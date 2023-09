Après l’adoption du projet de loi sur les femmes à Rajya Sabha, un vote de remerciement pour le Premier ministre

Vers minuit, le dernier jour de la session extraordinaire du Parlement, le Premier ministre Narendra Modi a été vu posant pour des photos avec des hordes de femmes parlementaires riant et bavardant dans le nouveau bâtiment. Le groupe s’était réuni pour enregistrer un moment historique : l’adoption du projet de loi de réserve des femmes qui leur permet d’avoir 33 pour cent de réserve au Lok Sabha et dans les assemblées d’État.

Un énorme bouquet a été présenté au Premier ministre et les femmes, au-delà des partis politiques, se sont offertes des friandises.

L’initiative – prévue depuis des décennies – a finalement connu le succès aujourd’hui avec l’adoption du projet de loi au Rajya Sabha. Il a été adopté par le Lok Sabha mercredi.

Le passage par Rajya Sabha a été particulier : il a été unanime, sans abstention ni vote négatif. Il y a eu deux votes négatifs au Lok Sabha hier. Il a obtenu l’approbation d’une majorité écrasante de 454 députés, démontrant que l’opposition, malgré ses réserves sur le calendrier de mise en œuvre, avait choisi de soutenir le projet de loi.

Le Premier ministre Modi l’a qualifié de « moment déterminant » dans le parcours démocratique du pays.

« Je remercie tous les députés du Rajya Sabha qui ont voté pour le Nari Shakti Vandan Adhiniyam. Un tel soutien unanime est en effet réjouissant », a-t-il posté sur X, anciennement Twitter.

« Il ne s’agit pas simplement d’une législation ; c’est un hommage aux innombrables femmes qui ont bâti notre nation. L’Inde a été enrichie par leur résilience et leurs contributions. Alors que nous célébrons aujourd’hui, nous nous souvenons de la force, du courage et de l’esprit indomptable de toutes les femmes de notre nation. Cette étape historique est un engagement à garantir que leurs voix soient entendues encore plus efficacement », a-t-il ajouté.

Le quota ne peut être mis en œuvre qu’après un exercice de recensement et de délimitation qui, en vertu de l’article 82 de la Constitution, peut être mené après 2026, ce qui repousse la mise en œuvre jusqu’en 2029 ou au-delà. Bien que le gouvernement ait déclaré que le recensement et la délimitation commenceraient après les élections générales de l’année prochaine, la mise en œuvre des quotas plus tôt pourrait nécessiter un amendement constitutionnel.

L’opposition a présenté deux revendications clés : la mise en œuvre immédiate de quotas et une sous-catégorie de réserves pour les femmes issues d’autres classes défavorisées.