé qu’il avait bafoué les règles qu’il nous a fait suivre pendant 15 mois.

Étonnamment, le gouvernement autorise 2 500 gros chats de football de l’UEFA et de la FIFA à esquiver les règles de quarantaine afin qu’ils puissent profiter de la finale de l’Euro 2020 à Wembley.

Où est l’équité ? Où est le bon sens ?

Notre peuple a tellement abandonné pendant cette urgence sanitaire.

Au-delà de la perte tragique de vies humaines, il y a tous ces grands événements de la vie qui ont été manqués – les examens annulés, les bals de finissants, les semaines les plus fraîches à l’université, le temps passé avec les êtres chers.

Des moments précieux et inestimables qui ont été perdus et ne reviendront jamais.

Boris et Carrie Johnson rencontrent les Bidens au sommet du G7 à Cornwall Crédit : AP

Et pourtant, Boris Johnson accueille chaleureusement ses copains du G7 à grande diffusion.

Et pourtant, le Premier ministre pose le tapis rouge aux gros chats du football.

Et pourtant, Matt Hancock est autorisé à se faire épargner la honte d’être limogé et à démissionner.

L’ambiance est aigre.

La colère face à la timidité – et à l’hypocrisie – de Boris Johnson est palpable. La frustration est partout.

Le mardi soir peut nous libérer.

Le rembourrage de Die Manschafft – l’équipe nationale allemande – jusqu’au Wembley Way commencera l’été. Et le pays.

Bobby Charlton célèbre la victoire de l’Angleterre à la Coupe du monde 1966 Crédit : AP

Car dans l’âme de chaque fan de football anglais, quelle que soit sa génération, il y a une chambre secrète où c’est toujours un jour d’été pluvieux en 1966, et Bobby Moore sourit, Bobby Charlton pleure et Nobby Stiles danse.

La finale de la Coupe du monde 1966 n’était qu’un match de football.

Mais je me souviens très bien de ce que cela a fait à l’humeur d’un peuple qui – 21 ans plus tard – semblait encore se remettre des blessures, des traumatismes et des sacrifices de la guerre.

Des gens comme ma mère et mon père, mes tantes et mes oncles. C’était au début des années 60.

Nous avons à nouveau besoin d’un moment déterminant comme celui-ci – pour nous remonter le moral, nous rappeler qui nous sommes, effacer la tristesse qui plane comme notre linceul sur notre nation meurtrie.

De votre journée sportive à l’école primaire locale aux champs verdoyants de Glastonbury, cela devrait être le summum de l’été anglais.

Les supporters anglais ont besoin d’une défaite allemande pour nous remonter le moral, déclare Tony Crédit : AFP

Pourtant, l’été semble déjà filer.

Mais et si les Trois Lions sévissaient mardi soir face aux Allemands ?

Ensuite, vous aurez l’impression que tous nos jours d’été sont arrivés en même temps.