Après l’affaire d’adoption LGBTQ à la Cour suprême, la guerre des cultures revient aux États

Les États rouges qui prétendent défendre les valeurs traditionnelles bouleversent certaines alliances traditionnelles entre les conservateurs et les entreprises américaines. Ils pourraient également bouleverser la compétitivité de certains leaders pérennes dans la bataille entre les États pour les affaires et l’emploi. Une mesure de ce paysage – l’étude annuelle de CNBC America’s Top States for Business – accorde une attention particulière à l’inclusion cette année alors que les entreprises se font de plus en plus entendre sur la diversité, l’équité et l’inclusion. Après que la Géorgie a adopté un projet de loi de réforme électorale radical plus tôt cette année malgré les objections des principaux employeurs, dont Delta Airlines et Coca-Cola, la Major League Baseball a retiré son match des étoiles de 2021 d’Atlanta, le déplaçant à Denver. Lorsque le Texas a examiné son propre projet de loi de vote restrictif en mai, 50 entreprises texanes, dont HP et American Airlines, et plus de 180 chefs d’entreprise, ont signé des lettres opposé le projet de loi. « La suppression des électeurs est une tache sur notre réputation qui pourrait coûter des millions de dollars à notre région », indique la lettre des chefs d’entreprise.

Des militants des droits de vote se rassemblent lors d’une manifestation contre les législateurs du Texas qui proposent de nouvelles restrictions de vote à Austin, Texas, États-Unis, le 8 mai 2021. Mikala Compton/ | Reuters

Ciblage transgenre

Le Texas faisait également partie des dizaines d’États à envisager des projets de loi visant les personnes transgenres – et en particulier les jeunes transgenres. Sans se laisser décourager par des menaces de la NCAA pour déplacer les événements des États qui interdisent aux femmes et aux filles transgenres de participer à des sports universitaires et secondaires, les républicains du Texas ont introduit une telle mesure. Les législateurs ont également envisagé un projet de loi qui criminaliser les traitements médicaux affirmant le genre comme les bloqueurs de la puberté, désignant ces soins de santé comme la maltraitance des enfants. Cela a suscité la colère de 49 entreprises et organisations, dont Southwest Airlines et Dell Technologies, basées au Texas, qui ont signé un lettre ouverte en protestation. « Nous sommes inquiets de voir une résurgence des efforts visant à exclure les jeunes transgenres de la pleine participation à leurs communautés, à criminaliser ou à interdire les meilleures pratiques de soins médicaux qui sauvent des vies, ou à exclure les personnes LGBTQ dans divers autres contextes, notamment accéder aux soins de santé, remplir une ordonnance ou demander une représentation légale », indique la lettre. Les projets de loi sur les transgenres du Texas ont échoué lors de la session législative ordinaire qui s’est terminée le 31 mai et les démocrates ont réussi à faire dérailler le projet de loi de vote en organisant un débrayage dramatique de dernière minute. Mais les républicains disent toujours que c’était la session la plus conservatrice de l’histoire, adoptant des lois pour étendre les droits des armes à feu et restreindre l’avortement. Et les autres projets de loi pourraient être de retour en session extraordinaire plus tard cette année. Le directeur général de Le Texas est en compétition, qui prétend représenter quelque 1 500 entreprises, dit que c’est mauvais pour les affaires. « Qu’est-ce que cela dit du Texas au monde quand nous essayons d’être compétitifs pour les talents et le tourisme? » Jessica Shortall a déclaré à CNBC. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas du fait que les entreprises quittent l’État, malgré leur rhétorique publique. « Quand je parle à la fois aux PDG et aux chefs d’entreprise qui viennent ici, ils viennent ici pour échapper aux lois et aux règles et règlements de ces autres États », a déclaré Abbott à CNBC dans une interview.

Point de vue des petites entreprises