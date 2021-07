Après l’accession au gouvernement du président Saied, les Tunisiens se demandent quelle est la prochaine étape

Le personnel de l’armée tunisienne a encerclé le bâtiment du parlement national à Tunis alors que les manifestants s’affrontaient, certains acclamant le président Kais Saied qui vient de déposer son gouvernement et de prendre le contrôle de toutes les branches du pouvoir et d’autres qualifiant ses actions de coup d’État.

Les scènes de lundi ont révélé le plus grand défi à la démocratie tunisienne depuis qu’elle a été forgée à la suite des manifestations du printemps arabe de 2011. Saied, l’ancien professeur de droit constitutionnel de 63 ans souvent qualifié de « robocop » par les locaux pour sa manière très formelle et parfois maladroite de parler, est désormais en charge des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire du pays d’Afrique du Nord après avoir suspendu le parlement pour 30 jours.

Saied a retiré aux membres du Parlement leur immunité contre les poursuites et a annoncé lundi soir un couvre-feu strict d’un mois à l’échelle nationale de 19 heures à 6 heures du matin, et une interdiction des rassemblements de plus de trois personnes dans les espaces publics. Il a justifié ses actions en citant un article constitutionnel qui peut être déclenché par l’exécutif en cas d’urgence ; mais si cela était en effet justifié est maintenant un sujet de débat qui fait rage à travers le pays.

Le parti islamiste Ennahdha, la majorité parlementaire tunisienne et une puissance dans le pays depuis 2011, a vivement réprimandé la décision de Saied comme un coup d’État. Elle a écrit dans un communiqué sur sa page Facebook officielle mardi que « les mesures exceptionnelles annoncées par le président de la République sont inconstitutionnelles et représentent un coup d’État contre la Constitution et les institutions, notamment celles relatives au gel de l’activité parlementaire et à la monopolisation de tous les pouvoirs. sans contrôle constitutionnel. »

Le parti a exhorté le président à « les inverser et à relever les défis et difficultés que connaît le pays dans le cadre constitutionnel et juridique conforme au choix démocratique adopté par le peuple tunisien ».